UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Efes Antik Kenti'ne AVM yapılacak

Markette 100 lira olan ürünün tarlada 5 lira oluşu kaosu. Birçok insan bunu lokasyona, maliyetlere, aradaki aracılara bağlıyor. Türkiye’de ne yazık ki bu sistem oturmadı. Avrupa ülkelerinde de çalkantı var ama ürettiği ürünleri teslim edecekleri sözleşmeli fabrikalar var, kazanacakları paralar önceden belli. Bizim ülkemiz enflasyon ülkesi. Mesele böyle olunca tüm girdiler de dışarıya bağlı olduğu için 10 liraya ürettiğimiz ürünü 5 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Bunun tek nedeni plansız üretim. Plansız üretim bu ülkeyi gerçekten çok büyük kaosa sürüklüyor. Çiftçilerin en büyük maliyeti bu. Pazar bulamıyorlar, ne üreteceğini şaşırmış durumdalar. Türkiye’nin şu anki yönetimi ne suyu, ne çiftçiyi ne de çiftçiye verilecek eğitimi yönetebiliyor. Katmadeğer ile çiftçi refaha kavuşmaz. Öncelikle çiftçinin kanunlar tarafından korunması gerekiyor. Zaten iklimle savaşıyoruz, başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Ürettiğimiz ürünü satabilecek miyiz endişesine de düştük. Bunun için ne adım atılması gerekir? Hangi ürüne ne kadar ihtiyacın olduğunu belirlemek lazım. Bunun kanunla yapılması gerek. Çiftçi kazanırsa ister istemez kendi işine yatırım yapar, markasını üretir, paketlemisini beceriri. Muhalefet de iktidar da algılarla durumu başka bir tarafa çekiyor. Katma değer ile teknolojiyle insanların kafalarını karıştırıyorlar ama Türkiye çiftçisinin en büyük problemi pazardır.