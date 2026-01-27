Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Kapadokya’da kar altında balon uçuşu: Peribacaları beyaza büründü
Kapadokya’da kar altında balon uçuşu: Peribacaları beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından sıcak hava balonları, beyaza bürünen peribacaları üzerinde havalanarak kartpostallık görüntüler... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu: Peribacaları beyaza büründü

13:09 27.01.2026
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından sıcak hava balonları, beyaza bürünen peribacaları üzerinde havalanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Türkiye’nin dört mevsim tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, karla kaplanan peribacalarının üzerinde uçtu.

Türkiye’nin dört mevsim tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, karla kaplanan peribacalarının üzerinde uçtu.

Aşk Vadisi ve Göreme’de kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları ve vadiler, balon uçuşu sırasında havadan görüntülendi.

Aşk Vadisi ve Göreme’de kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları ve vadiler, balon uçuşu sırasında havadan görüntülendi.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'daki peri bacaları karların altında kaldı.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'daki peri bacaları karların altında kaldı.

Eşsiz kaya oluşumlarının üzerinde rengarenk balonlar uçtu.

Eşsiz kaya oluşumlarının üzerinde rengarenk balonlar uçtu.

Kapadokya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Kırşehir'in sınırlarında, Anadolu'nun merkezinde bulunuyor.

Kapadokya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Kırşehir'in sınırlarında, Anadolu'nun merkezinde bulunuyor.

Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler

Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler

Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler

Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler

