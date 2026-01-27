https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/1-milyon-kisinin-olduruldugu-nazi-auschwitz-toplama-kampi-81-yil-once-kizil-ordu-tarafindan-1103036991.html
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 81 yıl önce Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 81 yıl önce Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
81 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği en büyük toplama kamplarından Auschwitz kampını özgürleştirdi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T11:00+0300
2026-01-27T11:00+0300
2026-01-27T13:01+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
auschwitz
polonya
kızıl ordu
nazi almanyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103036568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe34e5da7757d1861dc7fa23946915d6.png
Yahudilerin, Romanların ve Sovyet savaş esirlerinin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüşen Auschwitz kampına 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon kişi gönderildi ve bunların 1.1 milyonu katledildi. 'Ölüm kampı' olarak adlandırılan Auschwitz'in kanlı tarihi, Sputnik'in infografiğinde.
auschwitz
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103036568_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2584409ed8528d23890aa3ab2c6e781e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, auschwitz, polonya, kızıl ordu, nazi almanyası, инфографика
i̇nfografi̇k, auschwitz, polonya, kızıl ordu, nazi almanyası, инфографика
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 81 yıl önce Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
11:00 27.01.2026 (güncellendi: 13:01 27.01.2026)
81 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği en büyük toplama kamplarından Auschwitz kampını özgürleştirdi.
Yahudilerin, Romanların ve Sovyet savaş esirlerinin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüşen Auschwitz kampına 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon kişi gönderildi ve bunların 1.1 milyonu katledildi.
'Ölüm kampı' olarak adlandırılan Auschwitz'in kanlı tarihi, Sputnik'in infografiğinde.