Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Germencik-Ortaklar’da deprem kaçınılmaz
Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Deprem Bilimci Övgün Ahmet Ercan oldu.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın’ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 3.8 olarak açıklanan depremi değerlendiren Ercan, Aydın’da ilerleyen süreçte benzer sarsıntıların yaşanabileceğini söyledi.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi:
Benim Aydın ilinde öncelikle deprem beklediğim yer hep Germencik-Ortaklar olmuştur. Bugün de 3.7 büyüklüğünde bir depremcik oldu sabahleyin saat 06:17 geçe. Şimdi bu aslında jeofizik mühendisleri olarak biz 3.7’lik depremi çok büyük olarak görmeyiz. Ama Türkiye’de halk o kadar duyarlı oldu ki depreme, her depremden sonra "İşte Ayşeciğim duydun mu büyük deprem oldu, arkasından şöyle böyle deprem geliyormuş" dedikleri için ben teknik bir açıklama yaptım bugün sabahleyin erkenden. Evet, bu bölge gerilmektedir, ileride bu bölge depremini yaratacaktır. Şimdi bu kaçınılmazdır. Nasıl İstanbul depremi Marmara’da olması kaçınılmazsa, Aydın ilinde de Ortaklar-Germencik’te bir deprem olması kaçınılmazdır. Germencik ve Ortaklar’ın bulunduğu kesim çok sulak 1. sınıf tarım arazisidir ama bunun üzeri yapılaşmıştır. Bu yapılaşma bir mühendislik yapılaşması değildir. Yani karakuşak, gelişigüzel bir yapılaşmadır. Tabii böyle bir deprem olduğunda Germencik-Ortaklar başta olmak üzere İncirliova gibi yakındaki kentler etkilenecektir bu depremden.
Ercan, en riskli yer olarak şunları söyledi:
En riskli yer olarak Germencik-Ortaklar. Yani orada şu anda sanayi sitesi de oraya kurulmuş durumda. Şimdi Aydın’ın kendi içi de çok çekinceli bir yer. Aydın’da çok uyarı yapmama rağmen, yani sürekli olarak "Kuzeydeki Aydın Dağları'na yerleşin, efendim güneydeki Aydın Ovası'na yerleşmeyin, Menderes çukuruna yerleşmeyin" dememe rağmen, Şehir Hastanesi'ni geldiler Menderes Irmağı'nın yanına yaptılar. Yani bu böyle kör gözüne parmağını sokmak gibi bir olay.
Şehir Hastanesi'nin riskli olduğunu söyleyen Ercan, şu ifadeleri kullandı:
Daha geçen gün yeni açtılar törenle o hastaneyi. Bölgede bir tarafta Aydın Dağları dururken yapılaşmaya gayet uygun, sen nasıl gider de 1. sınıf tarım arazisi olan sulak Menderes Irmağı'nın kenarına çok katlı bir hastane yaparsın? Bu akıllara durgunluk verici bir olay. Yani biz, ben Türkiye’nin 55 yıllık deprem bilimcisiyim. İşte sizler sayesinde radyolardan, televizyonlardan keza yazılı basından açıklama yapıyoruz ama sevgili kardeşim halk okuyor bunları ama yöneticiler okumuyor sanıyorum yani. Ya bu yani büyük bir cehalet örneği ve bunu törenle açıyorlar. Ya ben şaşırıyorum doğrusu. Yani bizi dinlemiyorlar yani biz sadece konu mankeni gibiyiz. Aydın’ın deprem açısından en güvenli yerleri, ilçeleri Kuşadası ilçesi, efendim Karpuzlu, Çine, Didim, Yenipazar, Karacasu, Bozdoğan gibi ilçeleri Aydın’ın depreme oldukça güvenlidir. Yani Aydın ilinin genellikle güney kesimi deprem için çok dayanıklıdır. Yani Aydınlıların yerleşim için buraları seçmesini şiddetle öneririm.