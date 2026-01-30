Bir annenin adalet nöbeti: “7 yaşındaki kızı okula gidemiyor; sanık baba hala serbest”

Asgari ücrete yapılan zam dışında, ara zam da yapılmamış oldu. Ocak'ta yapılan zam dışında hem de migros ücret taleplerine, zam taleplerine olumlu karşılık vermedi. Kamoyu da biliyordur, sayfamızı takip edenlerdir. Biz aslında aylık olarak birlikte vergi alardan toplu çıkma, ıslık, alkış, yemekhane eylemleri, çeşitli eylem biçimlerine depoların içerisine yatırdık. Esenlik Depo'da özellikle yoğun örgütlülüğümüzün olduğu yerde. En son bize söz verildi deponun temsilcilerini, taleplerini değerlendireceğine ve olumlu dönüşler yapılacağına dair. Günün sonunda geldiğimizde bu ayın 6-7 gün öncesinde %28 zam yapıldığı söylendi maaşlara. Depo işçiliği ağır bir işçiliktir. Basısız işçilik olarak insanlar görebilir ama çok hızlı meslek hastalıkları yaşadığınız, ciddi sağlık sorunlarıyla baş başa kaldığınız bir iş. O yüzden de bir asgari ücrete kimse çalışmamalı elbette ama dayatılabilecek bir işçi değil. 16-17 saat çalışıyor arkadaşlar. Bu zam talebine karşılık ciddi isim biçimde açıkladılar. Depo müdürleri, Esenyurt'ta bu kadar sürdüren müzakereleri ve talepleri ileten arkadaşları, istediğiniz oldu %28 zam yaptı Migros dedi. Gülerek bunu açıkladı. Hem zaten oranın kendisi çok ciddi sorunlu hem de tavrın kendisi problemliydi. Bu muamele tüm depolara yapılmış açıkçası. Bir sonraki dönüşlerden de alıyoruz.