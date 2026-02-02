Ceng Sagnic: Şara'nın yükselişi tesadüf değil

Suriye ve Irak’taki küresel cihat hareketlerinde birkaç kırılma yılı var; 2015 bunlardan biri. 2015’te Şara ilk kez özellikle Katar ve İngiltere basınına verdiği söyleşilerle dış dünyaya mesajlar göndermeye başladı. O dönem bu kadar görünür olacağını bilmeden, konuyu yakından çalışan biri olarak o gelişmeleri okuyup paylaşım yaptım.

Nusra Cephesi’nin kökleri Irak’tan Suriye’ye taşınan yapıların 2011-2012 yıllarında tesis edilmesine dayanıyor. 2013 yılında liderlik, biat ve örgütsel hiyerarşi tartışmalarıyla büyük bir ayrışma yaşandı. Bir hat IŞİD’e, bir hat Nusra’ya gitti.

2015 yılında Şara, ‘önceliğim Esad rejimini devirmek ve Suriye’de yönetim kurmak’ mesajını öne çıkardı. Küresel cihat bağlantısından özellikle uzak duruyordu. Batı ve Körfez’de ‘seküler muhalefetle rejim devrilir’ umudu zayıflayınca, sahada etkili olan cihatçı grupların içinden “ılımlaştırılabilir” bir aktör arayışı da güçlendi. Şara'nın o dönem kurduğu imaj bu tartışmalarda öne çıktı.