Emekli maaşlarındaki bin TL’lik düzenleme Ocak'ta eridi

“Aralık enflasyonu açıklanmıştı, peki Ocak'ta ne bekliyor bizi? Yapılan anketlere göre yüzde 4-5 arası bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Yıllık bazda bakıldığı zaman da 2026 enflasyonunun yine yüzde 29 ya da yüzde 30 bandında gerçekleşeceği söyleniyor. Bu rakama bakılırsa nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız ona bakalım. Emekli maaşına bin lira bir düzenleme yapıldı. Yirmi binin yüzde beşine bakınca ilk ayın sonunda o düzenlemenin de buhar olup gittiğini göreceğiz demek ki. Bakalım TÜİK nasıl bir rakamla karşımıza çıkacak.”