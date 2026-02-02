https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ingilizce-ogretmeni-ekrem-uzbay-plaza-dili-ingilizceden-kelime-kelime-ceviri-yapmak-demek--1103204166.html
İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay: Dilin içinde yabancı kelime baskısı var
İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay: Dilin içinde yabancı kelime baskısı var
Sputnik Türkiye
İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T13:52+0300
2026-02-02T13:52+0300
2026-02-02T13:57+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
haberler
bülent arınç
türk dil kurumu (tdk)
i̇ngilizce
türkçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay, İngilizcenin mesleki hayattaki öneminden başlayarak Türkçe konuşurken ve yazarken yapılan yaygın hatalara, “plaza dili” olarak tanımladığı çeviri kalıplara ve yanlış yerleşen kullanımlara ilişkin örnekler verdi.Uzbay, “İngilizce terfi için gerekli” vurgusu yaparken; Türkçede son yıllarda yaygınlaşan “deneyimlemek”, “tüketmek”, “günün sonunda”, “tüm zamanların”, “aksiyon almak” gibi ifadelerin İngilizceden kelime kelime çevrilerek dile yerleştiğini söyledi. Uzbay, konuya ilişkin şunları aktardı:Uzbay, sözlerine şöyle devam etti:Ekrem Uzbay, şunları söyledi: "Şapka işareti tamamen kaldırılmadı" diyen Uzbay sözlerine şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, bülent arınç, türk dil kurumu (tdk), i̇ngilizce, türkçe, kelime, yabancı kelime
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, bülent arınç, türk dil kurumu (tdk), i̇ngilizce, türkçe, kelime, yabancı kelime
İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay: Dilin içinde yabancı kelime baskısı var
13:52 02.02.2026 (güncellendi: 13:57 02.02.2026)
İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay, İngilizcenin mesleki hayattaki öneminden başlayarak Türkçe konuşurken ve yazarken yapılan yaygın hatalara, “plaza dili” olarak tanımladığı çeviri kalıplara ve yanlış yerleşen kullanımlara ilişkin örnekler verdi.
Uzbay, “İngilizce terfi için gerekli” vurgusu yaparken; Türkçede son yıllarda yaygınlaşan “deneyimlemek”, “tüketmek”, “günün sonunda”, “tüm zamanların”, “aksiyon almak” gibi ifadelerin İngilizceden kelime kelime çevrilerek dile yerleştiğini söyledi.
Uzbay, konuya ilişkin şunları aktardı:
Hangi mesleği yapacaksanız o mesleğinizi iyi öğrenin ama yanına mutlaka iyi derecede bir İngilizce koyun; İngilizce olmadan terfi almak zorlaşıyor, o yüzden gerekli. İngilizce öğrenmek zor değil; ben öğrenirken internet, cep telefonu, bilgisayar yoktu, doğru dürüst kitap bile bulamıyorduk.
Bugün uygulamalar var, özel ders var, kurslar var; temel sorun tembellik. Türkçede rahatsız olduğum nokta, birçok ifadenin İngilizceden çeviri olduğunu insanların fark etmemesi. ‘Plaza dili’ dediğimiz şey tam olarak bu; kelime kelime çevirip Türkçeye sokuşturmak.
Uzbay, sözlerine şöyle devam etti:
‘Deneyimlemek’ gibi kelimeler İngilizcedeki ‘experience’ kelimesinin mantığıyla uyduruluyor. Oysa Türkçede ‘denemek’ varken 'deneyimlemek’ demek komik kaçıyor. Benzer şekilde ‘consume’ fiilinin ‘yemek-içmek’ anlamı varken bunu ‘tüketmek’ diye genelleştirip ‘su tüketiyorum’ demek doğru değil; su içilir, elma yenir.
'Günün sonunda’ ifadesi de İngilizcedeki ‘at the end of the day’ kalıbının birebir çevirisi. Türkçedeki karşılığı sonunda, eninde sonunda, son tahlilde gibi ifadeler. ‘Tüm zamanların’ da ‘of all time’ çevirisi; Türkçede bunun karşılığı ‘gelmiş geçmiş’tir. Yarın sizi arıyor olacağım’ gibi kullanımlar da İngilizcedeki gelecek zaman yapısının birebir kopyası; Türkçede ‘yarın sizi arayacağım’ demek yeterli. ‘Aksiyon almak’ da ‘take action’ çevirisi; doğrusu ‘harekete geçmek.'
Ekrem Uzbay, şunları söyledi:
Siyasette Türkçeyi düzgün konuşan örnek Bülent Arınç. Arınç'ın Türkçeyi akıcı ve düzgün konuştuğunu düşünüyorum.
"Şapka işareti tamamen kaldırılmadı" diyen Uzbay sözlerine şöyle devam etti:
Türk Dil Kurumu bunu üç kurala indirgedi. Bazı kelimelerde artık gerekmediği için kullanılmıyor, bazılarında kural hâlâ geçerli. Dilin içinde yabancı kelime baskısı da var; herkesin her kelimeye Türkçe karşılık bulması kolay değil. ‘Feedback’ için ‘geri bildirim’ deniyor; en azından bu tercih edilebilir.