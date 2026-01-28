Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak ve kar uyarısı: Karadeniz kıyıları hariç yağışlı bir gün
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey bölgeleri hariç kar yağışı bekleniyor. Akşam saatlerinde Ege kıyılarında şiddetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik uyarılar
Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Siirt, Batman, Antalya, Elazığ, Mersin, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerde; gece saatlerinde ise Trakya’da yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Edirne – 12°C: Gece saatlerinde yağmurlu
İstanbul – 13°C: Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 12°C: Gece saatlerinde yağmurlu
Kocaeli – 16°C: Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) uyarısı var.
Afyonkarahisar – 9°C: Aralıklı yağmurlu
Denizli – 14°C: Aralıklı sağanak yağışlı
İzmir – 16°C: Aralıklı sağanak yağışlı
Muğla – 12°C: Aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.
Adana – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yağmur etkili olacak. Kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor.
Ankara – 7°C: Aralıklı yağmurlu
Eskişehir – 11°C: Aralıklı yağmurlu
Konya – 10°C: Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Sivas – 3°C: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yağmur görülecek.
Bolu – 9°C: Sabah saatlerinde yağmurlu
Düzce – 14°C: Sabah saatlerinde yağmurlu
Sinop – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur geçişleri olacak. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar beklenirken, yüksek kar örtüsü olan alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Artvin – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu bir gün bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari’de yağışlar yerel kuvvetli olabilir. Don, buzlanma ve çığ riski unutulmamalı.
Erzurum – 2°C: Çok bulutlu
Kars – -1°C: Çok bulutlu
Malatya – 2°C: Sabah saatlerinde yerel kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Van – 3°C: Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu hava hakim. Bölge genelinde aralıklı yağmur; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
Diyarbakır – 2°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar; öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Gaziantep – 7°C: Sabah saatlerinde yağmurlu
Siirt – 6°C: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekler kar yağışlı
Şanlıurfa – 8°C: Aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli