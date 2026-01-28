https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/rusya-hindistanla-yerli-yapim-ucaklarinin-tedariki-ve-uretimi-ile-ilgili-iki-farkli-sozlesme-1103103791.html
Rusya, Hindistan'la yerli yapım uçaklarının tedariki ve üretimi ile ilgili iki farklı sözleşme imzaladı
Rusya, Hindistan'la yerli yapım uçaklarının tedariki ve üretimi ile ilgili iki farklı sözleşme imzaladı
Sputnik Türkiye
Hindistan'da düzenlenen Wings India 2026 Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılan Rusya Birleşik Uçak Şirketi, Hint şirketleri ile tamamen yerli yapım... 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T19:08+0300
2026-01-28T19:08+0300
2026-01-28T19:08+0300
dünya
rusya
rostec
rusya birleşik uçak şirketi (uac)
hindistan
fuar
ssj-100
i̇l-114-300
sözleşme
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103103332_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_94fe808568b9e626c87f37c46c3516c1.jpg
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) ve Hint devlet şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), yerli yapım SJ-100 uçaklarının lisanslı üretimi için ortak girişim sözleşmesi imzaladı.UAC'dan yapılan açıklamada, bu anlaşmanın HAL ve Rus havacılık şirketi arasında Superjet'lerin Hindistan'da lisanslı üretimini kurma projesiyle ilgili ileriye dönük işbirliğinin temelini oluşturacağı ifade edildi.SJ-100, sistem ve bileşenlerinin ithal ikamesi programı kapsamında geliştirilen kısa menzilli, dar gövdeli bir yolcu uçağı olup, halihazırda hizmette olan Superjet ailesinin bir başka modeli olarak öne çıkıyor. Tamamen ithal ikame şeklinde tasarlanan SJ-100, ilk uçuşunu 23 Nisan 2025’te gerçekleştirmişti.Şirketin imzaladığı bir diğer anlaşma ise, Hindistan ile 6 adet İl-114-300'ün tedariki ile ilgili ön anlaşma oldu.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, UAC ve Hint şirketi Flamingo Aerospace stratejik ortaklıklarını duyurdu ve 6 adet İl-114-300 uçağının tedariki ile ilgili ön anlaşma imzaladı.İl-114-300 uçağı, altyapıya bağımsız olarak küçük havaalanlarından ve kısa pistlerden otonom kalkış yapabilme özelliğine sahip olup, Arktik enlemleri ile sert Sibirya ovalarından dağlık, tropikal, subtropikal ve sıcak iklimli bölgelere kadar kullanılmak üzere sertifikalandırılmış bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/sj-100-jeti-testler-kapsaminda-ilk-ucusunu-gerceklestirdi-1084696153.html
rusya
hindistan
sibirya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103103332_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_49426c7ccacd0319e81806346770e03f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rostec, rusya birleşik uçak şirketi (uac), hindistan, fuar, ssj-100, i̇l-114-300, sözleşme, sputnik, sibirya
rusya, rostec, rusya birleşik uçak şirketi (uac), hindistan, fuar, ssj-100, i̇l-114-300, sözleşme, sputnik, sibirya
Rusya, Hindistan'la yerli yapım uçaklarının tedariki ve üretimi ile ilgili iki farklı sözleşme imzaladı
Hindistan'da düzenlenen Wings India 2026 Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılan Rusya Birleşik Uçak Şirketi, Hint şirketleri ile tamamen yerli yapım uçaklarının tedariki ve üretimi ile ilgili iki farklı sözleşme imzaladı.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) ve Hint devlet şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), yerli yapım SJ-100 uçaklarının lisanslı üretimi için ortak girişim sözleşmesi imzaladı.
UAC'dan yapılan açıklamada, bu anlaşmanın HAL ve Rus havacılık şirketi arasında Superjet'lerin Hindistan'da lisanslı üretimini kurma projesiyle ilgili ileriye dönük işbirliğinin temelini oluşturacağı ifade edildi.
SJ-100, sistem ve bileşenlerinin ithal ikamesi programı kapsamında geliştirilen kısa menzilli, dar gövdeli bir yolcu uçağı olup, halihazırda hizmette olan Superjet ailesinin bir başka modeli olarak öne çıkıyor. Tamamen ithal ikame şeklinde tasarlanan SJ-100, ilk uçuşunu 23 Nisan 2025’te gerçekleştirmişti.
Şirketin imzaladığı bir diğer anlaşma ise, Hindistan ile 6 adet İl-114-300'ün tedariki ile ilgili ön anlaşma oldu.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, UAC ve Hint şirketi Flamingo Aerospace stratejik ortaklıklarını duyurdu ve 6 adet İl-114-300 uçağının tedariki ile ilgili ön anlaşma imzaladı.
İl-114-300 uçağı, altyapıya bağımsız olarak küçük havaalanlarından ve kısa pistlerden otonom kalkış yapabilme özelliğine sahip olup, Arktik enlemleri ile sert Sibirya ovalarından dağlık, tropikal, subtropikal ve sıcak iklimli bölgelere kadar kullanılmak üzere sertifikalandırılmış bulunuyor.