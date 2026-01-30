https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/cerrahpasadan-yenidogan-cetesi-raporu-1103147297.html
Cerrahpaşa’dan yenidoğan çetesi raporu
Cerrahpaşa’dan yenidoğan çetesi raporu
30.01.2026
2026-01-30T13:13+0300
2026-01-30T13:13+0300
2026-01-30T13:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel mütalaaya göre, incelenen 6 bebeğin ölümünde tıbbi ihmal bulunmadığı, uygulanan tedavilerle ölümler arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.Mütalaayı Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Cerrahpaşa’dan yenidoğan çetesi raporu
13:13 30.01.2026 (güncellendi: 13:15 30.01.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu Yenidoğan çetesiyle ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden uzmanların hazırladığı rapor oldu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel mütalaaya göre, incelenen 6 bebeğin ölümünde tıbbi ihmal bulunmadığı, uygulanan tedavilerle ölümler arasında illiyet bağı kurulamadığı belirtildi.
Mütalaayı Yeri ve Zamanı programında aktaran gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Yenidoğan çetesiyle ilgili olarak yargılama süreci devam ediyor. Bu çeteyle ilgili yargılama süreci devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden iki adli tıp uzmanının hazırladığı bilimsel bir mütalaadan bahsediyoruz. Ve bu mütalaa dava dosyasına girdi. Kısadalga’da yer alan habere göre 6 bebeğin ölümünde herhangi bir tıbbi ihmal bulunmadığı yönünde bir rapor hazırlandı. Uygulanan tedavilerle ölümler arasında da bir illiyet bağının olmadığı yönünde bir saptama var. Bu konularda hekimlerin sorumlu olmadığı, sorumlunun Sağlık Bakanlığı olduğu belirtiliyor. 6 bebek hayatını kaybetmiş ve raporda bebek ölümlerinden yalnızca birine otopsi yaptığı söyleniyor. Klinik tanı ve tedavinin denetlenmesi açısından çok ciddi eksiklikler olduğuna dair de bir ifade var. Bu raporda dikkat çekilen konu, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli denetimleri yapıp yapmadığı ve Adli Tıp Kurumu’nun üzerine düşen görevi yapıp yapmadığı.”