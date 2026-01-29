https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/cin-avrupayi-kanatlari-altina-alacak-bir-politika-izlemiyor-1103125137.html
‘Çin, Avrupa’yı kanatları altına alacak bir politika izlemiyor’
‘Çin, Avrupa’yı kanatları altına alacak bir politika izlemiyor’
Sputnik Türkiye
Akademisyen Dr. Barış Adıbelli'ye göre ABD'nin mesafelendiği Avrupa için en popüler ve işlevli rota Pekin. Adıbelli, Çin'i kendileri için 'Yeni Amerika' olarak...
‘Çin, Avrupa’yı kanatları altına alacak bir politika izlemiyor’
Akademisyen Dr. Barış Adıbelli’ye göre ABD’nin mesafelendiği Avrupa için en popüler ve işlevli rota Pekin. Adıbelli, Çin’i kendileri için ‘Yeni Amerika’ olarak kodlayan Avrupa’nın, burada da umduğunu bulamayacağı görüşünde.
ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörülemez politikaları arasında sıkışan Avrupa, stratejik özerkliğini kazanamamanın bedelini Pekin’in kapısında sıraya girerek ödüyor. Kendi güvenlik politikalarını üretemeyen Avrupa’nın, Çin’i ‘yeni bir sığınak’ olarak görmesi küresel siyasette güç dengelerinin değişeceğinin somut bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
Avrupa’nın bu taleplerine karşılık Çin’in dengeli tutumu ise Batı’nın çok kutuplu denge arayışını sürdüreceğine işaret ediyor. Hindistan ve Rusya ile de temasın kapısını aralamak isteyen Avrupa’nın, Trump’ın baskılarına karşı rotasını kırdığı yönlerin hangisinde düzen tutturacağı ise merak konusu.
Avrupa’nın Çin’e dönük hücumunu ve çok kutuplu düzende denkleme dahil olma arayışını Akademisyen Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.
‘Avrupa sırtını dayayacak bir yer arıyor, yeni adresleri Çin’
Dr. Adıbelli’ye göre Trump’ın son doktrinle birlikte Batı ile mesafelenmesinin ardından Avrupa, kendisine yeni rota olarak Çin’i belirledi. Adıbelli; Avrupa’nın Çin’den umduğunu bulamayacağı görüşünde:
“Donald Trump’tan azarı yiyen soluğu Pekin’de alıyor. Birkaç yıl önce Şi Cinping bunun bir gün gerçekleşeceğini Paris’teki üçlü toplantıda söylemişti. Von der Leyen ve Macron da o toplantıdaydı. Biden iktidardaydı ve Trump seçim hazırlığı yapıyordu. Şi Cinping, Leyen ve Macron’a ‘ABD’nin Çin düşmanlığına karşı ABD’nin yanında olmayın’ demişti. Bunu dinlemeyen Avrupa bugün Pekin’e ulaşmak için sıraya girmiş durumda. Şu an Avrupalı liderler için en popüler destinasyon Pekin. 1945 sonrası sistem Avrupa’yı ABD’ye yaslanmaya itmişti. Özerk, otonom bir Avrupa inşa edilemedi. Şimdi ABD’den umudu kesen Avrupa, sırtını dayayacak yeni bir destek arıyor ve yeni adres Çin. Ancak Çin, ‘Ben sizin için yeni bir Amerika olamam. Sadece iş birliğini uzatır çok kutuplu sistem içerisinde ilişki kurarım’ diyor. Avrupa’nın sırtını Çin’e yaslaması Çin’e uymaz. Zaten bunun bir başka adı emperyalizmdir. Çin, Avrupa’yı kanatları altına alacak bir politika izlemiyor.
Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen orada olduğu sürece Çin ile hiçbir ilişki gelişmez. İnanılmaz bir Çin düşmanlığı var Avrupa Birliği’nde. Son iki yıldır bütün makalelerinde tehdit sıralamalarında Çin ile Rusya var. Çin 10 bin kilometre öteden Avrupa Birliği’ne nasıl bir tehdit oluşturabilir? Söyleme baktığımız zaman Amerika’nın dilini kullandıklarını görüyoruz. Kendi tehdit algılamalarını yazamamışken güvenlik politikalarını oluşturamamışken ve hala ABD’nin ortaya koyduğu parametrelerle dünyayı değerlendirmeye devam ederken Çin’den ne tür bir yardım alabilirsiniz? En fazla Çin’den ekonominin, ticaretin devamını istersiniz. Avrupa, birilerinin üstüne yıkılmaya alışmış. Para ve refahtan da vazgeçemiyorlar.”
‘Avrupa, Çin’e elini kaptırmamak için Hindistan ile de anlaşma yaptı’
Avrupa Komisyonu Von der Leyen’in Hindistan ile imzaladığı ticaret anlaşması ile Batı’nın kendisini ‘kaskoladığını’ belirten Dr. Adıbelli, dolaylı yoldan Rusya ile ilişkilerin de etkileneceğini ifade etti:
“Çin ile yeni bir sayfa açarlarsa Rusya ile ilişkileri de normalleştirmek zorunda kalacaklar. Çok kutuplu cephe Avrupa Birliği olmadan olmaz. Rusya, Çin ve Avrupa Birliği çok kutuplu cephenin üç sac ayağını oluşturuyor. Hindistan ise Rusya ile birlikte dahil olacak. Von der Leyen, Hindistan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Bunu, Çin’in kucağına düştükleri taktirde Çin’e bağımlı kalmamak için Hindistan’ı alternatif bir güç merkezi olarak icat etmek için yaptı. 20 yıldan beri akılları neredeydi? Akılları tam da Davos’tan sonra geldi. Avrupa Birliği içerisinde, ABD’ye dönük Çin ile Rusya’ya kapalı bir liderlik var. Von der Leyen hem Çin hem de Rusya’ya karşı lobilerin desteğini alıyor ve buna öncülük ediyor. Bu sıradan bir sertbest ticaret anlaşması değil. Çin ile açacakları yeni sayfada Çin’e ellerini kollarını kaptırmamak için kendilerine kasko yaptırdılar. Hindistan da bu güvenliği veriyor. Hindistan ile el sıkışırken Rusya ile de el sıkışmış oluyorlar. Avrupa, Rusya ile Çin ve Hindistan aracılığıyla oturup bir araya gelecek.”
‘Trump’ın kasım ayına kadar serbest hareket edebilmesi İran’a saldırı olasılığını artırıyor’
Dr. Adıbelli’ye göre yalnız Batı değil Grönland, İran ve Tayvan gibi ülkelerde de baskı kurmayı hedefleyen Trump, seçimlerin yapılacağı kasım ayına kadar el artıracak. Adıbelli, bu süreçte İran’a saldırı ihtimalini yüksek görüyor:
“Trump ise bir sahte ve kağıttan kabadayı. Amerika’da anketler yerlerde geziyor. Amerika’da toprak edinimi neyle olursa olsun hepsi kongrenin onayına sunulmak zorundadır. Alaska’yı senatonun üçte ikisiyle almışlar. Trump’ın şu anda 52 civarında sandalyesi var. Grönland’ı aldıktan sonra oraya bütçe ayrılacaksa bunların hepsi federal bir yasayla yani kongreyle oluyor. Alaska, Teksas ve Hawaii bunun örnekleri. Grönland konusunda soğukkanlıyım. Venezuela’yı yönetemediler çünkü iç hukukta bu sistem kongrenin onayını gerektiriyor. 2003’te Saddam düşünce Paul Bremer Irak Genel Valisi olabilmişti çünkü kongre onaylamıştı. ‘Kongre onayı alamayız’ denilince geri adım atan Trump, yüzünü Delcy Rodriguez’e döndü. Trump, Grönland’da bir şey yapamaz çünkü demokratlar ‘azletme’ açıklamaları yapmaya başladılar. Kasım ayından sonra Trump’ın eli kolu bağlanacak. Kasım ayına kadar Trump’ın eli kolu serbest. Bu da İran’da saldırı olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor. Tayvan ile ilgili kışkırtıcı bir adım atabilir. Çin’in tüm yumuşak karnına oynayabilir. Çin, Avrupa Birliği ile hamle yaparsa Trump burada hasmane bir tutum görür ve cevabını verir. Trump, Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi ama detay vermedi. Ukrayna barışıyla ilgili bir gelişme de yok. Bunlar bir gecede çözülecek meseleler değil. Avrupa’da Vietnam Savaşı’nın çözülmesi için çok fazla görüşme yapılmıştı örneğin. Bunlar bir gecede olmadı. Grönland’da mesele bir gecede değişmez. Putin, yıllar önce Grönland ile ilgili açıklamalar yapmıştı. O zaman liderler buna inanmamıştı.”
