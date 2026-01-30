Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Germencik-Ortaklar’da deprem kaçınılmaz

Benim Aydın ilinde öncelikle deprem beklediğim yer hep Germencik-Ortaklar olmuştur. Bugün de 3.7 büyüklüğünde bir depremcik oldu sabahleyin saat 06:17 geçe. Şimdi bu aslında jeofizik mühendisleri olarak biz 3.7’lik depremi çok büyük olarak görmeyiz. Ama Türkiye’de halk o kadar duyarlı oldu ki depreme, her depremden sonra "İşte Ayşeciğim duydun mu büyük deprem oldu, arkasından şöyle böyle deprem geliyormuş" dedikleri için ben teknik bir açıklama yaptım bugün sabahleyin erkenden. Evet, bu bölge gerilmektedir, ileride bu bölge depremini yaratacaktır. Şimdi bu kaçınılmazdır. Nasıl İstanbul depremi Marmara’da olması kaçınılmazsa, Aydın ilinde de Ortaklar-Germencik’te bir deprem olması kaçınılmazdır. Germencik ve Ortaklar’ın bulunduğu kesim çok sulak 1. sınıf tarım arazisidir ama bunun üzeri yapılaşmıştır. Bu yapılaşma bir mühendislik yapılaşması değildir. Yani karakuşak, gelişigüzel bir yapılaşmadır. Tabii böyle bir deprem olduğunda Germencik-Ortaklar başta olmak üzere İncirliova gibi yakındaki kentler etkilenecektir bu depremden.