Rusya, Hindistan'la yerli yapım uçaklarının tedariki ve üretimi ile ilgili iki farklı sözleşme imzaladı

Rusya, Hindistan'la yerli yapım uçaklarının tedariki ve üretimi ile ilgili iki farklı sözleşme imzaladı

Hindistan'da düzenlenen Wings India 2026 Uluslararası Havacılık Fuarı’na katılan Rusya Birleşik Uçak Şirketi, Hint şirketleri ile tamamen yerli yapım... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) ve Hint devlet şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), yerli yapım SJ-100 uçaklarının lisanslı üretimi için ortak girişim sözleşmesi imzaladı.UAC'dan yapılan açıklamada, bu anlaşmanın HAL ve Rus havacılık şirketi arasında Superjet'lerin Hindistan'da lisanslı üretimini kurma projesiyle ilgili ileriye dönük işbirliğinin temelini oluşturacağı ifade edildi.SJ-100, sistem ve bileşenlerinin ithal ikamesi programı kapsamında geliştirilen kısa menzilli, dar gövdeli bir yolcu uçağı olup, halihazırda hizmette olan Superjet ailesinin bir başka modeli olarak öne çıkıyor. Tamamen ithal ikame şeklinde tasarlanan SJ-100, ilk uçuşunu 23 Nisan 2025’te gerçekleştirmişti.Şirketin imzaladığı bir diğer anlaşma ise, Hindistan ile 6 adet İl-114-300'ün tedariki ile ilgili ön anlaşma oldu.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, UAC ve Hint şirketi Flamingo Aerospace stratejik ortaklıklarını duyurdu ve 6 adet İl-114-300 uçağının tedariki ile ilgili ön anlaşma imzaladı.İl-114-300 uçağı, altyapıya bağımsız olarak küçük havaalanlarından ve kısa pistlerden otonom kalkış yapabilme özelliğine sahip olup, Arktik enlemleri ile sert Sibirya ovalarından dağlık, tropikal, subtropikal ve sıcak iklimli bölgelere kadar kullanılmak üzere sertifikalandırılmış bulunuyor.

2026

