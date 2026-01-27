https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/1103065884.html
Kapadokya’da kar altında balon uçuşu: Peribacaları beyaza büründü
Kapadokya’da kar altında balon uçuşu: Peribacaları beyaza büründü
Sputnik Türkiye
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından sıcak hava balonları, beyaza bürünen peribacaları üzerinde havalanarak kartpostallık görüntüler... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T13:09+0300
2026-01-27T13:09+0300
2026-01-27T13:09+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
nevşehir
kar yağışı
kapadokya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103064249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22ee3da1b9f4a74ba75c4a4673cfd1a7.jpg
nevşehir
kapadokya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103064249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e37f7bee2dd7d7cb53bfd5c78f448bca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, nevşehir, kar yağışı, kapadokya
фото, fotoğraf, fotoğraf, nevşehir, kar yağışı, kapadokya
Kapadokya’da kar altında balon uçuşu: Peribacaları beyaza büründü
Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından sıcak hava balonları, beyaza bürünen peribacaları üzerinde havalanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
© AA / Ayten Altıntaş
Türkiye’nin dört mevsim tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, karla kaplanan peribacalarının üzerinde uçtu.
Türkiye’nin dört mevsim tatil rotalarından biri olan Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, karla kaplanan peribacalarının üzerinde uçtu.
© AA / Ayten Altıntaş
Aşk Vadisi ve Göreme’de kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları ve vadiler, balon uçuşu sırasında havadan görüntülendi.
Aşk Vadisi ve Göreme’de kar yağışıyla beyaza bürünen peribacaları ve vadiler, balon uçuşu sırasında havadan görüntülendi.
© AA / Ayten Altıntaş
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'daki peri bacaları karların altında kaldı.
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kapadokya'daki peri bacaları karların altında kaldı.
© AA / Ayten Altıntaş
Eşsiz kaya oluşumlarının üzerinde rengarenk balonlar uçtu.
Eşsiz kaya oluşumlarının üzerinde rengarenk balonlar uçtu.
© AA / Ayten Altıntaş
Kapadokya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Kırşehir'in sınırlarında, Anadolu'nun merkezinde bulunuyor.
Kapadokya, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Aksaray ve Kırşehir'in sınırlarında, Anadolu'nun merkezinde bulunuyor.
© AA / Ayten Altıntaş
Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler
Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler
© AA / Ayten Altıntaş
Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler
Kapadokya'dan kartpostallık görüntüler