Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı: Karadeniz kıyıları hariç yağışlı bir gün

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarAdıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Siirt, Batman, Antalya, Elazığ, Mersin, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARA BÖLGESİBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerde; gece saatlerinde ise Trakya’da yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.EGE BÖLGESİBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) uyarısı var.AKDENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.İÇ ANADOLU BÖLGESİBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yağmur etkili olacak. Kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor.BATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur görülecek.ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur geçişleri olacak. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar beklenirken, yüksek kar örtüsü olan alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.DOĞU ANADOLU BÖLGESİÇok bulutlu bir gün bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari’de yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Don, buzlanma ve çığ riski unutulmamalı.GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİÇok bulutlu hava hakim. Bölge genelinde aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

