Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/eski-sirbistan-basbakan-yardimcisi-ukraynanin-abye-katilmasi-birligin-cokusu-olacak-1103211424.html
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Ukrayna'nın AB'ye katılması birliğin çöküşü olacak
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Ukrayna'nın AB'ye katılması birliğin çöküşü olacak
Sputnik Türkiye
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Srbijagas Şirketi Denetleme Kurulu Başkanı Aleksandr Vulin, Sputnik'e açıklamasında Ukrayna'nın üye olması halinde Avrupa... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T19:36+0300
2026-02-02T19:36+0300
vi̇deo
avrupa
ukrayna
ab
avrupa birliği
dünya
sırbistan
aleksandr vulin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103211698_9:0:2041:1143_1920x0_80_0_0_ed46e2a1a21e1e38930a086c25db3129.png
Ukrayna'nın AB'ye katılımının birliğin "çöküşü" anlamına geleceğini kaydeden Vulin'in sözlerine göre, ABD ile AB arasındaki çatışma kabul edilmesi gereken yeni bir gerçeklik.
ukrayna
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Ukrayna'nın AB'ye katılması birliğin çöküşü olacak
Sputnik Türkiye
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Ukrayna'nın AB'ye katılması birliğin çöküşü olacak
2026-02-02T19:36+0300
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103211698_263:0:1787:1143_1920x0_80_0_0_e9652663a4d90158a248266d598f3bf0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, avrupa, ukrayna, ab, avrupa birliği, видео, sırbistan, aleksandr vulin
vi̇deo, avrupa, ukrayna, ab, avrupa birliği, видео, sırbistan, aleksandr vulin

Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı: Ukrayna'nın AB'ye katılması birliğin çöküşü olacak

19:36 02.02.2026
© Sputnik
Abone ol
Eski Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Srbijagas Şirketi Denetleme Kurulu Başkanı Aleksandr Vulin, Sputnik'e açıklamasında Ukrayna'nın üye olması halinde Avrupa Birliği'nin eskisi gibi olmayacağı vurgusunu yaptı.
Ukrayna'nın AB'ye katılımının birliğin "çöküşü" anlamına geleceğini kaydeden Vulin'in sözlerine göre, ABD ile AB arasındaki çatışma kabul edilmesi gereken yeni bir gerçeklik.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала