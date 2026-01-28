‘Amerika’dan uzaklaşma eğilimi, globalleşmenin coğrafya değiştirmesine sebep olacak’

“Larry Fink Davos’ta yaptığı konuşmada büyümeyle ilgili sıkıntılardan söz etti. Fink gibi bir konumda bulunan insanı, ismini bilmeden dinleseniz sol kanattan birisi konuşuyor sanarsınız. Fink, ‘Kapitalizm kendisini değiştirmek zorunda. Kapitalizm bir zenginlik yarattı ancak bu zenginlik herkese eşit ölçüde gidemedi’ diyor. Gücün ve paranın konsantre bir şekilde belli ellerde toplanmış olmasından da söz etti. Fink teknolojiye ve yapay zekaya da değindi. Kimin konuştuğunu bilmiyor olsanız bayağı soldan birinin konuştuğunu düşünürsünüz. Mark Carney’in de tespitleri doğru. Bütün bu serzenişlerin Batı’dan geldiğini unutmamak gerek. Avrupalılar; ekonomiyi sosyal unsurlardan ayırarak ekonomi insan için değilmiş, bölüşüm kavramı yokmuş ve sadece borsa ile kur analizlerinden ibaretmiş gibi yürüttüler. Burada bir dönüşüm gerçekleşti. Dünya 40-50 yıl boyunca eski ABD Başkanı Ronald Reagan ile başlayan süreçte bu paylaşımlar yokmuş gibi yaşadı. Bunların ihmal edilmesiyle Batı kendi kurallarını yazdığı oyunda hasar gördü. Batı şu an bu yüzden ‘Kuralları değiştiriyorum’ diyor ancak Batı’yı tek bir ittifak olarak da göremiyoruz. Kendi içinde büyük bir parçalanma içindeler. Küresel tedarik zincirlerinin silah gibi kullanıldığı, tarifeler üzerinden cezaların verildiği bir çerçevede Avrupa köşeye sıkışmış durumda. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana fazlasıyla üzerine yaslandığı bir Amerikan alt yapısı var. Avrupa kendisine nobran ve saldırgan davranan bir Amerika’ya şu an kafa tutamıyor. Yeterince itiraz edemiyorlar. Avrupa stratejik olarak zor durumda. Davos’u ‘Biz ne ettik de ne bulduk?’ gibi bir başlıkla okudum. Samimiydi ya da değildi bilmiyorum ancak ideolojiden arındırılmış bir ekonominin olmadığını bu gelişmeler çok net ortaya koydu. İktisat yaklaşık 40 yıldır bir rüyanın, hayal dünyasının içinde yaşadı. Buna itiraz edenler şimdi ispatlı konuşabiliyoruz.”