Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Çin gezisinin ‘katastrofik’ sonuçlar doğuracağını ve Washington’un buna sert tepki vereceğini öne sürdü.Avrupa basınındaki haberlere göre Starmer, 'Çin görüşmeleri sırasında özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine maruz kalmamayı umduğunu' belirtmişti.Starmer’in ziyareti, İngiltere’den Çin’e başbakan düzeyinde 2018 yılında dönemin Başbakanı Theresa May’in yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşen ilk temas olma özelliğini taşıyor.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Çin gezisinin ‘katastrofik’ sonuçlar doğuracağını ve Washington’un buna sert tepki vereceğini öne sürdü.
Keir Starmer ne bıçak sırtında yürümeyi ne de düz yolda yürümeyi beceriyor. Tecavüzcü-pedofil çeteleriyle ve göçmen suçluluğuyla mücadele edemiyor. Barış adına İngiliz hükümetinin savaş kışkırtıcı politikalarına son veremiyor. ‘Katastrofik’ sonuçlar ve ABD’den sert tepki bekleyin.
Avrupa basınındaki haberlere göre Starmer, 'Çin görüşmeleri sırasında özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine maruz kalmamayı umduğunu' belirtmişti.
Starmer’in ziyareti, İngiltere’den Çin’e başbakan düzeyinde 2018 yılında dönemin Başbakanı Theresa May’in yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşen ilk temas olma özelliğini taşıyor.