https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/si-cinpingden-yuan-icin-kuresel-rezerv-para-hedefi-1103187358.html

Şi Cinping’den yuan için küresel rezerv para hedefi

Şi Cinping’den yuan için küresel rezerv para hedefi

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yuanın (renminbi) küresel rezerv para birimi haline gelmesi gerektiğini belirterek, Pekin’in uluslararası para sisteminde daha... 01.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-01T21:14+0300

2026-02-01T21:14+0300

2026-02-01T21:17+0300

dünya

çin devlet başkanı şi cinping

pekin

yuan

dijital yuan

dolar

dolar/tl

dolar rezervi

dolar milyarderi

dolar milyoneri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103119620_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_1616993b16626e70eceedde699dfd0bb.png

Çin Komünist Partisi’nin dergisi Qiushi’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ekonomik değerlendirmeleri yayımlandı.Şi, Çin’in 'uluslararası ticaret, yatırım ve döviz piyasalarında yaygın biçimde kullanılan, rezerv para statüsüne ulaşmış güçlü bir para birimi' inşa etmesi gerektiğini vurguladı.Çin lideri, bu hedefin hayata geçirilebilmesi için etkili para politikası yürütebilen güçlü bir merkez bankasına, küresel ölçekte rekabetçi finansal kurumlara ve uluslararası sermayeyi çekebilen finans merkezlerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.Söz konusu değerlendirmelerin, Şi’nin 2024’te üst düzey yetkililere yaptığı ancak bu haftaya kadar kamuoyuna açıklanmayan bir konuşmasından alındığı belirtildi.Açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı bir dönemde geldi. Zayıflayan ABD doları, jeopolitik ve ticari gerilimlerle merkez bankalarının dolar varlıklarını yeniden değerlendirmesi, yuanın uluslararası rolüne yönelik tartışmaları hızlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/dolarin-kuresel-hakimiyeti-sona-mi-eriyor-2026da-yeni-odeme-sistemleri-one-cikiyor-1102366239.html

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin devlet başkanı şi cinping, pekin, yuan, dijital yuan, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, dolar milyarderi, dolar milyoneri, petro-dolar, sahte dolar