Ceyhun Bozkurt anlattı: AK Parti SDG için ne demişti?
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, PYD-YPG ve SDG yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, Devlet Bahçeli’nin 2013 yılında yaptığı açıklamaların bugün uygulanan politikaların temelini oluşturduğunu söyledi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, PYD-YPG’nin Suriye’deki varlığının KCK yapılanmasının devamı olduğunu belirterek, SDG adının ABD tarafından bu yapıyı “kabul edilebilir” hale getirmek için üretildiğini söyledi. Bozkurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2013’te yaptığı uyarıların bugün bire bir hayata geçtiğini ifade etti. Bozkurt, şunları söyledi:
PYD-YPG’nin bir terör örgütü olduğunu belirten Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Şimdi PYD-YPG bir terör örgütlenmesi. Suriye'de KCK terör örgütlenmesinin Suriye ayağı olarak kurulan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Türkiye'nin çok sert tepkisini görünce ben mesela şeyi hatırlıyorum. 2012-2013 Sayın Devlet Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları var. Yani bugün uygulanan politikaları ta o günden söylemiş Sayın Devlet Bahçeli. Hatta ben söyleyeyim size mesela bakın.
Bozkurt, Bahçeli’nin 21 Temmuz 2013’te yaptığı uyarılara dikkat çekerek şunları söyledi:
21 Temmuz 2013'te diyor ki madde madde öneriler söylüyor. Suriye sınır bölgemizdeki PKK otonom bölgesinin resmiyet kazanmasını önlemek, ilanını engellemek karşımızdaki en acil meseledir. Bu amaçla askeri caydırıcılığın gereği olan hazırlık ve tedbirlerin sınır bölgelerimizde ve arazide fiili uygulamasına geçilmelidir.Barzani Suriye'deki PKK unsurlarına olan tüm desteğini kesmesi konusunda açık bir dille uyarılmalıdır. Bakın 2013-21 Temmuz. Yani şimdi Türkiye o dönemler zaten analizleri yapıyor.
Türkiye’nin bu planlamayı ancak 2015-2016’dan sonra uygulayabildiğini söyleyen Bozkurt, bunun nedeninin Ankara içindeki siyasi mücadeleler olduğunu dile getirdi:
İşte Devlet Bahçeli'nin yaptığı o öngörü falan filan önemli. İşte bu planlamayı 2015-2016'tan sonra uygulayabiliyoruz. Çünkü neden? AK Parti içinde de bir mücadele var. Bildiğim şeyler var mesela. Mesela şunu söyleyeyim size. AK Parti içinde hatta ve hatta 15 Temmuz sonrasında şunu söyleyen insanlar var. Üst düzey. Tabii ki Cumhurbaşkanı reddediyor bakın. Amerika bastırıyor. Bu SDG'yi bizim kabul etmemiz lazım. Bunları yok etmemiz mümkün değil. Bizim SDG'yi tanıyıp onlarla diplomatik ilişkiye geçmemiz lazım diyenler var.
SDG adının ortaya çıkış sürecini de anlatan Bozkurt, bunun bilinçli bir strateji olduğunu vurguladı:
Cumhurbaşkanı reddediyor. Cumhurbaşkanı'nın yanında birkaç isim de çok böyle o dönemin etkili isimleri de reddediyor. Bu SDG şöyle geliniyor işte bakın. Bu mücadelelerle bugüne gelindi. Bu SDG isminin verilmesinin nedeni şu. PYD-YPG 2014-2015'e kadar PYD-YPG ismiyle şey yapıyor. Ama Türkiye'nin muazzam bir baskısı var. Diplomatik baskısı ve işte o saldırıları da püskürtükten sonra PKK'ya karşı mücadelenin başlaması 15 Temmuz saldırısının püskürtülmesi falan. Amerikalılar şöyle bir formül buluyor.Ya bakın size PYD-YPG'yi biz şeyden ayıralım. KCK diyeyim yerindeyse yönetiminden koparalım. Bunları ayrı yapalım. Ondan sonra bunlara Suriye'den de unsurlar katalım. İşte bunları Suriye yapılanması yapalım ve böylece işte herkesin kabul edebileceği bir yapıya dönüştürelim. SDG ismi oradan sonra başlıyor. Yani SDG süreci öyle başlıyor.