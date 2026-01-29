Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/emekli-maaslarindaki-bin-tllik-duzenleme-ocakta-eridi-1103117914.html
Emekli maaşlarındaki bin TL’lik düzenleme Ocak'ta eridi
Emekli maaşlarındaki bin TL’lik düzenleme Ocak'ta eridi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu cebe girmeden eriyen emekli maaşı düzenlemesi oldu. 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T12:16+0300
2026-01-29T12:20+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
yeri ve zamanı
güçlü özgan
tüfe
enflasyon
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Ocak'ta TÜFE’nin aylık bazda yüzde 4,20; yıllık bazda ise yüzde 29,90 artmasını beklerken; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,55 seviyesinde şekillendi. Ocak ayı için enflasyon tahmini, 2025 Ocak’ta gerçekleşen enflasyona göre düşük kalırken, 2025 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye oldu.Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, emekli maaşlarına getirilen bin liralık düzenlemenin ocak ayı enflasyonuyla eridiğini söyledi.Özgan, şöyle anlattı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, yeri ve zamanı, güçlü özgan, tüfe, enflasyon, emekli maaşı
radyo sputnik, radyo, radyo, yeri ve zamanı, güçlü özgan, tüfe, enflasyon, emekli maaşı

Emekli maaşlarındaki bin TL’lik düzenleme Ocak'ta eridi

12:16 29.01.2026 (güncellendi: 12:20 29.01.2026)
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu cebe girmeden eriyen emekli maaşı düzenlemesi oldu.
Ocak'ta TÜFE’nin aylık bazda yüzde 4,20; yıllık bazda ise yüzde 29,90 artmasını beklerken; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,55 seviyesinde şekillendi. Ocak ayı için enflasyon tahmini, 2025 Ocak’ta gerçekleşen enflasyona göre düşük kalırken, 2025 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye oldu.
Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, emekli maaşlarına getirilen bin liralık düzenlemenin ocak ayı enflasyonuyla eridiğini söyledi.
Özgan, şöyle anlattı:

“Aralık enflasyonu açıklanmıştı, peki Ocak'ta ne bekliyor bizi? Yapılan anketlere göre yüzde 4-5 arası bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Yıllık bazda bakıldığı zaman da 2026 enflasyonunun yine yüzde 29 ya da yüzde 30 bandında gerçekleşeceği söyleniyor. Bu rakama bakılırsa nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız ona bakalım. Emekli maaşına bin lira bir düzenleme yapıldı. Yirmi binin yüzde beşine bakınca ilk ayın sonunda o düzenlemenin de buhar olup gittiğini göreceğiz demek ki. Bakalım TÜİK nasıl bir rakamla karşımıza çıkacak.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала