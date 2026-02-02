https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ceyhun-bozkurt-suriyede-fiili-bolunmusluk-sona-eriyor-pyd-ypg-alanlari-ortadan-kalkiyor-1103196522.html

Ceyhun Bozkurt: Suriye’de fiili bölünmüşlük sona eriyor, PYD-YPG alanları ortadan kalkıyor

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakatın, Suriye’nin üniter ve merkezi yapıya kavuşması açısından kritik bir eşik olduğunu... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayımlanan Bölgenin Kalbi programında, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Türkiye’nin uzun süredir vurguladığı “üniter ve merkezi Suriye” hedefiyle örtüşen anlaşmanın, fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik ileri bir adım olduğunu belirten Bozkurt, Ankara’nın süreci bu çerçevede olumlu karşıladığını ifade etti.Mutabakatın temel yaklaşımına dikkat çeken Bozkurt, şu değerlendirmede bulundu:Anlaşmanın ana maddelerini sıralayan Bozkurt, güvenlik boyutunun öne çıktığını belirterek şunları söyledi:Sivil ve idari entegrasyonun da anlaşmanın önemli bir ayağı olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti:Yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşüne ilişkin düzenlemelere de dikkat çeken Bozkurt, anlaşmanın kapsamını şu sözlerle özetledi:Ankara’nın süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Bozkurt, Türkiye’nin sahada aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:Gelişmelerin Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Bozkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:

2026

