İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldırmıştı: Ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu
İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldırmıştı: Ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu, hakkında adli işlem başlatıldı. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
İzmir'de trafik tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu.Trafik cezalarının artırılmasıİl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K., (29) olduğu tespit edildi.7 ayrı kusurdan 35 bin cezaGözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihaleleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
İzmir'de trafikte tartıştığı kişiye saldırmıştı: Ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu, hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir'de trafik tartıştığı kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konuldu.

Trafik cezalarının artırılması

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K., (29) olduğu tespit edildi.

7 ayrı kusurdan 35 bin ceza

Gözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihaleleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.
Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.
Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.
Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
