Ali Çağatay: Dördüncü paylaşım döneminde Türkiye’ye de alan ayrıldı
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Gazeteci Ali Çağatay, dünya siyaset tarihinde sınırları belirleyen paylaşımlarla ilgili konuştu. Paylaşım dönemlerini dört aşamada sınıflandıran Çağatay, 2000’li yıllarla başlayan dördüncü paylaşım dönemimin ise hala sürdüğünü söyledi.
Çağatay, 1492’de başlayan paylaşımlarının ilkinin dünya sahnesine İspanyollar ile Portekizlileri sürdüğünü belirterek ikinci paylaşım döneminde İngilizlerin öne çıktığını ifade etti. Çağatay, üçüncü paylaşım döneminde devreye giren Amerika’nın hala sahnede olduğunu kaydetti:
“Dünya, birinci paylaşımda İspanyollar ve Portekiz’i sahneye sürdü. İkinci paylaşım döneminde sahneye İngilizler çıktı ve Afrika paylaşıldı. Üçüncü paylaşım ise Orta Doğu’nun paylaşımı oldu ve bu süreç Birinci Dünya Savaşı ile birlikte başladı. Skyes Picot Anlaşması’nın haritalarında çekilen sınırları hatırlayalım. Afrika’daki çizgiler de cetvelle çizilmiş gibidir. Sınırlar; dereler, ırmaklar, göller ve dağlarla çizilir. Körfez ülkelerinin ve Türkiye-Suriye sınırı da cetvelle çizilmiş gibidir. 19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk yarısında İngilizler egemendi. İngilizler, Afrika’da istediklerini bulamadılar.”
2000’li yılların başı itibarıyla dördüncü paylaşım dönemine girildiğini belirten Çağatay, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın yanı sıra tüm Arktik bölgeyi hedeflediğini şu sözlerle anlattı:
“2000’li yıllarla dördüncü paylaşım başladı. Donald Trump garip bir adam. Haritayı alıp bakıyor ve hangi ülkenin toprağı çoksa orayı istiyor. Bu içgüdüyle bu toprakları paylaşacaklar. Grönland’ın paylaşımı tesadüfi değil. Trump, ‘Büyük devletler büyük devletleri yönetsin’ diyor. Çin, Rusya ve kendisi için böyle düşünüyor. Latin Amerika’yı da parçalamak istiyor. Bir gözü de bizim üzerimizde. Anadolu’nun Türklere göre büyük olduğunu düşünüyor. ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Körfez ülkelerinin kontrolünü Suudi Arabistan’a vermek istiyor. Trump ise Grönland’ı cebine koydu ve sıra Arktik kuşağında.”
Çağatay, ABD’nin geçtiğimiz yıl kabul ettiği think tank raporu ile ‘Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi’ni devreye aldığını söyledi. Çağatay, bu projede Türkiye’nin de yer aldığını ifade etti:
“2025 Haziran ayında ABD yeni bir think tank raporunu kabul etti. ABD bu raporda ‘Genişletilmiş Büyük Orta Doğu Projesi’ni geliştirdi. Bu rapor Foreign Policy’de yayınlandı. Bu projeye Somali, Etiyopya, Azerbaycan ve Gürcistan da dahil edildi. Suudi Arabistan’ın önderliğinde bir topluluk oluşturmak hedefleniyor. İsrail’e ise Levant’ı veriyor. Türkiye’ye de bir alan ayrıldı. Türkiye’nin içinde Kürtler var. Kürtler; Suriye, İran, Irak ve Türkiye’ye dağılmış durumda. Bu dört ülke de Kürtler de iflah olmuyor. ABD, Türkiye’ye Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın, Kobane’nin, Rojava’nın sorumluluğunu veriyor. ABD bir yandan da İran’ı vurmak zorunda. Pakistan ve Afganistan’ı ise kime bağlayacağı henüz belli değil. İran’ı parçalar ve orada yeni bir devlet ortaya çıkarırsa bu iki ülkeyi de buraya bağlayacak.”