Köprü üstü tren ne oldu?
Köprü üstü tren ne oldu?
Gazeteci Ali Çağatay'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında bugünkü konu başlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine yapılması planlanan tren... 30.01.2026
Asya ve Avrupa’yı demiryolu ile birbirine bağlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ayrılan bölümün yapımına hala başlanmadı. Seyir Hali programında konuyu aktaran gazeteci Ali Çağatay, bu tür yatırımların Türkiye ve benzeri ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından empoze edildiğini ve borçlandırma aracı olarak kullanıldığını söyledi.Çağatay, şöyle konuştu:
Gazeteci Ali Çağatay’ın Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında bugünkü konu başlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine yapılması planlanan tren yolu oldu.
Asya ve Avrupa’yı demiryolu ile birbirine bağlamak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ayrılan bölümün yapımına hala başlanmadı. Seyir Hali programında konuyu aktaran gazeteci Ali Çağatay, bu tür yatırımların Türkiye ve benzeri ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından empoze edildiğini ve borçlandırma aracı olarak kullanıldığını söyledi.
“Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtiyseniz gidiş geliş hatlarının dışında ortada bir kulvar vardır. Bu kulvar demiryolu olarak inşa edilmek istendi. Köprü yapıldı, köprü yapıldıktan sonra demiryolu hattına tek bir kazma vurulmadı. Bu tür yatırımların Türkiye ve benzeri ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından empoze edilmiş ve borçlandırma aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Bizim Avrupa’dan Asya’ya demiryolu geçişi sağlayan bir yolumuz var, Marmaray. Peki Marmaray varken siz bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne neden ikincisini yapmaya çalışıyorsunuz? O köprü yapılırken ona göre maliyetlendirildi ve o maliyetlendirme bizim cebimizden çıkıyor. İlerde belki kullanılabilir ama şu an Türkiye’den fazladan bir yatırım.”