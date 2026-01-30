Ceyhun Bozkurt: Örgütün ayrışma ihtimali çok büyük bir başarıdır
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Çetin Arkaş’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, 3 Temmuz 2025 yılında tahliye edilen ve yıllarca örgütün faaliyetleri çerçevesinde tutuklu bulunan Çetin Arkaş’ıni DEM Parti ve örgüte mesajların yer aldığı açıklamasını yorumladı.
“Kendilerine bağlı insanları konsolide etmeye çalıştıkları Öcalan'ı bile dinlemiyorlar. İşte genel aşama bu” diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
“Abdullah Öcalan'ın duruşundan farklı bir duruş sergileyen tipler var. Şimdi bugün ilginç bir röportaj. Öcalan'ın eski koğuş arkadaşı ve sekreteri. Biliyorsunuz Öcalan yıllarca tek başına kaldı İmralı'da. Çetin Arkaş, yıllarca örgütün faaliyetleri çerçevesinde tutukluydu. 3 Temmuz 2025 yılında tahliye edildi.
Deyim yerindeyse, tırnak içi söylüyorum, örgütün liderinin deyim yerindeyse sekreteryasını yürüttü o ilk açılım sürecinde. Şimdi Arkaş'ın tahliyesinden sonra yaptığı bazı toplantılar, tepki falan çekti ama bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada satır araları çok ilginç.
Dem partiye mesajlar var, örgüte mesajlar var, belli etnik Kürtçü gruplara mesajlar var. Diyor ki mesela, önderlik diyor, Öcalan'dan bahsediyor. 27 Şubat'ta yaptığı çağrı için, biliyorum belki bazı çevreler beni ihanetle bile suçlayacaklar demişti.
Yine 15 Şubat sürecinde büyük bir çatışmayı, halklar arası boğazlaşmayı ve bunun üzerinden kurgulanan planları boşa çıkarmak için oldukça esnek yaklaşmıştır. Hakkımda ne düşünür kaygısı yerine halkım için, halklarımız için en doğrusu nasıl olabilir düşüncesiyle hareket etmiştir diyor. Bakın, biliyorum belki bazı çevreler beni ihanetle bile suçlayacaklardır.
Mutlaka bu bahsettiğim Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına, Öcalan'ın o tutanaklarda yansıyan Suriyeli entegrasyon meselesine, birileri anladığım kadarıyla Öcalan'ı nasıl devre dışı bırakırız, sadece işte tırnak içi söylüyorum, ruhani lider pozisyonuna sokarız ama biz kendi işimizi yürütürüzü planlayanlar ihanet vurgusu yapmıştır. Yine DEM Parti'ye ve PKK'ya ilginç bir mesaj var. Öcalan'ın tırnak içi söylüyor.
Diyor ki, güveni yaratan, kalıcılaştıran söze bağlı şekillenen pratikleşmedir, gerçekleşmedir. Bu öyle bir hal alır ki bazen anlayamasan da öğrenemesen de inançla arkasından yürürsün, yürürsün güven merkezinin. Çünkü o hiç yanıltmamıştır, o hep fersaf fersaf öndedir.
Biliyorsunuz örgütte Öcalan'ı böyle tırnak içi yine söyleyeyim, tövbe, tanrısallaştıran bir yaklaşım da vardı yıllarca. O yüzden hep söylüyorduk. Örgüt Öcalan'ın örgütüdür.
Öcalan üzerinden örgütün fesih çok büyük bir aşamadır, çok büyük bir başarıdır. Öcalan Türkiye'yi bölme çabalarını yürüttü ama en son geldiği aşamada ne dedi? Ya PKK ömrünü tamamlamıştır dedi, hiçbir şey yapamadık dedi. Yani onların ifadesiyle kültürelist çözümlerde, üniter çözümlerde hiçbiri çözüm olmadı dedi.
Bu noktada örgüt kendini feshetmeli dedi. Çetin Arkış'ın mesajları bir anlamda örgütün bu Öcalan'ın söylediklerine ayak diriyen kesinlere. Dem Parti'ye de önemli mesaj var.
Öcalan'ın diyor halen ortadan kaldırılamayan trajedicisi ise yetersiz yoldaşlık, sahte dostlar ve yeteri kadar cesaret sahibi olamayan muhataplarının varlığıdır diyor. Kendilerine bağlı insanları konsolide etmeye çalıştıkları Öcalan'ı bile dinlemiyorlar. İşte genel aşama bu.
Bu başarı mıdır? Örgütün burada ikiye üçe ayrışma ihtimali başarı mıdır? Açık söyleyeyim çok büyük bir başarıdır”