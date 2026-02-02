https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ceyhun-bozkurt-suriyede-fiili-bolunmusluk-sona-eriyor-pyd-ypg-alanlari-ortadan-kalkiyor-1103196522.html
Ceyhun Bozkurt: Suriye’de fiili bölünmüşlük sona eriyor, PYD-YPG alanları ortadan kalkıyor
Ceyhun Bozkurt: Suriye’de fiili bölünmüşlük sona eriyor, PYD-YPG alanları ortadan kalkıyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakatın, Suriye’nin üniter ve merkezi yapıya kavuşması açısından kritik bir eşik olduğunu... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T11:10+0300
2026-02-02T11:10+0300
2026-02-02T11:10+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
ceyhun bozkurt
türkiye
suriye
haseke
pyd
suriye demokratik güçleri
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01162f04186e05c4acb37798ea3fbffe.jpg
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayımlanan Bölgenin Kalbi programında, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Türkiye’nin uzun süredir vurguladığı “üniter ve merkezi Suriye” hedefiyle örtüşen anlaşmanın, fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik ileri bir adım olduğunu belirten Bozkurt, Ankara’nın süreci bu çerçevede olumlu karşıladığını ifade etti.Mutabakatın temel yaklaşımına dikkat çeken Bozkurt, şu değerlendirmede bulundu:Anlaşmanın ana maddelerini sıralayan Bozkurt, güvenlik boyutunun öne çıktığını belirterek şunları söyledi:Sivil ve idari entegrasyonun da anlaşmanın önemli bir ayağı olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti:Yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşüne ilişkin düzenlemelere de dikkat çeken Bozkurt, anlaşmanın kapsamını şu sözlerle özetledi:Ankara’nın süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Bozkurt, Türkiye’nin sahada aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:Gelişmelerin Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Bozkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:
suriye
haseke
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099218011_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1b656839554fc0e392d51ebd750d7ba7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ceyhun bozkurt, türkiye, suriye, haseke, pyd, suriye demokratik güçleri, radyo sputnik, radyo, radyo
ceyhun bozkurt, türkiye, suriye, haseke, pyd, suriye demokratik güçleri, radyo sputnik, radyo, radyo
Ceyhun Bozkurt: Suriye’de fiili bölünmüşlük sona eriyor, PYD-YPG alanları ortadan kalkıyor
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Suriye hükümeti ile SDG arasında varılan mutabakatın, Suriye’nin üniter ve merkezi yapıya kavuşması açısından kritik bir eşik olduğunu söyledi. Bozkurt, anlaşmanın askeri, idari ve sivil boyutlarıyla kapsamlı bir entegrasyon süreci öngördüğünü vurguladı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik’te yayımlanan Bölgenin Kalbi programında, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Türkiye’nin uzun süredir vurguladığı “üniter ve merkezi Suriye” hedefiyle örtüşen anlaşmanın, fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik ileri bir adım olduğunu belirten Bozkurt, Ankara’nın süreci bu çerçevede olumlu karşıladığını ifade etti.
Mutabakatın temel yaklaşımına dikkat çeken Bozkurt, şu değerlendirmede bulundu:
Suriye merkezi. Suriye üniter bir devlet olmalı. Sayın Bahçeli'nin de sıklıkla vurguladığı bir noktadır. Türkiye'nin sıklıkla vurguladığı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sıklıkla vurguladığı bir nokta. Neden Suriye'de merkezi bir yapı, üniter bir yapı, Suriye'nin yeniden bir devlet olması noktasında önemli? Mutabakatın ana maddelerine geçelim. Ateş kesin kalıcı olarak sağlanması ve askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi.
Anlaşmanın ana maddelerini sıralayan Bozkurt, güvenlik boyutunun öne çıktığını belirterek şunları söyledi:
Önemli askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine konuşlandırılması. Bu şehirlerde istikrarın tesis edilmesi. Bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması. SDG usullarının Suriye Savunma Bakanlığı'na bireysel katılımı Haseke'de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altındaki tugaylarda görev almaları şeklinde bir askeri entegrasyon sürecinin başlatılması söz konusu. Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani tugayı oluşturulması.
Sivil ve idari entegrasyonun da anlaşmanın önemli bir ayağı olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti:
"Özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu ve mevcut sivil personelin yani orada memur olarak adlandırılanların kadroya alınması. İftihdamlarının korunması. Kürt halkının sivil medeni eğitim haklarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması"
Yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşüne ilişkin düzenlemelere de dikkat çeken Bozkurt, anlaşmanın kapsamını şu sözlerle özetledi:
"Yerinden edilen kişilerin kendi bölgelerine güvenli dönüşünün sağlanması şeklinde uzlaşıya varılmış. Bu maddeler şeyi de gösteriyor yani askeri anlamda idari anlamda sivil boyutlarıyla bunların hepsini kapsayan bir şekilde kapsamlı bir entegrasyonun yol haritasını da sunuyor. Mutabakat önceki anlaşmaların deyim yerindeyse eksik kalan yönlerini tamamlıyor."
Ankara’nın süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Bozkurt, Türkiye’nin sahada aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
Yani fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik çok ileri bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara'da da bu böyle değerlendiriliyor. Bu çerçevede yine her iki taraf da varılan mutabakattan memnuniyetini ifade etmiş. Gelen bilgiler bu yönde. Sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıdığı noktasında mutabık kalınmış. Türkiye uygulamada karşılaşacak sorunların çözümü için Türkiye sağda aktif rol üstlenmeye devam edecek.
Gelişmelerin Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden Bozkurt, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Amerika'nın desteğiyle genişleyen PYD-YPG alanlarının tamamı da fiilen ortadan kalkıyor. Suriye'de yaşanan bu gelişmeler terörsüz Türkiye sürecine de olumlu yansıyacaktır. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye hedefini baltalamak isteyenler bu Dem partinin içinde de bazı unsurlar var. Bu coğrafyaya ait bir düşünceye sahip değiller. Şurada ait bir düşünceye sahip değiller. Türk Milleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye'ye ait bir düşünceye sahip değiller. Bu kafa ancak CIA Mossad kafası, Pentagon kafası olarak değerlendirilebilir. O kafaya inat PYD-YPG'nin varlığı artık tamamen silindi."