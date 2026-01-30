https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/baterist-tunc-kerem-yalaz-en-buyuk-hayalim-kenan-dogulu-ile-harbiyede-calmak-1103148446.html

Baterist Tunç Kerem Yalaz: En büyük hayalim Kenan Doğulu ile Harbiye’de çalmak

Baterist Tunç Kerem Yalaz: En büyük hayalim Kenan Doğulu ile Harbiye'de çalmak

30.01.2026

Bateri çalmaya tabletine indirdiği müzik uygulaması ile başlayan 11 yaşındaki Tunç Kerem Yalaz, sekiz yaşından bu yana aktif olarak müzikle ilgileniyor. Şu anda altıncı sınıfta okuyan Yalaz’ın hayali, Harbiye Açık Hava’da Kenan Doğulu ile ‘Ara Beni Lütfen’ şarkısını çalmak.İlk grubunu dokuz yaşında kuran ve burada sahne alan Yalaz, şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik orkestrasında çalıyor. Yalaz, müzisyen olmayı hedeflediğini şu sözlerle ifade etti: Anne Elif Yalaz, oğulları Tunç’un yanında olmaya devam edeceklerini söylüyor:Baba İsmail Yalaz ise Tunç’un ders almaya devam ettiğini ifade etti:

