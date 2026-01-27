Kamu-Ar Raporu: Yoksulluk sınırı neredeyse altı haneli sayılara ulaştı

Araştırmaya göre açlık sınırı ocak ayında bir önceki aya göre 1431 lira yükselerek 32 bin 86 liraya çıktı. Gıda dışı temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 2 bin 631 lira artışla 66 bin 889 liraya ulaştı. Açlık sınırıyla gıda dışı temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamadan oluşan yoksulluk sınırı aylık bazda 4 bin 61 lira artış gösterdi. Son bir yıllık dönemde açlık sınırı 8 bin 426 lira, gıda dışı harcamalar 18 bin 621 lira arttı. Yoksulluk sınırı 27 bin 46 lira arttı. Yoksulluk sınırı 98 bin 974 lira oldu. Neredeyse 6 haneli bir sayıdan bahsediyoruz. Bir ailenin yoksul sayılmaması için gerekli olan para bu. Bu ülkede hala ülkeyi yöneten insanların ‘Asgari ücreti artırdık, enflasyon düşüyor’ hikayelerini dinliyoruz. Gerçek Birleşik Kamu-İş’in rakamlarında ortaya çıkıyor.