EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.EKPSS ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. EKPSS sonuçlarıAdaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
13:00 02.02.2026 (güncellendi: 13:41 02.02.2026)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.
EKPSS ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

EKPSS sonuçları

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
