Çinli araştırmacılar kendi enerjisini üreten kalp pili geliştirdi

“Eğer kalp hastasıysanız veya bu riske maruz iseniz Çin’de geliştirilen bir kalp pili var. Bildiğiniz gibi kalp pili bir operasyonla yerleştiriliyor ve kalp pilinin bir dayanım süresi var. O sürenin sonunda pil yenileniyor. Çin’de yapılan bir araştırma kalp pillerinin bundan böyle aç-kapa metodolojisiyle yapılmayacağını ortaya koyuyor. Kendi kendinin enerjisini sağlayan bir mikro kalp pili geliştirildi. Bir defa yerleştiriyorsunuz, hayatınızın sonuna kadar orada kalabiliyor. Bu yenilik implant edilebilir elektronik cihazlar arasında önemli bir dönüm noktası. Bundan böyle pilim bitti demeyeceğiz. Hayvanlar üzerinde denendi ve çok başarılı sonuçlar alındı.”