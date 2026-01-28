Ceyhun Bozkurt anlattı: AK Parti SDG için ne demişti?

Cumhurbaşkanı reddediyor. Cumhurbaşkanı'nın yanında birkaç isim de çok böyle o dönemin etkili isimleri de reddediyor. Bu SDG şöyle geliniyor işte bakın. Bu mücadelelerle bugüne gelindi. Bu SDG isminin verilmesinin nedeni şu. PYD-YPG 2014-2015'e kadar PYD-YPG ismiyle şey yapıyor. Ama Türkiye'nin muazzam bir baskısı var. Diplomatik baskısı ve işte o saldırıları da püskürtükten sonra PKK'ya karşı mücadelenin başlaması 15 Temmuz saldırısının püskürtülmesi falan. Amerikalılar şöyle bir formül buluyor.Ya bakın size PYD-YPG'yi biz şeyden ayıralım. KCK diyeyim yerindeyse yönetiminden koparalım. Bunları ayrı yapalım. Ondan sonra bunlara Suriye'den de unsurlar katalım. İşte bunları Suriye yapılanması yapalım ve böylece işte herkesin kabul edebileceği bir yapıya dönüştürelim. SDG ismi oradan sonra başlıyor. Yani SDG süreci öyle başlıyor.