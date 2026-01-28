https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/dmitriyev-starmerin-cin-ziyareti-abdnin-sert-tepkisine-neden-olacak-1103081498.html

Dmitriyev: Starmer’in Çin ziyareti ABD’nin sert tepkisine neden olacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Çin gezisinin ‘katastrofik’ sonuçlar doğuracağını ve Washington’un buna sert tepki vereceğini öne sürdü.Avrupa basınındaki haberlere göre Starmer, 'Çin görüşmeleri sırasında özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine maruz kalmamayı umduğunu' belirtmişti.Starmer’in ziyareti, İngiltere’den Çin’e başbakan düzeyinde 2018 yılında dönemin Başbakanı Theresa May’in yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşen ilk temas olma özelliğini taşıyor.

