ABD, vize başvurularına sosyal medya şartı getirdi: ‘Verileri kendi menfaatleri için kullanıyorlar’

“Amerika geçmişten itibaren veri koruma konusuna çok esnek yaklaşıyor. Amerikan şirketlerindeki verilerin Amerikan malı olduğunu söyleyen yaklaşım varken bu yeni şart beni şaşırtmadı. Amerika istihbarat gerekçesiyle özel şirketlerdeki birçok veriye erişme konusunda bile oldukça fütursuz yaklaşıyor. Biz hukuki olarak bunu tanımayız dediğinizde o zaman vize başvurusunda bulunma deme haklarına sahipler. Verileri korumaktan ziyade kendi menfaatlerine kullanma yönünde bir eğilim gösteriyorlar. Bu uygulamayı gerçekleştirebileceklerini düşünmüyorum”