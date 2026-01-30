Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/prof-dr-ovgun-ahmet-ercan-uyardi-germencik-ortaklarda-deprem-kacinilmaz-1103156793.html
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Germencik-Ortaklar’da deprem kaçınılmaz
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Germencik-Ortaklar’da deprem kaçınılmaz
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan oldu. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T18:57+0300
2026-01-30T18:57+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
övgün ahmet ercan
germencik
aydın
kandilli rasathanesi
deprem
radyo
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a13b97118ef6c1fab34654ccb1bfee4e.png
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın’ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 3.8 olarak açıklanan depremi değerlendiren Ercan, Aydın’da ilerleyen süreçte benzer sarsıntıların yaşanabileceğini söyledi.Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:Ercan, en riskli yer olarak şunları söyledi:Şehir Hastanesi'nin riskli olduğunu söyleyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:
germencik
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53abae729cee426dee62db12ff6377d1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, övgün ahmet ercan, germencik, aydın, kandilli rasathanesi, deprem, radyo, radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, övgün ahmet ercan, germencik, aydın, kandilli rasathanesi, deprem, radyo, radyo sputnik, radyo

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Germencik-Ortaklar’da deprem kaçınılmaz

18:57 30.01.2026
Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’
Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’ - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan oldu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın’ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 3.8 olarak açıklanan depremi değerlendiren Ercan, Aydın’da ilerleyen süreçte benzer sarsıntıların yaşanabileceğini söyledi.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:
Benim Aydın ilinde öncelikle deprem beklediğim yer hep Germencik-Ortaklar olmuştur. Bugün de 3.7 büyüklüğünde bir depremcik oldu sabahleyin saat 06:17 geçe. Şimdi bu aslında jeofizik mühendisleri olarak biz 3.7’lik depremi çok büyük olarak görmeyiz. Ama Türkiye’de halk o kadar duyarlı oldu ki depreme, her depremden sonra "İşte Ayşeciğim duydun mu büyük deprem oldu, arkasından şöyle böyle deprem geliyormuş" dedikleri için ben teknik bir açıklama yaptım bugün sabahleyin erkenden. Evet, bu bölge gerilmektedir, ileride bu bölge depremini yaratacaktır. Şimdi bu kaçınılmazdır. Nasıl İstanbul depremi Marmara’da olması kaçınılmazsa, Aydın ilinde de Ortaklar-Germencik’te bir deprem olması kaçınılmazdır. Germencik ve Ortaklar’ın bulunduğu kesim çok sulak 1. sınıf tarım arazisidir ama bunun üzeri yapılaşmıştır. Bu yapılaşma bir mühendislik yapılaşması değildir. Yani karakuşak, gelişigüzel bir yapılaşmadır. Tabii böyle bir deprem olduğunda Germencik-Ortaklar başta olmak üzere İncirliova gibi yakındaki kentler etkilenecektir bu depremden.
Ercan, en riskli yer olarak şunları söyledi:
En riskli yer olarak Germencik-Ortaklar. Yani orada şu anda sanayi sitesi de oraya kurulmuş durumda. Şimdi Aydın’ın kendi içi de çok çekinceli bir yer. Aydın’da çok uyarı yapmama rağmen, yani sürekli olarak "Kuzeydeki Aydın Dağları'na yerleşin, efendim güneydeki Aydın Ovası'na yerleşmeyin, Menderes çukuruna yerleşmeyin" dememe rağmen, Şehir Hastanesi'ni geldiler Menderes Irmağı'nın yanına yaptılar. Yani bu böyle kör gözüne parmağını sokmak gibi bir olay.
Şehir Hastanesi'nin riskli olduğunu söyleyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:
Daha geçen gün yeni açtılar törenle o hastaneyi. Bölgede bir tarafta Aydın Dağları dururken yapılaşmaya gayet uygun, sen nasıl gider de 1. sınıf tarım arazisi olan sulak Menderes Irmağı'nın kenarına çok katlı bir hastane yaparsın? Bu akıllara durgunluk verici bir olay. Yani biz, ben Türkiye’nin 55 yıllık deprem bilimcisiyim. İşte sizler sayesinde radyolardan, televizyonlardan keza yazılı basından açıklama yapıyoruz ama sevgili kardeşim halk okuyor bunları ama yöneticiler okumuyor sanıyorum yani. Ya bu yani büyük bir cehalet örneği ve bunu törenle açıyorlar. Ya ben şaşırıyorum doğrusu. Yani bizi dinlemiyorlar yani biz sadece konu mankeni gibiyiz. Aydın’ın deprem açısından en güvenli yerleri, ilçeleri Kuşadası ilçesi, efendim Karpuzlu, Çine, Didim, Yenipazar, Karacasu, Bozdoğan gibi ilçeleri Aydın’ın depreme oldukça güvenlidir. Yani Aydın ilinin genellikle güney kesimi deprem için çok dayanıklıdır. Yani Aydınlıların yerleşim için buraları seçmesini şiddetle öneririm.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала