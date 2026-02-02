https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/eski-sirbistan-basbakan-yardimcisi-ukraynanin-abye-katilmasi-birligin-cokusu-olacak-1103211424.html
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Ukrayna'nın AB'ye katılması birliğin çöküşü olacak
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Srbijagas Şirketi Denetleme Kurulu Başkanı Aleksandr Vulin, Sputnik'e açıklamasında Ukrayna'nın üye olması halinde Avrupa... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın AB'ye katılımının birliğin "çöküşü" anlamına geleceğini kaydeden Vulin'in sözlerine göre, ABD ile AB arasındaki çatışma kabul edilmesi gereken yeni bir gerçeklik.
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Srbijagas Şirketi Denetleme Kurulu Başkanı Aleksandr Vulin, Sputnik'e açıklamasında Ukrayna'nın üye olması halinde Avrupa Birliği'nin eskisi gibi olmayacağı vurgusunu yaptı.
Ukrayna'nın AB'ye katılımının birliğin "çöküşü" anlamına geleceğini kaydeden Vulin'in sözlerine göre, ABD ile AB arasındaki çatışma kabul edilmesi gereken yeni bir gerçeklik.