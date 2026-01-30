https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kalp-sagliginda-dev-adim-hastalik-ortaya-cikmadan-yillar-oncesinden-tespit-edilebildi-1103148727.html
Kalp sağlığında dev adım: Hastalık ortaya çıkmadan yıllar öncesinden tespit edilebildi
Kalp sağlığında dev adım: Hastalık ortaya çıkmadan yıllar öncesinden tespit edilebildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, kalp hastalıklarının erken belirtilerini henüz hiçbir semptom ortaya çıkamadan tespit edebilen yeni bir görüntüleme teknolojisi üretti. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T14:20+0300
2026-01-30T14:20+0300
2026-01-30T14:20+0300
sağlik
kalp hastalıkları
yaşam
sağlık
araştırma
tedavi
erken teşhis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085799330_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_3aa69edeb221330a8d5a7c314b0e9982.jpg
Almanya’daki Helmholtz Münih Araştırma Merkezi ve Münih Teknik Üniversitesi (TUM) bünyesinde çalışan bilim insanları, kalp hastalıklarının erken belirtilerini yıllar öncesinden tespit edebilen yeni bir görüntüleme teknolojisi geliştirdi.“Fast-RSOM” adı verilen bu sistem, cilt üzerinden vücuttaki en küçük kan damarlarını yüksek çözünürlükte görüntüleyebiliyor. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeyen yöntem sayesinde, kalp ve damar hastalıklarının ilk sinyalleri henüz belirtiler ortaya çıkmadan fark edilebildiği aktarıldı.'En erken uyarılar küçük damarlarda başlıyor'Uzmanlara göre kalp - damar hastalıklarının ilk belirtileri, vücuttaki en küçük kan damarlarında ortaya çıkıyor. Bu süreçte damarların genişleyip daralma yeteneğinde bozulmalar yaşanıyor. “Mikrovasküler endotelyal disfonksiyon” (MiVED) olarak adlandırılan bu durum, bugüne kadar doğrudan ve girişim gerektirmeden ölçülemiyordu.Dr. Hailong He, yeni geliştirilen bu teknoloji sayesinde insanlarda bu bozulmaların ilk kez invaziv olmayan yöntemlerle gözlemlenebildiğini belirtti. Dr. Angelos Karlas ise teknolojinin kalp hastalıklarının damar düzeyinde nasıl geliştiğini ayrıntılı biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.Risk faktörleri doğrudan ölçülebildiBu sistem, sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve obezite gibi risk faktörlerinin damarlar üzerindeki etkisini doğrudan ölçebiliyor. Böylece yalnızca istatistiksel risk hesaplamaları yerine, vücutta gerçekleşen gerçek değişimler takip edilebiliyor.Araştırmacılara göre bu yöntem, kişilerin kalp hastalığı riskinin daha erken belirlenmesini, tedavinin kişiye özel planlanmasını ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkisinin izlenmesini mümkün kılacak.Bilim insanları bu teknolojinin, daha geniş hasta gruplarında test etmeyi ve klinik uygulamalara entegre edilmesini hedeflediklerini aktardı. Çalışmanın yürütücülerinden Prof. Vasilis Ntziachristos, erken teşhis ve düzenli takibin hem hastaların yaşam kalitesini artıracağını hem de sağlık harcamalarını azaltacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/kanserle-mucadelede-yeni-yontem-kanser-hucrelerine-degil-onlari-koruyan-hucrelere-saldiri-1103146483.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0c/1085799330_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_22875a3e74b859ab298a4bcccb59c519.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kalp hastalıkları, yaşam, sağlık, araştırma, tedavi, erken teşhis
kalp hastalıkları, yaşam, sağlık, araştırma, tedavi, erken teşhis
Kalp sağlığında dev adım: Hastalık ortaya çıkmadan yıllar öncesinden tespit edilebildi
Bilim insanları, kalp hastalıklarının erken belirtilerini henüz hiçbir semptom ortaya çıkamadan tespit edebilen yeni bir görüntüleme teknolojisi üretti.
Almanya’daki Helmholtz Münih Araştırma Merkezi ve Münih Teknik Üniversitesi (TUM) bünyesinde çalışan bilim insanları, kalp hastalıklarının erken belirtilerini yıllar öncesinden tespit edebilen yeni bir görüntüleme teknolojisi geliştirdi.
“Fast-RSOM” adı verilen bu sistem, cilt üzerinden vücuttaki en küçük kan damarlarını yüksek çözünürlükte görüntüleyebiliyor. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeyen yöntem sayesinde, kalp ve damar hastalıklarının ilk sinyalleri henüz belirtiler ortaya çıkmadan fark edilebildiği aktarıldı.
'En erken uyarılar küçük damarlarda başlıyor'
Uzmanlara göre kalp - damar hastalıklarının ilk belirtileri, vücuttaki en küçük kan damarlarında ortaya çıkıyor. Bu süreçte damarların genişleyip daralma yeteneğinde bozulmalar yaşanıyor. “Mikrovasküler endotelyal disfonksiyon” (MiVED) olarak adlandırılan bu durum, bugüne kadar doğrudan ve girişim gerektirmeden ölçülemiyordu.
Dr. Hailong He, yeni geliştirilen bu teknoloji sayesinde insanlarda bu bozulmaların ilk kez invaziv olmayan yöntemlerle gözlemlenebildiğini belirtti. Dr. Angelos Karlas ise teknolojinin kalp hastalıklarının damar düzeyinde nasıl geliştiğini ayrıntılı biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.
Risk faktörleri doğrudan ölçülebildi
Bu sistem, sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve obezite gibi risk faktörlerinin damarlar üzerindeki etkisini doğrudan ölçebiliyor. Böylece yalnızca istatistiksel risk hesaplamaları yerine, vücutta gerçekleşen gerçek değişimler takip edilebiliyor.
Araştırmacılara göre bu yöntem, kişilerin kalp hastalığı riskinin daha erken belirlenmesini, tedavinin kişiye özel planlanmasını ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkisinin izlenmesini mümkün kılacak.
Bilim insanları bu teknolojinin, daha geniş hasta gruplarında test etmeyi ve klinik uygulamalara entegre edilmesini hedeflediklerini aktardı. Çalışmanın yürütücülerinden Prof. Vasilis Ntziachristos, erken teşhis ve düzenli takibin hem hastaların yaşam kalitesini artıracağını hem de sağlık harcamalarını azaltacağını vurguladı.