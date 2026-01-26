https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/yazar-hande-cigdemoglu-insan-dert-ve-hayal-ettigi-seyi-yaziyor-1103039250.html

Yazar Hande Çiğdemoğlu: İnsan dert ve hayal ettiği şeyi yazıyor

Yazar Hande Çiğdemoğlu, Serhat Sarısözen'in sunduğu "Gündem Dışı" programına konuk oldu. 26.01.2026

İlk kitabı ‘Kağıt Kesiği’ ile çok sayıda ödülün sahibi olan yazar Hande Çiğdemoğlu, ‘Göğsünün Tam Ortasında’ isimli öykü kitabıyla da adından söz ettiriyor. Çiğdemoğlu, İnkılap Yayınevi’nden çıkan son kitabı ‘Göğsünün Tam Ortasında’ ile okuyucuyla kurduğu bağı güçlendiriyor.Kendisini yazarlığa götüren süreçle ilgili konuşan Çiğdemoğlu, edebiyatla iç içe bir ailede büyüdüğünü belirtiyor. “Kalabalıklarla büyüyen yalnız bir çocuktum” diyen Çiğdemoğlu, “Yalnız çocukların yaptığı şey hayal kurmak ve hikaye üretmek oluyor. Annem benim ilk editörüm ve yazdıklarımı okuyan ilk insan oldu. Babam ise masal anlatmayı, üretmeyi çok severdi” ifadelerini kullandı.Çiğdemoğlu, okumayı bir ‘özgürlük’ alanı olarak gördüğünü söylüyor. Kitabın yazım süreciyle ilgili de bilgiler veren Çiğdemoğlu, “Edebiyat ve yazma süreci nefes alan bir şey. Doğal bir şekilde akıyor. İnsan kendi dert ettiği ya da hayal ettiği şeyi yazıyor” diye konuştu.‘Edebiyat yarıştırılabilen bir şey değil’İlk kitabı ‘Kağıt Kesiği’nin ‘Fakir Baykurt’, ‘Seyhan Livaneli’ gibi ödüllere sahip olmasıyla ilgili de konuşan Çiğdemoğlu, edebiyatın yarıştırılabilir bir alan olmadığını düşünüyor. Çiğdemoğlu, buraya bir parantez açarak “Ancak ödüller, yazmaya yeni başlamış insanlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Öykülerimi gönderdiğim birkaç yarışmadan ödülle dönünce mutlu oldum elbette ancak edebiyat bir yarış alanı değil” ifadelerini kullandı.

