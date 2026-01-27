Türkiye
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 81 yıl önce Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
1 milyon kişinin öldürüldüğü Nazi Auschwitz toplama kampı, 81 yıl önce Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
81 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği en büyük toplama kamplarından Auschwitz kampını özgürleştirdi. 27.01.2026, Sputnik Türkiye
Yahudilerin, Romanların ve Sovyet savaş esirlerinin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüşen Auschwitz kampına 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon kişi gönderildi ve bunların 1.1 milyonu katledildi. 'Ölüm kampı' olarak adlandırılan Auschwitz'in kanlı tarihi, Sputnik'in infografiğinde.
11:00 27.01.2026 (güncellendi: 13:01 27.01.2026)
81 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği en büyük toplama kamplarından Auschwitz kampını özgürleştirdi.
Yahudilerin, Romanların ve Sovyet savaş esirlerinin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüşen Auschwitz kampına 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1.3 milyon kişi gönderildi ve bunların 1.1 milyonu katledildi.
'Ölüm kampı' olarak adlandırılan Auschwitz'in kanlı tarihi, Sputnik'in infografiğinde.
