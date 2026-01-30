Türkiye
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kuver ve servis ücretlerinin kaldırılması fiyatlara yansıyabilir, denetlenmeli
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kuver ve servis ücretlerinin kaldırılması fiyatlara yansıyabilir, denetlenmeli
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, restoran ve kafelerde kuver ve servis ücretinin kaldırılmasını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kuver ve servis ücretlerinin kaldırılmasını değerlendirdi.Uygulama güzel olsa da bu ücretin fiyatlara yansımaması için denetimin devam etmesi gerektiğini belirten Elmen, şöyle aktardı:
Melis Elmen
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen: Kuver ve servis ücretlerinin kaldırılması fiyatlara yansıyabilir, denetlenmeli

SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, restoran ve kafelerde kuver ve servis ücretinin kaldırılmasını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, kuver ve servis ücretlerinin kaldırılmasını değerlendirdi.
Uygulama güzel olsa da bu ücretin fiyatlara yansımaması için denetimin devam etmesi gerektiğini belirten Elmen, şöyle aktardı:
"Kuver ve servis ücreti kaldırıldı. Elimizle yemeyeceğimize göre tabak ve çatalı vermek zorundasın. Bana vermen gereken tabağa, çatala, bardağa ücret alamazsın. Kavga çıkıyordu, şimdi de yasak geldi. Lokantalarda, kafelerde, restoran ve pastanelerde artık servis ücreti adı altında herhangi bir bedel alamayacaklar. Resmi Gazete'de de yayınlandı. Menüleri artık kapıya asmak zorundalar. Menüde yazan fiyat üzerine bir fiyat eklenemeyecek. Uygulama çok güzel ama kağıt üzerinde. Benden kuver alınmayacak ama o parayı yediğim salatadan alacak. Salatayı 200 liraya yerken 400 liraya yemeye başlayacağım. Bunun denetiminin devam etmesi gerekiyor"
