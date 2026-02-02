İngilizce öğretmeni Ekrem Uzbay: Dilin içinde yabancı kelime baskısı var

Hangi mesleği yapacaksanız o mesleğinizi iyi öğrenin ama yanına mutlaka iyi derecede bir İngilizce koyun; İngilizce olmadan terfi almak zorlaşıyor, o yüzden gerekli. İngilizce öğrenmek zor değil; ben öğrenirken internet, cep telefonu, bilgisayar yoktu, doğru dürüst kitap bile bulamıyorduk.

Bugün uygulamalar var, özel ders var, kurslar var; temel sorun tembellik. Türkçede rahatsız olduğum nokta, birçok ifadenin İngilizceden çeviri olduğunu insanların fark etmemesi. ‘Plaza dili’ dediğimiz şey tam olarak bu; kelime kelime çevirip Türkçeye sokuşturmak.