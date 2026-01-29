https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/146-isik-yili-uzakta-yasama-elverisli-olabilecek-yeni-bir-gezegen-kesfedildi-1103116204.html

146 ışık yılı uzakta 'yaşama elverişli olabilecek' yeni gezegen keşfedildi

146 ışık yılı uzakta 'yaşama elverişli olabilecek' yeni gezegen keşfedildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Dünya büyüklüğünde ve yaşanabilir bölgede yer alma ihtimali yüzde 50 olan HD 137010 b adlı yeni bir gezegen tespit etti. Ancak gezegenin yüzey... 29.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-29T10:45+0300

2026-01-29T10:45+0300

2026-01-29T10:51+0300

yaşam

güneş

mars

dünya

gezegen

nasa

keşif

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103115240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10eeab83c8f04c696bfb0521117d51ac.jpg

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta, yaşam elverişli olabilecek yeni bir gezegen keşfetti. Gezegenin yüzey sıcaklığının eksi 70'e kadar düşebileceği belirtildi. HD 137010 b adı verilen gezegenin, Güneş'e benzer bir yıldızın etrafında dolandığı ve Dünya'ya yakın özellikler taşıdığı belirtildi.Uluslararası araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, gezegenin NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu tarafından 2017 yılında toplanan verilerle tespit edildiği belirtiliyor.Araştırmacılara göre HD 137010 b, Dünya’dan yaklaşık yüzde 6 daha büyük ve yıldızının etrafındaki bir turunu yaklaşık 355 günde tamamlıyor. Bu sürenin, Dünya’nın yörünge periyoduna oldukça yakın olduğu ifade edildi.Yaşanabilir olma ihtimali yüzde 50Bilim insanları, gezegenin yıldızına olan mesafesi nedeniyle 'yaşanabilir bölge' içinde yer alma ihtimalinin yaklaşık yüzde 50 olduğunu belirtti. Gökbilimciler bu bölgeyi, yüzeyde sıvı halde su bulunmasına imkan tanıyabilecek koşulların oluşabileceği alan olarak tanımlıyor.Ancak gezegenin dolandığı yıldızın, Güneş'ten daha soğuk ve daha sönük olması nedeniyle, yüzey sıcaklığının Mars’a benzer şekilde eksi 70 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Araştırmacılar, gezegenin tamamen donmuş bir buz dünyası olma ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Chelsea Huang, gezegenin görece yakın bir mesafede bulunmasının, gelecekte geliştirilecek yeni nesil teleskoplarla daha ayrıntılı şekilde incelenebileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/arastirma-uzay-yolculugu-astronotlarin-beyninin-konumunu-degistiriyor-1102728071.html

güneş

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneş, mars, dünya, gezegen, nasa, keşif