Japonya'da sert kış: Yoğun kar yağışı 27 can aldı, 290 kişi yaralandı
Japonya'da sert kış: Yoğun kar yağışı 27 can aldı, 290 kişi yaralandı
Japonya'da sert kış şartları ve yoğun kar yağışında meydana gelen kazalarla 27 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı.
Japonya’da son iki haftadır etkili olan ağır kış koşulları ve yoğun kar yağışı, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtı. Meydana gelen kazalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye, yaralı sayısı ise 290’a ulaştı.Devlet kanalı NHK’nin aktardığına göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço) ülke genelinde kış şartlarına bağlı olaylara ilişkin bir bilgilendirme yaptı.Yetkililer, sert hava koşulları nedeniyle son 14 gün içinde yaşanan kazalarda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 290 kişinin de yaralandığını duyurdu.Ölümlerin 12’sinin kaydedildiği Niigata eyaletinde, kar temizliği sırasında boşaltılan karların döküldüğü bir kanala düşerek sürüklenen iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Eyalet yetkilileri ayrıca bazı ölümlerin çatıdan düşme ya da ani sağlık sorunları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.
Japonya'da sert kış şartları ve yoğun kar yağışında meydana gelen kazalarla 27 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı.
Japonya’da son iki haftadır etkili olan ağır kış koşulları ve yoğun kar yağışı, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtı. Meydana gelen kazalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye, yaralı sayısı ise 290’a ulaştı.
Devlet kanalı NHK’nin aktardığına göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço) ülke genelinde kış şartlarına bağlı olaylara ilişkin bir bilgilendirme yaptı.
Yetkililer, sert hava koşulları nedeniyle son 14 gün içinde yaşanan kazalarda 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 290 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ölümlerin 12’sinin kaydedildiği Niigata eyaletinde, kar temizliği sırasında boşaltılan karların döküldüğü bir kanala düşerek sürüklenen iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Eyalet yetkilileri ayrıca bazı ölümlerin çatıdan düşme ya da ani sağlık sorunları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.
