Baterist Tunç Kerem Yalaz: En büyük hayalim Kenan Doğulu ile Harbiye’de çalmak
Baterist Tunç Kerem Yalaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Bateri çalmaya tabletine indirdiği müzik uygulaması ile başlayan 11 yaşındaki Tunç Kerem Yalaz, sekiz yaşından bu yana aktif olarak müzikle ilgileniyor. Şu anda altıncı sınıfta okuyan Yalaz’ın hayali, Harbiye Açık Hava’da Kenan Doğulu ile ‘Ara Beni Lütfen’ şarkısını çalmak.İlk grubunu dokuz yaşında kuran ve burada sahne alan Yalaz, şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik orkestrasında çalıyor. Yalaz, müzisyen olmayı hedeflediğini şu sözlerle ifade etti: Anne Elif Yalaz, oğulları Tunç’un yanında olmaya devam edeceklerini söylüyor:Baba İsmail Yalaz ise Tunç’un ders almaya devam ettiğini ifade etti:
2026
Okan Aslan
Okan Aslan
Okan Aslan
Baterist Tunç Kerem Yalaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Bateri çalmaya tabletine indirdiği müzik uygulaması ile başlayan 11 yaşındaki Tunç Kerem Yalaz, sekiz yaşından bu yana aktif olarak müzikle ilgileniyor. Şu anda altıncı sınıfta okuyan Yalaz’ın hayali, Harbiye Açık Hava’da Kenan Doğulu ile ‘Ara Beni Lütfen’ şarkısını çalmak.
İlk grubunu dokuz yaşında kuran ve burada sahne alan Yalaz, şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik orkestrasında çalıyor. Yalaz, müzisyen olmayı hedeflediğini şu sözlerle ifade etti:
“Piyano ve gitarda da ilerlemeyi ve iyi bir müzisyen olmayı hedefliyorum. Bateristlerin tarzları farklı oluyor ama ben her tarzda çalmayı seviyorum. Müzikle ilgilenen yaşıtlarıma ise bol bol müzik dinlemelerini öneriyorum. Ben jazz müzik dinliyorum ve Adamlar ile Twenty One Pilots grubunu çok seviyorum.”
Anne Elif Yalaz, oğulları Tunç’un yanında olmaya devam edeceklerini söylüyor:
“Tunç, müzikte ilerlemek istiyor, biz de onun yanında olmaya devam edeceğiz. Aile olarak çocuğun yeteneğini keşfetmek çok da zor olmuyor. Tunç’u 4-5 yaşlarında piyano derslerine göndermiştik, yeteneğini ortaya çıkardık. Tunç, müzik dinlemeyi çok seven bir çocuk. Hocalarından da yetenekli olduğuna dair dönütler aldık. Daha sonra bateriye yöneldi. Okuldaki öğretmenleri de her daim yanında. Tunç, Cemal Reşit Rey’de konserler verdi. Her defasında onunla çok gururlanıyorum”
Baba İsmail Yalaz ise Tunç’un ders almaya devam ettiğini ifade etti:
“Tunç, Bursa Davul Festivali’nde Sattas grubuyla çalıp solo performans göstermişti. Davul dersi almaya hala devam ediyor. Okulda hocalarından gitar ve piyano eğitimi de görüyor. Tunç’un her zaman arkasındayız”