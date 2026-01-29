https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/rusya-daimi-temsilcisi-ulyanov-uaea-yonetim-kurulu-ukrayna-gundemiyle-olaganustu-toplaniyor-1103131328.html

Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Yönetim Kurulu Ukrayna gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Yönetim Kurulu Ukrayna gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun Ukrayna... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T21:45+0300

2026-01-29T21:45+0300

2026-01-29T21:45+0300

dünya

mihail ulyanov

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

ukrayna

olağanüstü toplantı

hollanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079133265_0:147:2501:1553_1920x0_80_0_0_d0d44d7aec7c45fc27097a5e34fe9c9e.jpg

Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun Ukrayna gündemiyle cuma günü olağanüstü toplanacağını; toplantıyı, Yönetim Kurulu’nda Hollanda’yı temsil eden üyenin talep ettiğini belirtti.Ulyanov, “Yönetim Kurulu, cuma günü Ukrayna konusunda olağanüstü bir oturum gerçekleştirecek. Bu aciliyetin nedeni şimdilik tam olarak belli değil, ancak şüphesiz Hollandalı meslektaşlarımız yarın bu konuda açıklama yapacaktır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/lavrov-rusya-bmden-donbass-novorossiya-ve-kirimin-kendi-kaderini-tayin-hakkinin-taninmasini-istedi-1103129697.html

ukrayna

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail ulyanov, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, olağanüstü toplantı, hollanda