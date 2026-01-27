https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/karbonhidrat-seciminin-beyin-sagligina-etkisi-demans-riski-artiyor-olabilir-1103067289.html

Karbonhidrat seçiminin beyin sağlığına etkisi: 'Demans riski artıyor olabilir'

Karbonhidrat seçiminin beyin sağlığına etkisi: 'Demans riski artıyor olabilir'

27.01.2026

Yeni bulgular, karbonhidrat miktarı kadar türünün de demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın, İspanya’daki Universitat Rovira i Virgili öncülüğünde yürütüldüğü ve sonuçların International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.Kan şekerini hızla yükselten gıdalar riskliAraştırmada, karbonhidratların kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren 'glisemik indeks' kavramına odaklanıldığı belirtildi. Beyaz ekmek ve patates gibi gıdaların kan şekerini hızla yükselttiği, tam tahıllar ve meyvelerin ise daha dengeli bir etki yarattığı ifade edildi.İngiltere’de 200 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, yüksek glisemik indeksli beslenmenin demans riskini artırdığı, düşük ve orta düzeyde glisemik beslenmenin ise riski azalttığı bildirildi.Düşük glisemik diyetler öne çıkıyorTakip sürecinde demans tanısı alan kişiler değerlendirildiğinde, düşük glisemik indeksli beslenenlerde Alzheimer riskinin yüzde 16 daha düşük olduğu aktarıldı. Buna karşılık, glisemik değeri yüksek diyetlerde riskin yüzde 14 arttığı kaydedildi.Uzmanlar, yaşın demans için önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak günlük yaşam alışkanlıklarının da belirleyici rol oynadığını vurguladı. Araştırmanın, yalnızca ne kadar karbonhidrat tüketildiğine değil, hangi karbonhidratların seçildiğine de dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiği ifade edildi.

