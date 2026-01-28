https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/abd-vize-basvurularina-sosyal-medya-sarti-getirdi-verileri-kendi-menfaatleri-icin-kullaniyorlar-1103101083.html
ABD, vize başvurularına sosyal medya şartı getirdi: ‘Verileri kendi menfaatleri için kullanıyorlar’
ABD, vize başvurularına sosyal medya şartı getirdi: ‘Verileri kendi menfaatleri için kullanıyorlar’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu avukat Özlem Kurt oldu. 28.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-28T16:57+0300
2026-01-28T16:57+0300
2026-01-28T16:57+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
abd
vize
kişisel veriler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Veri Koruma Günü’nde Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’a konuk olan avukat Özlem Kurt, ABD’den yeni vize şartını değerlendirdi.Buna göre bazı vize başvurularında tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekiyor.Kurt, yeni şartları şöyle yorumladı:
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, abd, vize, kişisel veriler
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, abd, vize, kişisel veriler
ABD, vize başvurularına sosyal medya şartı getirdi: ‘Verileri kendi menfaatleri için kullanıyorlar’
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu avukat Özlem Kurt oldu.
Veri Koruma Günü’nde Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’a konuk olan avukat Özlem Kurt, ABD’den yeni vize şartını değerlendirdi.
Buna göre bazı vize başvurularında tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekiyor.
Kurt, yeni şartları şöyle yorumladı:
“Amerika geçmişten itibaren veri koruma konusuna çok esnek yaklaşıyor. Amerikan şirketlerindeki verilerin Amerikan malı olduğunu söyleyen yaklaşım varken bu yeni şart beni şaşırtmadı. Amerika istihbarat gerekçesiyle özel şirketlerdeki birçok veriye erişme konusunda bile oldukça fütursuz yaklaşıyor. Biz hukuki olarak bunu tanımayız dediğinizde o zaman vize başvurusunda bulunma deme haklarına sahipler. Verileri korumaktan ziyade kendi menfaatlerine kullanma yönünde bir eğilim gösteriyorlar. Bu uygulamayı gerçekleştirebileceklerini düşünmüyorum”