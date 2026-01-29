“Donald Trump’tan azarı yiyen soluğu Pekin’de alıyor. Birkaç yıl önce Şi Cinping bunun bir gün gerçekleşeceğini Paris’teki üçlü toplantıda söylemişti. Von der Leyen ve Macron da o toplantıdaydı. Biden iktidardaydı ve Trump seçim hazırlığı yapıyordu. Şi Cinping, Leyen ve Macron’a ‘ABD’nin Çin düşmanlığına karşı ABD’nin yanında olmayın’ demişti. Bunu dinlemeyen Avrupa bugün Pekin’e ulaşmak için sıraya girmiş durumda. Şu an Avrupalı liderler için en popüler destinasyon Pekin. 1945 sonrası sistem Avrupa’yı ABD’ye yaslanmaya itmişti. Özerk, otonom bir Avrupa inşa edilemedi. Şimdi ABD’den umudu kesen Avrupa, sırtını dayayacak yeni bir destek arıyor ve yeni adres Çin. Ancak Çin, ‘Ben sizin için yeni bir Amerika olamam. Sadece iş birliğini uzatır çok kutuplu sistem içerisinde ilişki kurarım’ diyor. Avrupa’nın sırtını Çin’e yaslaması Çin’e uymaz. Zaten bunun bir başka adı emperyalizmdir. Çin, Avrupa’yı kanatları altına alacak bir politika izlemiyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen orada olduğu sürece Çin ile hiçbir ilişki gelişmez. İnanılmaz bir Çin düşmanlığı var Avrupa Birliği’nde. Son iki yıldır bütün makalelerinde tehdit sıralamalarında Çin ile Rusya var. Çin 10 bin kilometre öteden Avrupa Birliği’ne nasıl bir tehdit oluşturabilir? Söyleme baktığımız zaman Amerika’nın dilini kullandıklarını görüyoruz. Kendi tehdit algılamalarını yazamamışken güvenlik politikalarını oluşturamamışken ve hala ABD’nin ortaya koyduğu parametrelerle dünyayı değerlendirmeye devam ederken Çin’den ne tür bir yardım alabilirsiniz? En fazla Çin’den ekonominin, ticaretin devamını istersiniz. Avrupa, birilerinin üstüne yıkılmaya alışmış. Para ve refahtan da vazgeçemiyorlar.”