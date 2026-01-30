SGK Uzmanı Melis Elmen: Kuver ve servis ücretlerinin kaldırılması fiyatlara yansıyabilir, denetlenmeli

“Kuver ve servis ücreti kaldırıldı. Elimizle yemeyeceğimize göre tabak ve çatalı vermek zorundasın. Bana vermen gereken tabağa, çatala, bardağa ücret alamazsın. Kavga çıkıyordu, şimdi de yasak geldi. Lokantalarda, kafelerde, restoran ve pastanelerde artık servis ücreti adı altında herhangi bir bedel alamayacaklar. Resmi Gazete’de de yayınlandı. Menüleri artık kapıya asmak zorundalar. Menüde yazan fiyat üzerine bir fiyat eklenemeyecek. Uygulama çok güzel ama kağıt üzerinde. Benden kuver alınmayacak ama o parayı yediğim salatadan alacak. Salatayı 200 liraya yerken 400 liraya yemeye başlayacağım. Bunun denetiminin devam etmesi gerekiyor”