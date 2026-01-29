Türkiye
Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Yönetim Kurulu Ukrayna gündemiyle olağanüstü toplanıyor
Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Yönetim Kurulu Ukrayna gündemiyle olağanüstü toplanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun Ukrayna... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun Ukrayna gündemiyle cuma günü olağanüstü toplanacağını; toplantıyı, Yönetim Kurulu’nda Hollanda’yı temsil eden üyenin talep ettiğini belirtti.Ulyanov, “Yönetim Kurulu, cuma günü Ukrayna konusunda olağanüstü bir oturum gerçekleştirecek. Bu aciliyetin nedeni şimdilik tam olarak belli değil, ancak şüphesiz Hollandalı meslektaşlarımız yarın bu konuda açıklama yapacaktır” ifadelerini kullandı.
Rusya Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Yönetim Kurulu Ukrayna gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun Ukrayna ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere Cuma günü olağanüstü bir oturum gerçekleştireceğini, acil toplama gerekçesinin ise henüz açıklanmadığını bildirdi.
Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun Ukrayna gündemiyle cuma günü olağanüstü toplanacağını; toplantıyı, Yönetim Kurulu'nda Hollanda'yı temsil eden üyenin talep ettiğini belirtti.
Ulyanov, "Yönetim Kurulu, cuma günü Ukrayna konusunda olağanüstü bir oturum gerçekleştirecek. Bu aciliyetin nedeni şimdilik tam olarak belli değil, ancak şüphesiz Hollandalı meslektaşlarımız yarın bu konuda açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.
