Balıkesir'de toprak kayması: Yolcu treninin lokomotifi ve 1 vagonu raydan çıktı
Balıkesir'de toprak kayması: Yolcu treninin lokomotifi ve 1 vagonu raydan çıktı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yaklaşık 150 yolcusu otobüslerle tahliye...
Balıkesir’de Bandırma–İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi, Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında yaşanan toprak kayması sonucu raydan çıktı. Kazada trenin lokomotifi ve bir vagonu ray dışına savruldu.İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Trende bulunan yaklaşık 150 yolcu, olay yerine gönderilen otobüslerle güvenli şekilde tahliye edildi.Raydan çıkan lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Balıkesir'de toprak kayması: Yolcu treninin lokomotifi ve 1 vagonu raydan çıktı

04:36 29.01.2026
© AA / Alper ÇobanoğluBandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.
© AA / Alper Çobanoğlu
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yaklaşık 150 yolcusu otobüslerle tahliye edildi.
Balıkesir’de Bandırma–İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi, Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında yaşanan toprak kayması sonucu raydan çıktı. Kazada trenin lokomotifi ve bir vagonu ray dışına savruldu.
İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Trende bulunan yaklaşık 150 yolcu, olay yerine gönderilen otobüslerle güvenli şekilde tahliye edildi.
Raydan çıkan lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.
