Uzmandan uyarı: Bağışıklığın yüzde 70’i bağırsaklarda, kış hastalıklarına karşı kritik tavsiyeler

Uzmanlara göre bağışıklık sisteminin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunuyor. Kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı güçlü bağışıklık için doğru beslenme ve bağırsak sağlığı büyük önem taşıyor.

Kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı güçlü bir bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığının kritik rol oynadığı belirtildi. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70’inin bağırsaklarda bulunduğuna dikkat çekti.İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Batuhan Kenger, soğuk algınlığı, grip ve benzeri enfeksiyonlardan korunmada dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kenger, pahalı takviyeler yerine sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bağışıklığı desteklediğini ifade etti.'Bağışıklığın merkezi bağırsaklar'Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, güneş ışığından yeterince faydalanılamaması ve soğuk hava koşullarının bağışıklık sistemini zorladığını belirten Kenger, şu ifadeleri kullandı:Uzman, yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi fermente gıdaların yanı sıra tam tahıllar, sebzeler ve baklagillerden zengin bir beslenme düzeninin bağışıklığın temelini oluşturduğunu kaydetti.Sebze ve meyve tüketiminde çeşitliliğin önemine değinen Kenger, günde en az beş porsiyon farklı renkte sebze ve meyve tüketmenin vücudun savunma kapasitesini artırdığını söyledi. Narenciye, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı ve turuncu sebzeler ile sarımsak ve soğanın kış aylarında sofralarda mutlaka yer alması gereken besinler arasında olduğunu belirtti.Çorbaların da bağışıklık dostu olduğunu vurgulayan Kenger, mercimek, tarhana ve sebze çorbalarının sıvı ve besin alımını desteklediğini, zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi baharatların ise anti-inflamatuar özellikleriyle bağışıklığa katkı sağladığını ifade etti.Su tüketiminin kış aylarında ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kenger, günde en az 6-8 bardak su içilmesinin sindirim ve metabolizma sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.D vitamini eksikliği bağışıklığı zayıflatıyorAyrıca D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Kenger, gerekli durumlarda hekim önerisiyle takviye alınması gerektiğini vurguladı.Uzmanlar, bağışıklığı güçlendirmenin tek bir besinle mümkün olmadığını; dengeli beslenme, sağlıklı bağırsak florası, yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli hareketin birlikte ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

