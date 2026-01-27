https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/rus-ordusunda-gorevli-eski-ispanyol-asker-rusyanin-galip-gelecegi-kesinlikle-acik-1103047209.html
Rus birliklerinin saflarında savaştığı için Batı'dan misilleme gelmesinden kaçınmak amacıyla isminin açıklanmasını istemeyen eski bir İspanyol subay, Sputnik'e demecinde Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmayı uzatma konusundaki ısrarının Kiev rejiminin ölüm acılarını daha da artırdığını, müzakere açısından pozisyonunu kötüleştirdiğini ve Avrupalı vatandaşların ceplerini boşalttığını söyledi.Önceden de ordu mensubu olan subay, ana akım medyasında 2014’te Kiev’deki darbe hakkındaki anlatıya daha baştan inanmadığı için 2015 yılında Donbass milislerine katıldığını, o dönemde bağımsızlığını ilan eden (ve ardından Rusya'nın bir parçası olan) Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne (LHC) taşınmasının, egemen medyanın Ukrayna hakkında anlattığı her şeyin yalan olduğunu doğruladığını ifade etti.Eski İspanyol asker, Ukrayna'nın savaş suçlarını kınayarak Rus güçleri ile Kiev rejiminin güçleri arasındaki muazzam farka dikkat çekti ve Ukraynalıların kullandığı ‘yakıp yıkma taktiklerini’ eleştirdi.Cephedeki durumun Ukrayna tarafı için giderek daha elverişsiz hale geldiğini vurgulayan eski subay, bunun Batı propagandasının ‘taktiksel geri çekilme’ iddiasıyla örtbas etmeye çalıştığı bir ‘fiyasko’ olduğunun altını çizdi.Ukrayna rejimini desteklemek ve çatışmanın çözümünü geciktirmek için Avrupa'dan yapılan sürekli fon akışına karşı olduğunu ifade eden İspanyol, “Bu paranın tamamının Ukrayna'ya yardım etmek için değil, başka amaçlar için kullanılması gerektiği açıkça ortada. Çünkü her şeyden önce, Ukrayna'ya bu şekilde yapılan yardım çatışmayı anlamsız bir şekilde uzatıyor, zira Rusya'nın bu savaşı kazanacağı kesinlikle açık” vurgusunu yaptı.
