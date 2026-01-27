https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/karbonhidrat-seciminin-beyin-sagligina-etkisi-demans-riski-artiyor-olabilir-1103067289.html
Karbonhidrat seçiminin beyin sağlığına etkisi: 'Demans riski artıyor olabilir'
Karbonhidrat seçiminin beyin sağlığına etkisi: 'Demans riski artıyor olabilir'
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, tüketilen karbonhidratın türü demans riskini etkileyebiliyor. Kan şekerini hızlı yükselten gıdalar riski artırırken, daha dengeli... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T13:43+0300
2026-01-27T13:43+0300
2026-01-27T13:43+0300
sağlik
beyin
demans
alzheimer
hafıza
karbonhidrat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103067098_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_3263a11bb1ab36d0811d4dad38e7ed02.png
Yeni bulgular, karbonhidrat miktarı kadar türünün de demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın, İspanya’daki Universitat Rovira i Virgili öncülüğünde yürütüldüğü ve sonuçların International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.Kan şekerini hızla yükselten gıdalar riskliAraştırmada, karbonhidratların kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren 'glisemik indeks' kavramına odaklanıldığı belirtildi. Beyaz ekmek ve patates gibi gıdaların kan şekerini hızla yükselttiği, tam tahıllar ve meyvelerin ise daha dengeli bir etki yarattığı ifade edildi.İngiltere’de 200 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, yüksek glisemik indeksli beslenmenin demans riskini artırdığı, düşük ve orta düzeyde glisemik beslenmenin ise riski azalttığı bildirildi.Düşük glisemik diyetler öne çıkıyorTakip sürecinde demans tanısı alan kişiler değerlendirildiğinde, düşük glisemik indeksli beslenenlerde Alzheimer riskinin yüzde 16 daha düşük olduğu aktarıldı. Buna karşılık, glisemik değeri yüksek diyetlerde riskin yüzde 14 arttığı kaydedildi.Uzmanlar, yaşın demans için önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak günlük yaşam alışkanlıklarının da belirleyici rol oynadığını vurguladı. Araştırmanın, yalnızca ne kadar karbonhidrat tüketildiğine değil, hangi karbonhidratların seçildiğine de dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/cinli-arastirmacilar-kendi-enerjisini-ureten-mikro-kalp-pili-gelistirdi-1103037685.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103067098_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c77512e515ccbe212ee638e2db2ec145.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyin, demans, alzheimer, hafıza, karbonhidrat
beyin, demans, alzheimer, hafıza, karbonhidrat
Karbonhidrat seçiminin beyin sağlığına etkisi: 'Demans riski artıyor olabilir'
Yeni bir araştırmaya göre, tüketilen karbonhidratın türü demans riskini etkileyebiliyor. Kan şekerini hızlı yükselten gıdalar riski artırırken, daha dengeli karbonhidratlar beyin sağlığını korumaya yardımcı olabiliyor.
Yeni bulgular, karbonhidrat miktarı kadar türünün de demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın, İspanya’daki Universitat Rovira i Virgili öncülüğünde yürütüldüğü ve sonuçların International Journal of Epidemiology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
Kan şekerini hızla yükselten gıdalar riskli
Araştırmada, karbonhidratların kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösteren 'glisemik indeks' kavramına odaklanıldığı belirtildi. Beyaz ekmek ve patates gibi gıdaların kan şekerini hızla yükselttiği, tam tahıllar ve meyvelerin ise daha dengeli bir etki yarattığı ifade edildi.
İngiltere’de 200 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, yüksek glisemik indeksli beslenmenin demans riskini artırdığı, düşük ve orta düzeyde glisemik beslenmenin ise riski azalttığı bildirildi.
Düşük glisemik diyetler öne çıkıyor
Takip sürecinde demans tanısı alan kişiler değerlendirildiğinde, düşük glisemik indeksli beslenenlerde Alzheimer riskinin yüzde 16 daha düşük olduğu aktarıldı. Buna karşılık, glisemik değeri yüksek diyetlerde riskin yüzde 14 arttığı kaydedildi.
Uzmanlar, yaşın demans için önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak günlük yaşam alışkanlıklarının da belirleyici rol oynadığını vurguladı. Araştırmanın, yalnızca ne kadar karbonhidrat tüketildiğine değil, hangi karbonhidratların seçildiğine de dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiği ifade edildi.