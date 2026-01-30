Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/cerrahpasadan-yenidogan-cetesi-raporu-1103147297.html
Cerrahpaşa’dan yenidoğan çetesi raporu
Cerrahpaşa’dan yenidoğan çetesi raporu
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu Yenidoğan çetesiyle ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden uzmanların... 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T13:13+0300
2026-01-30T13:15+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
sağlık bakanlığı
güçlü özgan
adli tıp kurumu
yeri ve zamanı
yenidoğan çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel mütalaaya göre, incelenen 6 bebeğin ölümünde tıbbi ihmal bulunmadığı, uygulanan tedavilerle ölümler arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.Mütalaayı Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, sağlık bakanlığı, güçlü özgan, adli tıp kurumu, yeri ve zamanı, yenidoğan çetesi
radyo sputnik, radyo, radyo, sağlık bakanlığı, güçlü özgan, adli tıp kurumu, yeri ve zamanı, yenidoğan çetesi

Cerrahpaşa’dan yenidoğan çetesi raporu

13:13 30.01.2026 (güncellendi: 13:15 30.01.2026)
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu Yenidoğan çetesiyle ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden uzmanların hazırladığı rapor oldu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel mütalaaya göre, incelenen 6 bebeğin ölümünde tıbbi ihmal bulunmadığı, uygulanan tedavilerle ölümler arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.
Mütalaayı Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:

“Yenidoğan çetesiyle ilgili olarak yargılama süreci devam ediyor. Bu çeteyle ilgili yargılama süreci devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel bir mütalaadan bahsediyoruz. Ve bu mütalaa dava dosyasına girdi. Kısadalga’da yer alan habere göre 6 bebeğin ölümünde herhangi bir tıbbi ihmal bulunmadığı yönünde bir rapor hazırlandı. Uygulanan tedavilerle ölümler arasında da bir illiyet bağının olmadığı yönünde bir saptama var. Bu konularda hekimlerin sorumlu olmadığı, sorumlunun Sağlık Bakanlığı olduğu belirtiliyor. 6 bebek hayatını kaybetmiş ve raporda bebek ölümlerinden yalnızca birine otopsi yaptığı söyleniyor. Klinik tanı ve tedavinin denetlenmesi açısından çok ciddi eksiklikler olduğuna dair de bir ifade var. Bu raporda dikkat çekilen konu, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapıp yapmadığı ve Adli Tıp Kurumu’nun üzerine düşen görevi yapıp yapmadığı.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала