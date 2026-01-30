Cerrahpaşa’dan yenidoğan çetesi raporu

“Yenidoğan çetesiyle ilgili olarak yargılama süreci devam ediyor. Bu çeteyle ilgili yargılama süreci devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel bir mütalaadan bahsediyoruz. Ve bu mütalaa dava dosyasına girdi. Kısadalga’da yer alan habere göre 6 bebeğin ölümünde herhangi bir tıbbi ihmal bulunmadığı yönünde bir rapor hazırlandı. Uygulanan tedavilerle ölümler arasında da bir illiyet bağının olmadığı yönünde bir saptama var. Bu konularda hekimlerin sorumlu olmadığı, sorumlunun Sağlık Bakanlığı olduğu belirtiliyor. 6 bebek hayatını kaybetmiş ve raporda bebek ölümlerinden yalnızca birine otopsi yaptığı söyleniyor. Klinik tanı ve tedavinin denetlenmesi açısından çok ciddi eksiklikler olduğuna dair de bir ifade var. Bu raporda dikkat çekilen konu, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapıp yapmadığı ve Adli Tıp Kurumu’nun üzerine düşen görevi yapıp yapmadığı.”