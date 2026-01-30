Köprü üstü tren ne oldu?

“Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtiyseniz gidiş geliş hatlarının dışında ortada bir kulvar vardır. Bu kulvar demiryolu olarak inşa edilmek istendi. Köprü yapıldı, köprü yapıldıktan sonra demiryolu hattına tek bir kazma vurulmadı. Bu tür yatırımların Türkiye ve benzeri ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından empoze edilmiş ve borçlandırma aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Bizim Avrupa’dan Asya’ya demiryolu geçişi sağlayan bir yolumuz var, Marmaray. Peki Marmaray varken siz bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne neden ikincisini yapmaya çalışıyorsunuz? O köprü yapılırken ona göre maliyetlendirildi ve o maliyetlendirme bizim cebimizden çıkıyor. İlerde belki kullanılabilir ama şu an Türkiye’den fazladan bir yatırım.”