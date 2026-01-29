https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/abd-siber-guvenlik-kurumu-yoneticisi-kritik-belgeleri-chatgptye-yukledi-1103126445.html
ABD siber güvenlik kurumu yöneticisi kritik belgeleri ChatGPT’ye yükledi
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu Amerika’da siber güvenlik kurumlarının sorumlusunun... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD’nin siber savunmasından sorumlu ajansın geçici direktörü Madhu Gottumukkala’nın, “yalnızca resmi kullanım” ibareli belgeleri herkese açık ChatGPT sürümüne yüklediği ortaya çıktı.Konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu Amerika’da siber güvenlik kurumlarının sorumlusunun kritik belgeleri yapay zekaya yüklemesi oldu.
ABD’nin siber savunmasından sorumlu ajansın geçici direktörü Madhu Gottumukkala’nın, “yalnızca resmi kullanım” ibareli belgeleri herkese açık ChatGPT sürümüne yüklediği ortaya çıktı.
Konuyu Yapay Zeka Günlüğü programında değerlendiren gazeteci Serhat Ayan, şöyle aktardı:
“Yapay zekanın daha güvenli olması için başka şeyler yapmamız lazım diyoruz. Amerika’da bulunan en kritik siber güvenlik kurumlarından birinin baş teknoloji sorumlusunun çok hassas ve gizlilik içeren belgeleri ChatGPT’ye yüklemiş. Gizli belgeleri yapay zekaya yükledikten sonra yapay zekaya karşı dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Bakanlık olay için soruşturma başlatmış. Bu arada ChatGPT’yi kullanmak için özel bir izin talep etmiş. Özel izini alınca herkese yapmayın dediği şeyi yapmış. Ciddi bir veri sızıntısı riski taşıdığı söyleniyor”