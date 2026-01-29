https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/ali-cagatay-ab-ve-hindistan-arasindaki-anlasma-turkiye-ekonomisi-icin-sonun-baslangici-olacak-1103119350.html
Ali Çağatay: AB ve Hindistan arasındaki anlaşma, Türkiye ekonomisi için sonun başlangıcı olacak
Ali Çağatay: AB ve Hindistan arasındaki anlaşma, Türkiye ekonomisi için sonun başlangıcı olacak
29.01.2026
Hindistan ve Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşma, küresel ticaret dengelerini değiştirirken Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.Seyir Hali programında anlaşmanın Türkiye açısından yaratacağı sonuçları değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, şunları anlattı:
Hindistan ve Avrupa Birliği arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşma, küresel ticaret dengelerini değiştirirken Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Seyir Hali programında anlaşmanın Türkiye açısından yaratacağı sonuçları değerlendiren gazeteci Ali Çağatay, şunları anlattı:
“Avrupa Birliği önceki gün bir karar aldı ve dedi ki bundan böyle Hindistan’la da serbest ticaret anlaşması yapacağım. Biz Avrupa Birliği’nin üyesi değiliz ama gümrük birliğinin üyesiyiz. 98’den beri gümrük birliğinin üyesi olan bir ülke Avrupa Birliği’nin en imtiyazlı, en ayrıcalıklı ticari partneri olmayı hak ediyor. Fakat Avrupa Birliği yeni bir partner arayarak Hindistan’la serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu durum Türkiye için sonun başlangıcıdır. Türkiye ekonomisi o kadar zor bir döneme girecektir ki tahmin edemezsiniz. Şirket iflasları peş peşe gelecektir. Geçmişte Avrupa Birliği kapılarına sorgusuz sualsiz gönderdiğimiz ürünleri bundan böyle yalvar yakar bile gönderemeyeceğiz. Fiyat rekabeti bakımından Hindistan’la yarışmamıza imkan yok. Hindistan’ın 2 buçuk dolara sattığı ürünü biz 10 dolara satıyoruz. Yani ihracatı yarıya indirecek, üretimde ve istihdamda büyük kayıplar ortaya çıkacak. Bunu önlemenin yolu Avrupa Birliği’nin kapısına dayanıp bizimle olan ilişkinizi şu düzlemde sürdüreceksiniz diye dayatmada bulunmaktır. Türkiye, Avrupa Birliği ile gümrük birliği içinde hareket ediyor. Hindistan’a da aynı indirimi vermek zorunda kalacağız. Yani Hindistan bize otomobil sattığı zaman gümrüksüz satabilecek, biz Hindistan’a satmak istediğimiz zaman gümrükle satacağız. Hint malları Türkiye’ye düşük vergiyle girecek, Türk malları Hindistan’a yüksek gümrükle girmek durumunda kalacak ve giremeyecek.”