‘Çin, Hindistan ve Avrupa’nın birliği kritik önemde’
Dr Adıbelli’ye göre çok kutuplu düzenin oturması için Avrupa’nın; Rusya, Hindistan ve Çin ile ilişkileri iyi tutması şart. Adıbelli, aksi bir senaryonun ABD’nin işine yarayacağını düşünüyor:
“Çin cepheleşmeye açık. Çin, Avrupa’ya ‘Birlikte ticaret yapalım, dayatmacı politikalara sahip ülkeleri dışlayalım’ diyor. Çin, ABD’ye karşı tek başına bir şey yapsa etkili olmaz ancak bugün Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği kritik. ABD’nin kendisini en şanslı gördüğü konu Avrupa ile Rusya’nın arasının bir savaş sebebiyle bozulmuş olması. Bu durumdan en çok ABD mutlu. Avrupa ve Rusya bir araya gelemediğinde ABD istediği zaman Avrupa ile oynayabilecek. Avrupa ile Rus ilişkileri iyi olsaydı ve bunun yanına Çin ile Hindistan’ı da katsaydık çok kutuplu sistem hayata geçerdi. Çok kutuplu sistem boğulmaya çalışılıyor. Bu iş Avrupa olmadan olmaz. Avrupa Birliği’nin çok kutuplu sistemin parçası olması gerekiyor. Ayrıca Von der Leyen’in Karadeniz denkleminde Çin’i eklemesi hiç gerçekçi değil.”
‘Trump, İsrail ile İran konusunda ayrışıyor’
Dr. Adıbelli’ye göre İsrail ile İran konusunda ayrışan Trump’ın hedefi Avrasya’yı Amerikanlaştırmak. Ancak Adıbelli; Trump’ın, Rusya ve Çin’in bölgedeki etkisini kıramayacağını düşünüyor:
“Trump’ın bir hayali ‘Amerikan Avrasyası’nı’ kurmak. Avrasya’yı Amerikanlaştırmak istiyor. İran ile ilgili mesele de bu. ABD, İran’a ‘Amerikan Avrasyasının bir parçası ol. Çin ile Rusya’nın arasındaki ortaklığın parçası olma’ diyor. İsrail ile bu noktada ayrılıyorlar. Trump’ın en büyük hedefi Amerikan Avrasyası’nı inşa etmek. Bu mevcut Asya Pasifik’in yanına Amerikan Asya Pasifik’i eklenmesi anlamına geliyor. Trump, Rusya ile Çin’i etkisiz hale getirmeyecek. Bu iki ortaklığın arasında bir şekilde var olmaya çalışıp ortalığı bulandıracak. ABD’nin hayaleti NATO üzerinden dolaşarak Avrupa’nın üzerinde. Öte yandan Avrupalıların Çin’e ne seviyede gidebileceğini göreceğiz. Çin’in Avrupalılar için yeni bir Amerika olmayacağını biliyoruz.”
