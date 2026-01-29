Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/milli-tenisci-zeynep-sonmez-abu-dabi-acik-ve-merida-acika-ozel-davetle-katilacak-1103124630.html
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık ve Merida Açık’a özel davetle katılacak
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık ve Merida Açık’a özel davetle katılacak
Sputnik Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 seviyesindeki Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarına özel davetle katılacak. Detaylar haberimizde.
2026-01-29T15:23+0300
2026-01-29T15:23+0300
spor
zeynep sönmez
kadınlar tenis birliği (wta)
avustralya açık
wimbledon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102972067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89d37ccde4136574f5262719d5a94d5b.jpg
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarına özel davetle katılacak. WTA 500 düzeyinde düzenlenen iki önemli organizasyonda mücadele edecek olan Sönmez, şubat ayında korta çıkacak.Turnuva organizatörlerinin internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 112. basamakta bulunan 23 yaşındaki milli sporcu, her iki turnuvada da wild card hakkı elde etti.Son dönemde grand slam turnuvalarındaki performansıyla dikkat çeken Sönmez, geçen hafta gerçekleştirilen Avustralya Açık'ın üçüncü turunda turnuvaya veda etmişti. Milli tenisçi, 2025 Wimbledon ve 2026 Avustralya Açık’ta tekler kategorisinde üçüncü tura yükselerek önemli bir başarıya imza attı.Şubat ayında korta çıkacakBirleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek Abu Dabi Açık, 1-7 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Meksika’nın Merida kentinde gerçekleştirilecek Merida Açık ise 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tenis severlerle buluşacak.Sönmez, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2024 yılında WTA 250 seviyesinde düzenlenen Merida Açık’ta kazanmıştı. Genç sporcu, bu turnuvada elde ettiği zaferle kariyerinin ilk büyük başarısını elde etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/milli-tenisci-zeynep-sonmez-avustralya-acika-3-turda-veda-etti-1102972399.html
wimbledon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102972067_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c048c537e443de1b6ea022f0a6d0ca00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zeynep sönmez, wta, abu dabi açık, merida açık, milli tenisçi, kadınlar tenis birliği, wta 500, tenis haberleri, türk tenisçi, wild card, tenis turnuvası, avustralya açık, wimbledon
zeynep sönmez, wta, abu dabi açık, merida açık, milli tenisçi, kadınlar tenis birliği, wta 500, tenis haberleri, türk tenisçi, wild card, tenis turnuvası, avustralya açık, wimbledon

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık ve Merida Açık’a özel davetle katılacak

15:23 29.01.2026
© AA / Mark AvellinoZeynep Sönmez
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
© AA / Mark Avellino
Abone ol
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 seviyesindeki Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarına özel davetle (wild card) katılma hakkı kazandı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarına özel davetle katılacak. WTA 500 düzeyinde düzenlenen iki önemli organizasyonda mücadele edecek olan Sönmez, şubat ayında korta çıkacak.
Turnuva organizatörlerinin internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 112. basamakta bulunan 23 yaşındaki milli sporcu, her iki turnuvada da wild card hakkı elde etti.
Son dönemde grand slam turnuvalarındaki performansıyla dikkat çeken Sönmez, geçen hafta gerçekleştirilen Avustralya Açık'ın üçüncü turunda turnuvaya veda etmişti. Milli tenisçi, 2025 Wimbledon ve 2026 Avustralya Açık’ta tekler kategorisinde üçüncü tura yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Şubat ayında korta çıkacak

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek Abu Dabi Açık, 1-7 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Meksika’nın Merida kentinde gerçekleştirilecek Merida Açık ise 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tenis severlerle buluşacak.
Sönmez, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2024 yılında WTA 250 seviyesinde düzenlenen Merida Açık’ta kazanmıştı. Genç sporcu, bu turnuvada elde ettiği zaferle kariyerinin ilk büyük başarısını elde etmişti.
Zeynep Sönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
SPOR
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti
23 Ocak, 08:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала