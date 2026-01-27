https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ormanin-yemek-uygulamasi-maymunlar-da-kendi-aralarinda-en-iyi-yiyeceklerin-konumunu-paylasiyor-1103071820.html

Ormanın 'yemek uygulaması': Maymunlar da kendi aralarında en iyi yiyeceklerin konumunu paylaşıyor

Ormanın 'yemek uygulaması': Maymunlar da kendi aralarında en iyi yiyeceklerin konumunu paylaşıyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, örümcek maymunlarının en iyi yiyecekleri bulmak için 'içeriden bilgi paylaşımı' yaptığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, primatların sosyal... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-27T15:45+0300

2026-01-27T15:45+0300

2026-01-27T15:45+0300

yaşam

edinburgh üniversitesi

heriot-watt üniversitesi

orta amerika

maymun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103071168_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ef07b945cb9e19dd30af7385c325d149.jpg

Araştırmalar, örümcek maymunlarının sosyal gruplarını değiştirerek yiyeceklerin nerede bulunacağını hakkında ipuçları paylaştıklarını ve bunun 'içeriden bilgi paylaşımı için zekice bir sistem' olduğunu ortaya çıkardı.Söz konusu araştırmada, maymunların meyve ağaçlarının yerini ve olgunlaşma zamanını paylaşmak için üç veya daha fazla bireyden oluşan alt grupları sık sık değiştirdiği gözlendi. Bu davranış sayesinde sadece birbirlerinin bilgilerini tamamlamakla kalmadıkları, aynı zamanda bilgilerini öyle bir şekilde birleştirerek yeni bilgiler de üretebildikleri öne sürüldü.Araştırmaya ilişkin NJP Complexity dergisinde yayımlanan ve elde edilen kanıtların 'doğal koşullarda kolektif zekanın çarpıcı bir örneği' olduğunu sonucuna varılan çalışmada, şu cümleye yer verildi:Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nden bilim insanlarının katıldığı çalışma, Meksika’nın Yucatan Yarımadası'nda yedi yıl süren saha gözlemlerine dayanıyor. Bilim insanları, Geoffroy örümcek maymunlarının sosyal davranışlarını incelemek için gözlemlerden yararlandı. Araştırmada, grup üyelerinin küçük alt gruplara ayrıldığı ve ardından farklı kombinasyonlarla tekrar bir araya gelerek bilgi paylaşımını artırdığı ortaya çıktı.'Zekice bir sistem'Edinburgh Üniversitesi’nden ekolojist Dr. Matthew Silk konuya ilişkin, "Bu rastgele bir sosyal kaynaşma değil. Ormanlarındaki en iyi meyve ağaçlarının yerini paylaşmak için zekice bir sistem.Alt gruplarını sürekli değiştirerek ormanın farklı bölgelerini bilen maymunlar meyvenin nerede olduğunu hakkında bilgi paylaşabiliyor" cümlelerini kaydetti.Silk açıklamasına şu cümleler ile devam etti:Ayrıca Heriot-Watt Üniversitesi doktora öğrencisi Ross Walker da maymunların bu ilişkilerden ne kazandığını analiz etmek için matematiksel modelleme yöntemi geliştirdi.Konuya ilişkin konuşan Walker, "Maymunların birlikte kalması ile çok fazla yayılması arasında optimal bir orta yol olduğunu gösterdik. Bireylerin farklı alanları keşfetmesi, ama yine de öğrendiklerini paylaşmak için yeterince sık tekrar bir araya gelmesi en iyisi" dedi.Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi’nden Prof. Gabriel Ramos-Fernandez de araştırma sonuçlarına ilişkin, "Örümcek maymunlarının akışkan sosyal dinamiklerinin, beslenme başarıları üzerinde önemli bir sonucu olduğunu gösterdik. Ortamlarını dağıtılmış bir şekilde keşfederek ve ardından benzersiz olarak elde ettikleri bilgileri paylaşmak için bir araya gelerek, grup bir bütün olarak ormanı tek bir bireyden daha iyi biliyor" cümlelerini kaydetti.Araştırma ekibi, Ocak 2012-Aralık 2017 tarihleri arasında deneyimli gözlemciler tarafından toplanan Geoffroy örümcek maymunu verilerini inceledi. Nesli tehlike altında olan bu tür, aynı zamanda Orta Amerika örümcek maymunu ve siyah elleri olan örümcek maymunu olarak da biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/arastirma-evcil-hayvan-olumu-sonrasi-yas-bir-aile-uyesinin-kaybi-kadar-guclu-olabiliyor-1102813581.html

orta amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

edinburgh üniversitesi, heriot-watt üniversitesi, orta amerika, maymun