‘ABD ve Avrupa’da entelektüel yoksulluk, Doğu’da yükseliş var’
ABD ve Batılı siyasetçilerdeki atıllığa karşı Doğu’da bir yeşerme olduğunu belirten Dr. Adıbelli, Çin’in Birleşmiş Milletler vurgulu siyasetine dikkat çekiyor:
“Bütün bu gelişmelere Trump tarafından bir fatura kesilecek. Trump yine tarife cezası kesebilir. Çin’e tarife ile saldırır mı yoksa nisan ayında Şi Cinping’e ‘Avrupa’ya karışmayalım’ mı der bilinmiyor. Amerikan savaş gemileri son olarak Asya Pasifik’teki bazı ülkeleri ziyaret etmeye başladı. Ziyaret ettikleri liman Çin tarafından işletiliyor. Trump, ‘Benim ayağıma basmayın ben Çin ile de Rusya ile de dostane ilişkiler geliştireyim’ diyor. Bu tek kutuplu sisteme dönmek demek ancak 1990’larda dahi ABD bu kadar ileriye gitmiyordu. Amerikan dış politikasını ilk kez bu kadar cahil bir ekip yönetiyor. Müthiş bir entelektüel yoksulluk ve kuraklık var. Bu Avrupa ülkelerinde de var. İyi ki bu liderler Soğuk Savaş sürecinde yaşamamışlar. O insanlar o büyük tehditlere rağmen dünyayı barış içerisinde yaşatmayı başardılar. O dönemde bu iş Kaja Kallas’a, Trump’a, Von der Leyen’e kalsa dünya iki günde nükleer felaketle sonuçlanacak bir savaşa girmiş olurdu. Doğu’da ise bu entelektüel yozlaşma, kuraklaşma yok. Müthiş bir yeşerme ve yükseliş var. Çin’de teorik çalışmalar muazzam seviyede. Şi Cinping’in kalkınma, medeniyet, güvenlik ve yönetim üzerine dört önemli vizyonu var. Bu bile küresel meselelerin çoğunu çözüyor. Çin, güçlü bir uluslararası hukuk ve normlar merkezinde bunu yönetecek bir Birleşmiş Milletler teşkilatını vurguluyor. Güçlü bir Birleşmiş Milletler olsa Trump Grönland’ı ve diğer ülkeleri tehdit edemez.”
‘Taşlar Trump gidince yerine oturacak’
Dr. Adıbelli’ye göre Avrupa’nın bugün bir yön arayışına girmesinde, Rusya-Ukrayna krizi dahil birçok krizi körükleyen politikaları etkili oldu. Adıbeli, Rusya Devlet Başkanı Putin’in çözüm önerilerine kapının kapatılmasını eleştirerek yeni bir düzenin oturması için Trump’ın görevinin biteceği güne işaret etti:
“Şu an İran’a saldırı olup olmayacağı konusunda Trump’ın iki dudağına bakıyoruz. Ancak bunu Avrupa ülkeleri kendisi istedi. Avrupa zor gün yaşıyorsa bu ne Rusya’nın ne Çin’in ne Türkiye’nin ne de Hindistan’ın eseri. Kendi düşen ağlamaz. Bunlar Avrupa’nın kendi eseri. Ukrayna savaşı iki günlük bir uluslararası konferansla çözülürdü. Putin dosyası elinde kapı kapı gezdi çözmek için. Ancak Biden dalga geçti ve Putin’e katil dedi. İpler de o gün koptu. Avrupalılar bunu çözmedikleri gibi Rusya’ya ‘Senin güvenlik endişelerine saygı duymuyorum’ dediler. Uluslararası ilişkilerde empati yapmayı kaybettik. Ben düzeleceğini umuyorum. Kasımdaki ara seçim dünyayı yeniden kalibre edecek ancak 20 Ocak 2029’da Trump’ın gittiği gün taşlar yerine oturacak.”