146 ışık yılı uzakta 'yaşama elverişli olabilecek' yeni gezegen keşfedildi
146 ışık yılı uzakta 'yaşama elverişli olabilecek' yeni gezegen keşfedildi
10:45 29.01.2026 (güncellendi: 10:51 29.01.2026)
Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 146 ışık yılı uzaklıkta, yaşam elverişli olabilecek yeni bir gezegen keşfetti. Gezegenin yüzey sıcaklığının eksi 70'e kadar düşebileceği belirtildi. HD 137010 b adı verilen gezegenin, Güneş'e benzer bir yıldızın etrafında dolandığı ve Dünya'ya yakın özellikler taşıdığı belirtildi.
Uluslararası araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmada, gezegenin NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu tarafından 2017 yılında toplanan verilerle tespit edildiği belirtiliyor.
Araştırmacılara göre HD 137010 b, Dünya’dan yaklaşık yüzde 6 daha büyük ve yıldızının etrafındaki bir turunu yaklaşık 355 günde tamamlıyor. Bu sürenin, Dünya’nın yörünge periyoduna oldukça yakın olduğu ifade edildi.
Yaşanabilir olma ihtimali yüzde 50
Bilim insanları, gezegenin yıldızına olan mesafesi nedeniyle 'yaşanabilir bölge' içinde yer alma ihtimalinin yaklaşık yüzde 50 olduğunu belirtti. Gökbilimciler bu bölgeyi, yüzeyde sıvı halde su bulunmasına imkan tanıyabilecek koşulların oluşabileceği alan olarak tanımlıyor.
Ancak gezegenin dolandığı yıldızın, Güneş'ten daha soğuk ve daha sönük olması nedeniyle, yüzey sıcaklığının Mars’a benzer şekilde eksi 70 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. Araştırmacılar, gezegenin tamamen donmuş bir buz dünyası olma ihtimalini de değerlendirdiklerini söyledi.
Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından Dr. Chelsea Huang, gezegenin görece yakın bir mesafede bulunmasının, gelecekte geliştirilecek yeni nesil teleskoplarla daha ayrıntılı şekilde incelenebileceğini belirtti.