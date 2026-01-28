Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Kayseri’de barajda ilginç görüntü: Göz bebeğini andıran buz oluşumları ortaya çıktı
Kayseri’de barajda ilginç görüntü: Göz bebeğini andıran buz oluşumları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı'nda soğuk havanın etkisiyle oluşan ve göz bebeğine benzeyen buz desenleri dronla görüntülendi. 28.01.2026
Kayseri’de barajda ilginç görüntü: Göz bebeğini andıran buz oluşumları ortaya çıktı

13:57 28.01.2026
Kayseri’nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı’nda soğuk havanın etkisiyle oluşan ve göz bebeğine benzeyen buz desenleri dronla görüntülendi.
Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Gümüşören Barajı’nda, meydana gelen ve insan gözünü andıran doğal desenler, dronla havadan görüntülendi.

1/6
Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Gümüşören Barajı’nda, meydana gelen ve insan gözünü andıran doğal desenler, dronla havadan görüntülendi.

Baraj gölünde soğuk havanın etkisiyle oluşan ilginç buz oluşumları dikkat çekti.

2/6
Baraj gölünde soğuk havanın etkisiyle oluşan ilginç buz oluşumları dikkat çekti.

İlçe sınırları içinde yer alan baraj gölünün Menengi mezrasına yakın bölümü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kısmen dondu.

3/6
İlçe sınırları içinde yer alan baraj gölünün Menengi mezrasına yakın bölümü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kısmen dondu.

Donan göl yüzeyinde oluşan halka şeklindeki buz yapıları ve merkezlerinden yayılan çatlaklar, görsel açıdan dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

4/6
Donan göl yüzeyinde oluşan halka şeklindeki buz yapıları ve merkezlerinden yayılan çatlaklar, görsel açıdan dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Havadan çekilen görüntülerde, beyaz ve açık mavi tonların hakim olduğu buz tabakasının, insan gözünün iris ve göz bebeğini andıran bir yapıya sahip olduğu görüldü.

5/6
Havadan çekilen görüntülerde, beyaz ve açık mavi tonların hakim olduğu buz tabakasının, insan gözünün iris ve göz bebeğini andıran bir yapıya sahip olduğu görüldü.

Ortaya çıkan doğal desenler, görenlerin ilgisini çekti.

6/6
Ortaya çıkan doğal desenler, görenlerin ilgisini çekti.

