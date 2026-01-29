https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/emekli-maaslarindaki-bin-tllik-duzenleme-ocakta-eridi-1103117914.html
Emekli maaşlarındaki bin TL’lik düzenleme Ocak'ta eridi
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu cebe girmeden eriyen emekli maaşı düzenlemesi oldu. 29.01.2026
Ocak'ta TÜFE’nin aylık bazda yüzde 4,20; yıllık bazda ise yüzde 29,90 artmasını beklerken; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,55 seviyesinde şekillendi. Ocak ayı için enflasyon tahmini, 2025 Ocak’ta gerçekleşen enflasyona göre düşük kalırken, 2025 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye oldu.Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, emekli maaşlarına getirilen bin liralık düzenlemenin ocak ayı enflasyonuyla eridiğini söyledi.Özgan, şöyle anlattı:
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu cebe girmeden eriyen emekli maaşı düzenlemesi oldu.
Ocak'ta TÜFE’nin aylık bazda yüzde 4,20; yıllık bazda ise yüzde 29,90 artmasını beklerken; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,55 seviyesinde şekillendi. Ocak ayı için enflasyon tahmini, 2025 Ocak’ta gerçekleşen enflasyona göre düşük kalırken, 2025 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye oldu.
Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, emekli maaşlarına getirilen bin liralık düzenlemenin ocak ayı enflasyonuyla eridiğini söyledi.
“Aralık enflasyonu açıklanmıştı, peki Ocak'ta ne bekliyor bizi? Yapılan anketlere göre yüzde 4-5 arası bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Yıllık bazda bakıldığı zaman da 2026 enflasyonunun yine yüzde 29 ya da yüzde 30 bandında gerçekleşeceği söyleniyor. Bu rakama bakılırsa nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız ona bakalım. Emekli maaşına bin lira bir düzenleme yapıldı. Yirmi binin yüzde beşine bakınca ilk ayın sonunda o düzenlemenin de buhar olup gittiğini göreceğiz demek ki. Bakalım TÜİK nasıl bir rakamla karşımıza çıkacak.”