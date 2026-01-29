Ali Çağatay: Dördüncü paylaşım döneminde Türkiye’ye de alan ayrıldı

“2025 Haziran ayında ABD yeni bir think tank raporunu kabul etti. ABD bu raporda ‘Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi’ni geliştirdi. Bu rapor Foreign Policy’de yayınlandı. Bu projeye Somali, Etiyopya, Azerbaycan ve Gürcistan da dahil edildi. Suudi Arabistan’ın önderliğinde bir topluluk oluşturmak hedefleniyor. İsrail’e ise Levant’ı veriyor. Türkiye’ye de bir alan ayrıldı. Türkiye’nin içinde Kürtler var. Kürtler; Suriye, İran, Irak ve Türkiye’ye dağılmış durumda. Bu dört ülke de Kürtler de iflah olmuyor. ABD, Türkiye’ye Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın, Kobane’nin, Rojava’nın sorumluluğunu veriyor. ABD bir yandan da İran’ı vurmak zorunda. Pakistan ve Afganistan’ı ise kime bağlayacağı henüz belli değil. İran’ı parçalar ve orada yeni bir devlet ortaya çıkarırsa bu iki ülkeyi de buraya bağlayacak.”