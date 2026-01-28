ABD, vize başvurularına sosyal medya şartı getirdi: ‘Verileri kendi menfaatleri için kullanıyorlar’

Türkiye
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu avukat Özlem Kurt oldu. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
Veri Koruma Günü’nde Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’a konuk olan avukat Özlem Kurt, ABD’den yeni vize şartını değerlendirdi.Buna göre bazı vize başvurularında tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekiyor.Kurt, yeni şartları şöyle yorumladı:
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu avukat Özlem Kurt oldu.
Veri Koruma Günü’nde Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’a konuk olan avukat Özlem Kurt, ABD’den yeni vize şartını değerlendirdi.
Buna göre bazı vize başvurularında tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekiyor.
Kurt, yeni şartları şöyle yorumladı:
“Amerika geçmişten itibaren veri koruma konusuna çok esnek yaklaşıyor. Amerikan şirketlerindeki verilerin Amerikan malı olduğunu söyleyen yaklaşım varken bu yeni şart beni şaşırtmadı. Amerika istihbarat gerekçesiyle özel şirketlerdeki birçok veriye erişme konusunda bile oldukça fütursuz yaklaşıyor. Biz hukuki olarak bunu tanımayız dediğinizde o zaman vize başvurusunda bulunma deme haklarına sahipler. Verileri korumaktan ziyade kendi menfaatlerine kullanma yönünde bir eğilim gösteriyorlar. Bu uygulamayı gerçekleştirebileceklerini düşünmüyorum”
