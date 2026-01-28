Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/2-yasindaki-bilardo-dahisi-iki-kez-guinness-dunya-rekoru-kirdi-1103092264.html
2 yaşındaki bilardo dahisi, iki kez Guinness Dünya Rekoru kırdı
2 yaşındaki bilardo dahisi, iki kez Guinness Dünya Rekoru kırdı
28.01.2026
2026-01-28T13:09+0300
2026-01-28T13:14+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103089977_0:34:2333:1346_1920x0_80_0_0_272f00236bcfa867105e75274423195c.png
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 2 yaşındaki Jude Owens, bilardo alanında kırdığı iki rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Jude, gerçekleştirdiği 'trick shot' atışlarıyla tarihte bunu başaran en genç kişi oldu.Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamaya göre Jude, 12 Ekim 2025'te henüz 2 yaş 302 günlükken bilardoda 'bank shot' atışını başarıyla tamamladı. Bu başarısından birkaç hafta önceyse 2 yaş 261 günlükken snooker'da 'double pot' yaparak bir başka rekorun sahibi oldu.Bu başarılarıyla Jude, her iki atışı da en genç yaşta gerçekleştiren kişi olurken, Guinness tarihindeki en genç çift rekor sahiplerinden biri olarak kayıtlara geçti.Jude’un babası Luke Owens, oğlunun yeteneğinin çok erken fark edildiğini belirterek, “Bu kadar kısa sürede iki dünya rekoru kırması inanılmaz. Hayatta bunun üzerine ne koyabilirsiniz, bilmiyorum” dedi.Ailesi, Jude’un doğal yeteneğini evde fark ettiklerini ve snooker’ın kısa sürede en sevdiği uğraş haline geldiğini aktardı. Babası, Jude’un ıstakayı parmaklarının arasından doğal bir şekilde tutmasının dikkatlerini çektiğini söyledi.
13:09 28.01.2026 (güncellendi: 13:14 28.01.2026)
2 yaşındaki bilardo oyuncusu, Guinness Dünya Rekorları'na girdi
© Fotoğraf / Guinness World Records
İngiltere'de 2 yaşındaki Jude Owens, bilardoda elde ettiği başarılarıyla iki Guinness Dünya Rekoru kırarak tarihe geçti. Jude, dünyanın en genç çift rekor sahibi oldu.
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 2 yaşındaki Jude Owens, bilardo alanında kırdığı iki rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Jude, gerçekleştirdiği 'trick shot' atışlarıyla tarihte bunu başaran en genç kişi oldu.
Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamaya göre Jude, 12 Ekim 2025'te henüz 2 yaş 302 günlükken bilardoda 'bank shot' atışını başarıyla tamamladı. Bu başarısından birkaç hafta önceyse 2 yaş 261 günlükken snooker'da 'double pot' yaparak bir başka rekorun sahibi oldu.

İngiltere'de popüler olan bir bilardo türü olan snooker, 22 topla oynanır.

Bu başarılarıyla Jude, her iki atışı da en genç yaşta gerçekleştiren kişi olurken, Guinness tarihindeki en genç çift rekor sahiplerinden biri olarak kayıtlara geçti.
© Fotoğraf / Guinness World Records2 yaşındaki bilardo oyuncusu, Guinness Dünya Rekorları'na girdi
2 yaşındaki bilardo oyuncusu, Guinness Dünya Rekorları'na girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2026
2 yaşındaki bilardo oyuncusu, Guinness Dünya Rekorları'na girdi
© Fotoğraf / Guinness World Records
Jude’un babası Luke Owens, oğlunun yeteneğinin çok erken fark edildiğini belirterek, “Bu kadar kısa sürede iki dünya rekoru kırması inanılmaz. Hayatta bunun üzerine ne koyabilirsiniz, bilmiyorum” dedi.
Ailesi, Jude’un doğal yeteneğini evde fark ettiklerini ve snooker’ın kısa sürede en sevdiği uğraş haline geldiğini aktardı. Babası, Jude’un ıstakayı parmaklarının arasından doğal bir şekilde tutmasının dikkatlerini çektiğini söyledi.
