Ceyhun Bozkurt: Örgütün ayrışma ihtimali çok büyük bir başarıdır

Yine 15 Şubat sürecinde büyük bir çatışmayı, halklar arası boğazlaşmayı ve bunun üzerinden kurgulanan planları boşa çıkarmak için oldukça esnek yaklaşmıştır. Hakkımda ne düşünür kaygısı yerine halkım için, halklarımız için en doğrusu nasıl olabilir düşüncesiyle hareket etmiştir diyor. Bakın, biliyorum belki bazı çevreler beni ihanetle bile suçlayacaklardır.