EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 02.02.2026

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.EKPSS ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. EKPSS sonuçlarıAdaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

