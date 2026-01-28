https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/deprem-davalarinda-geciken-bilirkisi-raporlari-1103088224.html
Deprem davalarında geciken bilirkişi raporları
Deprem davalarında geciken bilirkişi raporları
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu 6 Şubat depremi yargılamaları oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği apartmanların yargılamaları devam ediyor. Malatya'da 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi'ne ilişkin davada, mahkeme beklenen bilirkişi raporunun dosyaya girmemesi nedeniyle duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, deprem yargılamalarındaki son durumu şöyle anlattı:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği apartmanların yargılamaları devam ediyor. Malatya'da 31 kişinin yaşamını yitirdiği Bulutlar Sitesi'ne ilişkin davada, mahkeme beklenen bilirkişi raporunun dosyaya girmemesi nedeniyle duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.
Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında, deprem yargılamalarındaki son durumu şöyle anlattı:
“Yargıtay, Adıyaman’da 36 kişinin hayatını kaybettiği Kanarya Apartmanı davasında alınan kararların bozulmasını istedi. Çünkü bilirkişi raporu yetersiz ifadesi yer aldı. Bilirkişi raporunda binaya proje dışı uygulamaların yapılıp yapılmadığı araştırılmamış deniyor. 31 kişinin hayatını kaybettiği Malatya’daki Bulutlar Sitesi davasında ise hala bilirkişi raporunun hazırlanmadığını öğreniyoruz. Mahkeme bu gerekçeyle duruşmayı 5 Şubat’a ertelemiş. Yine 14 kişinin hayatını kaybettiği Şadoğlu Apartmanı davasında da bilirkişi raporunun geciktiğini öğreniyoruz. Dava yine 7 Nisan’a ertelenmiş. Deprem yargılamaları nasıl gidiyor diye düşünüyorsanız eğer durum bu. Biraz empati gerekiyor çünkü hepimizin başına gelebilir ve hepimiz bu davaların öznesi olabiliriz.”