Ali Çağatay: Çocuklar taciz edilirken parlamento muhabirleri ne yapıyordu?

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Meclis’te tacizlerin sistematik şekilde 2018 yılından bu yana sürdürüldüğü iddialarına yanıt verdi. Staj yapan öğrencilere taciz iddialarıyla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında 4 personel hakkında tutuklama, 1 personel hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Oradaki parlamento muhabiri arkadaşlarımız bu çocuklar taciz edilirken acaba ne yapıyorlardı? Yemekhanede ya da kütüphanede mi vakit geçiriyorlardı? Bir şeyler olduğu zaman farkına varmaları lazımdı. Gözünüzün önünde cereyan ediyor. Ondan sonra dönüyorsunuz Gazi Meclis diyorsunuz, Gazi Meclis’te çocuklara tacizde bulunulur mu, soruyorum size. Dört personel hakkında tutuklama kararı verilmiş, iddia ediyorum daha fazlası vardır. Herkes birbirinin hatasını görmemek için gözlerini kapatıyor, ama biz sizi görüyoruz”