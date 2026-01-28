UNESCO'nun dünya mirası listesindeki Efes Antik Kenti'ne AVM yapılacak
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Çiftçi Tansu Göktepeli ve CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen oldu.
Çiftçi Tansu Göktepeli, tarımda artan maliyetleri ve yaşadığı zorlukları anlattı. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ise UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti’ne yapılması planlanan AVM projesinin detaylarını aktardı.
‘Türkiye çiftçisinin en büyük problemi teknoloji değil pazardır’
Çiftçi Tansu Göktepeli şunları söyledi:
Markette 100 lira olan ürünün tarlada 5 lira oluşu kaosu. Birçok insan bunu lokasyona, maliyetlere, aradaki aracılara bağlıyor. Türkiye’de ne yazık ki bu sistem oturmadı. Avrupa ülkelerinde de çalkantı var ama ürettiği ürünleri teslim edecekleri sözleşmeli fabrikalar var, kazanacakları paralar önceden belli. Bizim ülkemiz enflasyon ülkesi. Mesele böyle olunca tüm girdiler de dışarıya bağlı olduğu için 10 liraya ürettiğimiz ürünü 5 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Bunun tek nedeni plansız üretim. Plansız üretim bu ülkeyi gerçekten çok büyük kaosa sürüklüyor. Çiftçilerin en büyük maliyeti bu. Pazar bulamıyorlar, ne üreteceğini şaşırmış durumdalar. Türkiye’nin şu anki yönetimi ne suyu, ne çiftçiyi ne de çiftçiye verilecek eğitimi yönetebiliyor. Katmadeğer ile çiftçi refaha kavuşmaz. Öncelikle çiftçinin kanunlar tarafından korunması gerekiyor. Zaten iklimle savaşıyoruz, başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Ürettiğimiz ürünü satabilecek miyiz endişesine de düştük. Bunun için ne adım atılması gerekir? Hangi ürüne ne kadar ihtiyacın olduğunu belirlemek lazım. Bunun kanunla yapılması gerek. Çiftçi kazanırsa ister istemez kendi işine yatırım yapar, markasını üretir, paketlemisini beceriri. Muhalefet de iktidar da algılarla durumu başka bir tarafa çekiyor. Katma değer ile teknolojiyle insanların kafalarını karıştırıyorlar ama Türkiye çiftçisinin en büyük problemi pazardır.
‘2 buçuk milyon kişi Efes’in girişinde harfiyet makinalarını görüyor'
CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, şöyle konuştu:
AVM dense de 180 araçlık bir otopark ve 61 dükkan planlanmış, dev bir kompleks. Bu yapılan yapılın sadece 20 metre ilerisinde surlar var. Efes Antik Kenti’nin tam dibinde diyebileceğimiz yapılar yapılıyor. 20 metre ilerisinde sur olan bir bölgede yerin altında da o kadar kıymetli değerler vardır. 2013 yılında yazılan bir raporda, o alanda kilise kalıntısının olma ihtimalinden bahsediliyor. Orası birinci derece arkeolojik sit alanı. Ön kazı yapıldı mı; bakanlıktan geri dönüş alamadık. Efes Antik Kenti, UNESCO listesinde olduğu için bildiğiniz gibi UNESCO tarafından da ‘miras’ ile ilgili bazı sıkıntılar Türkiye yaşayabilir. Burada tekrar değerlendirme olabilir. ‘Mirası düzgün koruyamıyor musunuz?’ gibi bir denetim süreci yaşayabiliriz. Bunlarla ilgili bakanlığın bilgilendirme yapması gerekiyor ancak birçok alanda olduğu gibi şeffaf olunmuyor. Oraya gelen turistler için de orası ilginç. 2 buçuk milyon kişi Efes’in girişinde harfiyet makinalarını görüyor. Birisi beni arasa ve dese ki ‘yanlış biliyorsunuz’ yine ikna olmazdım ama en azından bir açıklama gelmiş olurdu.