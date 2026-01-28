Okan Aslan, hekimlerin sesini duyurdu: 'Devlet Malzeme Ofisi'nin aldığı neşter kesmiyor'

Hekimlerin ses yükselttiğini görüyoruz. Hekimler diyor ki; ‘Sağlık hizmetlerinde kullanılan kritik tıbbi malzemelerin seçim yetkisinin hekimlerden alınarak Devlet Malzeme Ofisi İhale Komisyonu’na devredildi’ diyor. ‘Eskiden malzeme seçim kriterleri, hastaneki hekimler tarafından yapılırken şimdi büyük miktarlı alım yapan komisyonların tercih ettiği malzemeler gönderiliyor’ diyor. Sözcü Gazetesi’ne konuşan hekimler, ‘Komisyonların cuz diye kalitesiz malzemeler seçtiğini’ söylüyorlar. Kalitesiz malzemeler nedeniyle neler oluyor? Tedavi süreçleri uzuyor, hastaların enfeksiyon riskine maruz kaldığı iddiaları var. Hekimlerin verdiği örnekler arasında troit ameliyatında ip kopması sonucu hayati risk oluşması var. Katater ölçüsü alınırken, kalitesiz malzemeye bağlı allerji geliştiği ve uzun tedavi gerektiği ifade ediliyor. Diş dolgularının düştüğü, diş sıkma aparatlarının kırıldığı, neşterlerin kesmediği, protezlerin çalışmadığı ve kataterlerin damar içinde kırıldığı iddiaları var. Stent ve kalp kapaklarının damarla veya kalple uyumlu olmadığını da öne sürüyorlar. Maskeler ve suni solunum cihazlarının kalitesiz olduğu, bunun da komplikasyonlara ve bazı hastaların yatağa bağımlı hale gelmesine yol açtığı iddiaları var.