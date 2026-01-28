Deprem davalarında geciken bilirkişi raporları

“Yargıtay, Adıyaman’da 36 kişinin hayatını kaybettiği Kanarya Apartmanı davasında alınan kararların bozulmasını istedi. Çünkü bilirkişi raporu yetersiz ifadesi yer aldı. Bilirkişi raporunda binaya proje dışı uygulamaların yapılıp yapılmadığı araştırılmamış deniyor. 31 kişinin hayatını kaybettiği Malatya’daki Bulutlar Sitesi davasında ise hala bilirkişi raporunun hazırlanmadığını öğreniyoruz. Mahkeme bu gerekçeyle duruşmayı 5 Şubat’a ertelemiş. Yine 14 kişinin hayatını kaybettiği Şadoğlu Apartmanı davasında da bilirkişi raporunun geciktiğini öğreniyoruz. Dava yine 7 Nisan’a ertelenmiş. Deprem yargılamaları nasıl gidiyor diye düşünüyorsanız eğer durum bu. Biraz empati gerekiyor çünkü hepimizin başına gelebilir ve hepimiz bu davaların öznesi olabiliriz.”