Hindistan - AB ticaret anlaşması: '2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk'

Hindistan ve AB, 'tarihi bir ticaret anlaşmasında' anlaştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşmasına varıldığını... 27.01.2026, Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AB liderleri Costa ve Ursula von Der Leyen ile bugün yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında Hindistan ve Avrupa Birliği'nin, ABD ile istikrarsız ilişkilere karşı önlem almak amacıyla 'tarihi bir ticaret anlaşmasını' sonuçlandırdığını söyledi.Yaklaşık yirmi yıldır aralıklı olarak devam eden müzakerelerin ardından varılan anlaşma, Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ve korunaklı pazarının, en büyük ticaret ortağı olan 27 üyeli AB ile serbest ticarete açacağı ifade edildi.Başbakan Modi "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bunu 'tüm anlaşmaların anası' olarak adlandırıyor. Bu anlaşma, Hindistan'ın 1,4 milyar insanı ve Avrupa'daki milyonlarca insan için büyük fırsatlar yaratacak" dedi.Modi ayrıca şunları kaydetti:'2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk'AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ise "AB ve Hindistan bugün, dünyanın en büyük demokrasileri arasındaki ortaklığı derinleştirerek tarih yazıyor. İki tarafın da ekonomik olarak kazanç sağlayacağı 2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk. Kurallara dayalı iş birliğinin hala harika sonuçlar verdiğine dair dünyaya bir sinyal gönderdik. Ve en güzeli de, bu sadece başlangıç; bu başarıyı temel alarak ilişkimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.AB'nin web sitesinden yapılan açıklamada AB ve Hindistan'ın halihazırda yılda 180 milyar avronun üzerinde mal ve hizmet ticareti yaptığı belirtildi. Bu anlaşmanın, AB'nin Hindistan'a yaptığı mal ihracatının yüzde 96,6'sının gümrük vergilerini ortadan kaldırarak veya azaltarak 2032 yılına kadar iki katına çıkarması bekleniyor. Genel olarak, gümrük vergisi indirimleri Avrupa ürünlerine uygulanan vergilerde yılda yaklaşık 4 milyar avro tasarruf sağlayacak.Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:Süt ve şeker gibi hassas tarım sektörleri ise kapsam dışında bırakıldı.

SON HABERLER

