ABD siber güvenlik kurumu yöneticisi kritik belgeleri ChatGPT’ye yükledi

“Yapay zekanın daha güvenli olması için başka şeyler yapmamız lazım diyoruz. Amerika’da bulunan en kritik siber güvenlik kurumlarından birinin baş teknoloji sorumlusunun çok hassas ve gizlilik içeren belgeleri ChatGPT’ye yüklemiş. Gizli belgeleri yapay zekaya yükledikten sonra yapay zekaya karşı dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Bakanlık olay için soruşturma başlatmış. Bu arada ChatGPT’yi kullanmak için özel bir izin talep etmiş. Özel izini alınca herkese yapmayın dediği şeyi yapmış. Ciddi bir veri sızıntısı riski taşıdığı söyleniyor”