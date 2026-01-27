https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/ali-cagatay-cocuklar-taciz-edilirken-parlamento-muhabirleri-ne-yapiyordu-1103066316.html
Ali Çağatay: Çocuklar taciz edilirken parlamento muhabirleri ne yapıyordu?
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, TBMM’de stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla devam eden davayı değerlendirdi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
TBMM’de stajyer öğrencilere yönelik ‘cinsel istismar’ davasının ilk duruşması geçen hafta görüldü. TBMM Genel Sekreterliği, tacizlerin 2018 yılından beri sürdüğü iddialarına yanıt verdi. Genel Sekreterliğin duyarsız kaldığı iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında bugün, taciz iddialarına dair değerlendirmelerde bulundu. Çağatay, “Meclis’te çocuklar taciz edilirken parlamento muhabirleri ne yapıyorlardı?” diye sordu.Ali Çağatay, şöyle konuştu:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Meclis’te tacizlerin sistematik şekilde 2018 yılından bu yana sürdürüldüğü iddialarına yanıt verdi. Staj yapan öğrencilere taciz iddialarıyla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında 4 personel hakkında tutuklama, 1 personel hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Oradaki parlamento muhabiri arkadaşlarımız bu çocuklar taciz edilirken acaba ne yapıyorlardı? Yemekhanede ya da kütüphanede mi vakit geçiriyorlardı? Bir şeyler olduğu zaman farkına varmaları lazımdı. Gözünüzün önünde cereyan ediyor. Ondan sonra dönüyorsunuz Gazi Meclis diyorsunuz, Gazi Meclis’te çocuklara tacizde bulunulur mu, soruyorum size. Dört personel hakkında tutuklama kararı verilmiş, iddia ediyorum daha fazlası vardır. Herkes birbirinin hatasını görmemek için gözlerini kapatıyor, ama biz sizi görüyoruz”