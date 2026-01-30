‘Suriye’de İsrail ile ittifaka zorlanan Türkiye için iki ihtimal doğacak’

“ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi’nin genel stratejisi içerisinde taktik değiştirdiğini görüyoruz. Bu taktiği Tom Barrack’ın sözlerini yorumlayarak anlayabilirdik, öngörülebilir bir şeydi. Ancak Barrack çok ciddiye alınmadı. Barrack üç kritik şey söyledi. İlk olarak Osmanlı döneminden kalma dönemi övdü ve uygulansa iyi olacağını söyledi. Sonrasında İsrail’in ulus-devlet istemediğini ifade ederek ‘Küçük kabilelerden oluşan güruhlardan müteşekkilsiniz, ulus devlet sizin neyinize’ der gibi konuştu. Sonrasında bölgede güçlü devletlere ihtiyaç olduğunu söyleyerek monarşi benzeri yapılardan bahsetti. Bunlar önemli ipuçlarıydı. ABD’nin bu bölgede yeni bir jeopolitik alan açtığını anlıyoruz. Bu alan Azerbaycan’dan başlıyor, Türkiye’yi, Suriye’yi, Irak’ı kapsıyor ve neredeyse Nil Vadisi’ne kadar gidiyor. Bu noktada İbrahim Anlaşmaları’nı da akılda tutmak gerek. Yeni jeopolitik alanın Amman’daki bir üsten yönetildiği söyleniyor. Mısırlı subayların Tel Aviv’deki askeri karargahta fotoğrafları yayınlanıyor. Bölgedeki Sünnilerle İran arasında bir çatışma öngörüldüğünü anlıyoruz. Suriye ve Irak’ın da bir kısmı Sünni. Maliki, Barzani’nin desteğiyle iktidara hamle yaptığında Trump’ın ayağına basılmış gibi bağırdığını gördük. Azerbaycan’ın durumu değişik. Nüfusunun büyük bir kısmı Şii ancak Tebriz ve Kirmanşah üzerinde öteden beri gelen irredentist görüşlerin olduğunu biliyoruz. Bu bölgeler genel olarak Azeri Türklerden oluşuyor. Böyle bir tablo var. Amerika bir savaşa hazırlanıyor ve bir jeopolitik alan açmış bulunuyor.

Bu benzer alan Avrupa’da da NATO tarafından açıldı. Baltık’tan başladı Polonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Meriç bölgesi gibi bölgeleri silahlandırdılar. Birinci Dünya Savaşı’ndaki gibi kordon oluşturdular. Balkanları Rusya’nın etki alanından kurtarmaya çalıştılar vs. Benzer bir jeopolitik alanı Trump kendi alanında da açmaya çalışıyor. Trump; Grönland, Meksika Körfezi, Panama Kanalı şeklinde bir jeopolitik alan tarif ediyor. Avrupa ile arasına mesafe koymak isteyen Trump, Avrupa’yı Rusya ile baş başa bırakmaya çalışıyor. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. ABD, bizim bölgemizdeki alanda büyük çatışmalar istemiyor. Yüksek talepler, silahlı etnik gruplar istemiyor. Silahlı etnik azınlıkların talebiyle uğraşmak istemiyor. SDG’nin dağılmasının genel çerçevesi de bu şekilde ortaya çıkıyor.”