Çinli araştırmacılar kendi enerjisini üreten kalp pili geliştirdi
Çinli araştırmacılar kendi enerjisini üreten kalp pili geliştirdi
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, Çinli araştırmacıların geliştirdiği mikro kalp pili oldu. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T12:58+0300
2026-01-28T12:58+0300
2026-01-28T12:58+0300
ali çağatay
Çinli araştırmacılar, kendi enerjisini üretebilen yeni bir mikro kalp pili geliştirdi. Yeni geliştirilen kalp pilinin yalnızca bir defa yerleştirilmesi yetiyor.Seyir Hali programında yeni geliştirilen kalp pilinin önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen gazeteci Ali Çağatay, şunları söyledi:
“Eğer kalp hastasıysanız veya bu riske maruz iseniz Çin’de geliştirilen bir kalp pili var. Bildiğiniz gibi kalp pili bir operasyonla yerleştiriliyor ve kalp pilinin bir dayanım süresi var. O sürenin sonunda pil yenileniyor. Çin’de yapılan bir araştırma kalp pillerinin bundan böyle aç-kapa metodolojisiyle yapılmayacağını ortaya koyuyor. Kendi kendinin enerjisini sağlayan bir mikro kalp pili geliştirildi. Bir defa yerleştiriyorsunuz, hayatınızın sonuna kadar orada kalabiliyor. Bu yenilik implant edilebilir elektronik cihazlar arasında önemli bir dönüm noktası. Bundan böyle pilim bitti demeyeceğiz. Hayvanlar üzerinde denendi ve çok başarılı sonuçlar alındı.”