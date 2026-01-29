https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/milli-tenisci-zeynep-sonmez-abu-dabi-acik-ve-merida-acika-ozel-davetle-katilacak-1103124630.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık ve Merida Açık’a özel davetle katılacak

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 seviyesindeki Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarına özel davetle katılacak. Detaylar haberimizde.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarına özel davetle katılacak. WTA 500 düzeyinde düzenlenen iki önemli organizasyonda mücadele edecek olan Sönmez, şubat ayında korta çıkacak.Turnuva organizatörlerinin internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 112. basamakta bulunan 23 yaşındaki milli sporcu, her iki turnuvada da wild card hakkı elde etti.Son dönemde grand slam turnuvalarındaki performansıyla dikkat çeken Sönmez, geçen hafta gerçekleştirilen Avustralya Açık'ın üçüncü turunda turnuvaya veda etmişti. Milli tenisçi, 2025 Wimbledon ve 2026 Avustralya Açık’ta tekler kategorisinde üçüncü tura yükselerek önemli bir başarıya imza attı.Şubat ayında korta çıkacakBirleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek Abu Dabi Açık, 1-7 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Meksika’nın Merida kentinde gerçekleştirilecek Merida Açık ise 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tenis severlerle buluşacak.Sönmez, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2024 yılında WTA 250 seviyesinde düzenlenen Merida Açık’ta kazanmıştı. Genç sporcu, bu turnuvada elde ettiği zaferle kariyerinin ilk büyük başarısını elde etmişti.

