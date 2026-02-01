https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/si-cinpingden-yuan-icin-kuresel-rezerv-para-hedefi-1103187358.html
Şi Cinping'den yuan için küresel rezerv para hedefi
Şi Cinping’den yuan için küresel rezerv para hedefi
01.02.2026
Çin Komünist Partisi’nin dergisi Qiushi’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonomik değerlendirmeleri yayımlandı.Şi, Çin’in 'uluslararası ticaret, yatırım ve döviz piyasalarında yaygın biçimde kullanılan, rezerv para statüsüne ulaşmış güçlü bir para birimi' inşa etmesi gerektiğini vurguladı.Çin lideri, bu hedefin hayata geçirilebilmesi için etkili para politikası yürütebilen güçlü bir merkez bankasına, küresel ölçekte rekabetçi finansal kurumlara ve uluslararası sermayeyi çekebilen finans merkezlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.Söz konusu değerlendirmelerin, Şi’nin 2024’te üst düzey yetkililere yaptığı ancak bu haftaya kadar kamuoyuna açıklanmayan bir konuşmasından alındığı belirtildi.Açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı bir dönemde geldi. Zayıflayan ABD doları, jeopolitik ve ticari gerilimlerle merkez bankalarının dolar varlıklarını yeniden değerlendirmesi, yuanın uluslararası rolüne yönelik tartışmaları hızlandırdı.
Şi Cinping’den yuan için küresel rezerv para hedefi
21:14 01.02.2026 (güncellendi: 21:17 01.02.2026)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yuanın (renminbi) küresel rezerv para birimi haline gelmesi gerektiğini belirterek, Pekin’in uluslararası para sisteminde daha güçlü bir rol üstlenme hedefini net biçimde ortaya koydu.
Çin Komünist Partisi’nin dergisi Qiushi’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonomik değerlendirmeleri yayımlandı.
Şi, Çin’in 'uluslararası ticaret, yatırım ve döviz piyasalarında yaygın biçimde kullanılan, rezerv para statüsüne ulaşmış güçlü bir para birimi' inşa etmesi gerektiğini vurguladı.
Çin lideri, bu hedefin hayata geçirilebilmesi için etkili para politikası yürütebilen güçlü bir merkez bankasına, küresel ölçekte rekabetçi finansal kurumlara ve uluslararası sermayeyi çekebilen finans merkezlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Söz konusu değerlendirmelerin, Şi’nin 2024’te üst düzey yetkililere yaptığı ancak bu haftaya kadar kamuoyuna açıklanmayan bir konuşmasından alındığı belirtildi.
Açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı bir dönemde geldi. Zayıflayan ABD doları, jeopolitik ve ticari gerilimlerle merkez bankalarının dolar varlıklarını yeniden değerlendirmesi, yuanın uluslararası rolüne yönelik tartışmaları hızlandırdı.