https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/hindistan---ab-ticaret-anlasmasi-2-milyar-kisilik-bir-serbest-ticaret-bolgesi-olusturduk-1103062008.html
Hindistan - AB ticaret anlaşması: '2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk'
Hindistan - AB ticaret anlaşması: '2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk'
Sputnik Türkiye
Hindistan ve AB, 'tarihi bir ticaret anlaşmasında' anlaştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşmasına varıldığını... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T11:54+0300
2026-01-27T11:54+0300
2026-01-27T12:20+0300
ekonomi̇
ursula von der leyen
avrupa birliği
hindistan başbakanı narendra modi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062131_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_49d7aaa29563757cdf352e7ad8248772.jpg
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AB liderleri Costa ve Ursula von Der Leyen ile bugün yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında Hindistan ve Avrupa Birliği'nin, ABD ile istikrarsız ilişkilere karşı önlem almak amacıyla 'tarihi bir ticaret anlaşmasını' sonuçlandırdığını söyledi.Yaklaşık yirmi yıldır aralıklı olarak devam eden müzakerelerin ardından varılan anlaşma, Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ve korunaklı pazarının, en büyük ticaret ortağı olan 27 üyeli AB ile serbest ticarete açacağı ifade edildi.Başbakan Modi "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bunu 'tüm anlaşmaların anası' olarak adlandırıyor. Bu anlaşma, Hindistan'ın 1,4 milyar insanı ve Avrupa'daki milyonlarca insan için büyük fırsatlar yaratacak" dedi.Modi ayrıca şunları kaydetti:'2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk'AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ise "AB ve Hindistan bugün, dünyanın en büyük demokrasileri arasındaki ortaklığı derinleştirerek tarih yazıyor. İki tarafın da ekonomik olarak kazanç sağlayacağı 2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk. Kurallara dayalı iş birliğinin hala harika sonuçlar verdiğine dair dünyaya bir sinyal gönderdik. Ve en güzeli de, bu sadece başlangıç; bu başarıyı temel alarak ilişkimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.AB'nin web sitesinden yapılan açıklamada AB ve Hindistan'ın halihazırda yılda 180 milyar avronun üzerinde mal ve hizmet ticareti yaptığı belirtildi. Bu anlaşmanın, AB'nin Hindistan'a yaptığı mal ihracatının yüzde 96,6'sının gümrük vergilerini ortadan kaldırarak veya azaltarak 2032 yılına kadar iki katına çıkarması bekleniyor. Genel olarak, gümrük vergisi indirimleri Avrupa ürünlerine uygulanan vergilerde yılda yaklaşık 4 milyar avro tasarruf sağlayacak.Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:Süt ve şeker gibi hassas tarım sektörleri ise kapsam dışında bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/guney-kore-kanada-ile-askeri-istihbarat-paylasma-anlasmasini-onayladi-1103060946.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062131_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_1f432fb3bc6c19016334fbca4ca86c6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ursula von der leyen, avrupa birliği, hindistan başbakanı narendra modi
ursula von der leyen, avrupa birliği, hindistan başbakanı narendra modi
Hindistan - AB ticaret anlaşması: '2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk'
11:54 27.01.2026 (güncellendi: 12:20 27.01.2026)
Hindistan ve AB, 'tarihi bir ticaret anlaşmasında' anlaştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak anlaşmanın, ülkenin üretim ve hizmet sektörlerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AB liderleri Costa ve Ursula von Der Leyen ile bugün yapılan görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında Hindistan ve Avrupa Birliği'nin, ABD ile istikrarsız ilişkilere karşı önlem almak amacıyla 'tarihi bir ticaret anlaşmasını' sonuçlandırdığını söyledi.
Yaklaşık yirmi yıldır aralıklı olarak devam eden müzakerelerin ardından varılan anlaşma, Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ve korunaklı pazarının, en büyük ticaret ortağı olan 27 üyeli AB ile serbest ticarete açacağı ifade edildi.
Başbakan Modi "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bunu 'tüm anlaşmaların anası' olarak adlandırıyor. Bu anlaşma, Hindistan'ın 1,4 milyar insanı ve Avrupa'daki milyonlarca insan için büyük fırsatlar yaratacak" dedi.
Modi ayrıca şunları kaydetti:
"Bu anlaşma, Hindistan'daki çiftçiler ve küçük işletmeler için Avrupa pazarlarına erişimi kolaylaştıracak. Ayrıca imalat ve hizmet sektörlerini de canlandıracak. Yenilikçi ortaklıkları da teşvik edecek."
'2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk'
AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ise "AB ve Hindistan bugün, dünyanın en büyük demokrasileri arasındaki ortaklığı derinleştirerek tarih yazıyor. İki tarafın da ekonomik olarak kazanç sağlayacağı 2 milyar kişilik bir serbest ticaret bölgesi oluşturduk. Kurallara dayalı iş birliğinin hala harika sonuçlar verdiğine dair dünyaya bir sinyal gönderdik. Ve en güzeli de, bu sadece başlangıç; bu başarıyı temel alarak ilişkimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.
AB'nin web sitesinden yapılan açıklamada AB ve Hindistan'ın halihazırda yılda 180 milyar avronun üzerinde mal ve hizmet ticareti yaptığı belirtildi. Bu anlaşmanın, AB'nin Hindistan'a yaptığı mal ihracatının yüzde 96,6'sının gümrük vergilerini ortadan kaldırarak veya azaltarak 2032 yılına kadar iki katına çıkarması bekleniyor.
Genel olarak, gümrük vergisi indirimleri Avrupa ürünlerine uygulanan vergilerde yılda yaklaşık 4 milyar avro tasarruf sağlayacak.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Hindistan, diğer ticaret ortaklarının hiçbirinin almadığı gümrük vergisi indirimlerini AB'ye uygulayacak. Örneğin, otomobillere uygulanan gümrük vergileri kademeli olarak yüzde 110'dan yüzde 10'a kadar düşürülecek, otomobil parçalarına uygulanan vergiler ise 5 ila 10 yıl içinde tamamen kaldırılacak.
Makinelere uygulanan yüzde 44'e varan, kimyasallara uygulanan yüzde 22'lik ve ilaçlara uygulanan yüzde 11'lik gümrük vergileri de büyük ölçüde ortadan kaldırılacak"
"Anlaşma, AB'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatına uygulanan, genellikle yüksek olan (ortalama %36'nın üzerinde) gümrük vergilerini kaldırıyor veya azaltıyor ve Avrupalı çiftçiler için devasa bir pazar açıyor.
Örneğin, Hindistan'ın şaraplara uyguladığı gümrük vergileri yürürlüğe girdiğinde yüzde 150'den 75'e ve nihayetinde 20'ye kadar düşürülecek; zeytinyağına uygulanan gümrük vergileri 5 yıl içinde yüzde 45'ten 0'a inecek; ekmek ve şekerleme gibi işlenmiş tarım ürünlerinde ise yüzde 50'ye varan gümrük vergileri ortadan kaldırılacak.
Süt ve şeker gibi hassas tarım sektörleri ise kapsam dışında bırakıldı.