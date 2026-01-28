Kayseri’de barajda ilginç görüntü: Göz bebeğini andıran buz oluşumları ortaya çıktı

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Gümüşören Barajı’nda, meydana gelen ve insan gözünü andıran doğal desenler, dronla havadan görüntülendi.
Baraj gölünde soğuk havanın etkisiyle oluşan ilginç buz oluşumları dikkat çekti.
İlçe sınırları içinde yer alan baraj gölünün Menengi mezrasına yakın bölümü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kısmen dondu.
Donan göl yüzeyinde oluşan halka şeklindeki buz yapıları ve merkezlerinden yayılan çatlaklar, görsel açıdan dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Havadan çekilen görüntülerde, beyaz ve açık mavi tonların hakim olduğu buz tabakasının, insan gözünün iris ve göz bebeğini andıran bir yapıya sahip olduğu görüldü.
Ortaya çıkan doğal desenler, görenlerin ilgisini çekti.
