Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/deprem-davalarinda-geciken-bilirkisi-raporlari-1103088224.html
Deprem davalarında geciken bilirkişi raporları
Deprem davalarında geciken bilirkişi raporları
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu 6 Şubat depremi yargılamaları oldu. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T11:46+0300
2026-01-28T11:46+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
yeri ve zamanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği apartmanların yargılamaları devam ediyor. Malatya'da 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi'ne ilişkin davada, mahkeme beklenen bilirkişi raporunun dosyaya girmemesi nedeniyle duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, deprem yargılamalarındaki son durumu şöyle anlattı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, yeri ve zamanı

Deprem davalarında geciken bilirkişi raporları

11:46 28.01.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu 6 Şubat depremi yargılamaları oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği apartmanların yargılamaları devam ediyor. Malatya'da 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi'ne ilişkin davada, mahkeme beklenen bilirkişi raporunun dosyaya girmemesi nedeniyle duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.
Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, deprem yargılamalarındaki son durumu şöyle anlattı:
“Yargıtay, Adıyaman’da 36 kişinin hayatını kaybettiği Kanarya Apartmanı davasında alınan kararların bozulmasını istedi. Çünkü bilirkişi raporu yetersiz ifadesi yer aldı. Bilirkişi raporunda binaya proje dışı uygulamaların yapılıp yapılmadığı araştırılmamış deniyor. 31 kişinin hayatını kaybettiği Malatya’daki Bulutlar Sitesi davasında ise hala bilirkişi raporunun hazırlanmadığını öğreniyoruz. Mahkeme bu gerekçeyle duruşmayı 5 Şubat’a ertelemiş. Yine 14 kişinin hayatını kaybettiği Şadoğlu Apartmanı davasında da bilirkişi raporunun geciktiğini öğreniyoruz. Dava yine 7 Nisan’a ertelenmiş. Deprem yargılamaları nasıl gidiyor diye düşünüyorsanız eğer durum bu. Biraz empati gerekiyor çünkü hepimizin başına gelebilir ve hepimiz bu davaların öznesi olabiliriz.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала