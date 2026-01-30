https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/sgk-uzmani-melis-elmen-kuver-ve-servis-ucretlerinin-kaldirilmasi-fiyatlara-yansiyabilir-1103154658.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kuver ve servis ücretlerinin kaldırılması fiyatlara yansıyabilir, denetlenmeli
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kuver ve servis ücretlerinin kaldırılması fiyatlara yansıyabilir, denetlenmeli
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, restoran ve kafelerde kuver ve servis ücretinin kaldırılmasını değerlendirdi. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T16:50+0300
2026-01-30T16:50+0300
2026-01-30T16:50+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
melis elmen
sgk
sgk uzmanı
kuver
denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kuver ve servis ücretlerinin kaldırılmasını değerlendirdi.Uygulama güzel olsa da bu ücretin fiyatlara yansımaması için denetimin devam etmesi gerektiğini belirten Elmen, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk, sgk uzmanı, kuver, denetim
radyo sputnik, radyo, radyo, melis elmen, sgk, sgk uzmanı, kuver, denetim
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kuver ve servis ücretlerinin kaldırılması fiyatlara yansıyabilir, denetlenmeli
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, restoran ve kafelerde kuver ve servis ücretinin kaldırılmasını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kuver ve servis ücretlerinin kaldırılmasını değerlendirdi.
Uygulama güzel olsa da bu ücretin fiyatlara yansımaması için denetimin devam etmesi gerektiğini belirten Elmen, şöyle aktardı:
“Kuver ve servis ücreti kaldırıldı. Elimizle yemeyeceğimize göre tabak ve çatalı vermek zorundasın. Bana vermen gereken tabağa, çatala, bardağa ücret alamazsın. Kavga çıkıyordu, şimdi de yasak geldi. Lokantalarda, kafelerde, restoran ve pastanelerde artık servis ücreti adı altında herhangi bir bedel alamayacaklar. Resmi Gazete’de de yayınlandı. Menüleri artık kapıya asmak zorundalar. Menüde yazan fiyat üzerine bir fiyat eklenemeyecek. Uygulama çok güzel ama kağıt üzerinde. Benden kuver alınmayacak ama o parayı yediğim salatadan alacak. Salatayı 200 liraya yerken 400 liraya yemeye başlayacağım. Bunun denetiminin devam etmesi gerekiyor”