https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ekpss-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1103202652.html
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T13:00+0300
2026-02-02T13:00+0300
2026-02-02T13:41+0300
türki̇ye
ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
ösym
kpss
engelli
kpss sınavı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_94122582eee93c4d7b7f3c9d5cd771f3.jpg
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.EKPSS ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. EKPSS sonuçlarıAdaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/kaymakam-adaylarina-yeni-kpss-sarti-yonetmelik-degisti-1102771021.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099138748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b1161999b9e98b9d078c6fb904973cd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ösym giriş, ekpss, ekpss tercih sonuçları
ösym giriş, ekpss, ekpss tercih sonuçları
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:00 02.02.2026 (güncellendi: 13:41 02.02.2026)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.
EKPSS ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.