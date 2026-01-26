Türkiye
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/yazar-hande-cigdemoglu-insan-dert-ve-hayal-ettigi-seyi-yaziyor-1103039250.html
Yazar Hande Çiğdemoğlu: İnsan dert ve hayal ettiği şeyi yazıyor
Yazar Hande Çiğdemoğlu: İnsan dert ve hayal ettiği şeyi yazıyor
Sputnik Türkiye
Yazar Hande Çiğdemoğlu, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T14:16+0300
2026-01-26T14:16+0300
gündem dişi
serhat sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103039080_0:17:1160:670_1920x0_80_0_0_06ac132187f0b781245f7839a0811eb2.jpg
İlk kitabı ‘Kağıt Kesiği’ ile çok sayıda ödülün sahibi olan yazar Hande Çiğdemoğlu, ‘Göğsünün Tam Ortasında’ isimli öykü kitabıyla da adından söz ettiriyor. Çiğdemoğlu, İnkılap Yayınevi’nden çıkan son kitabı ‘Göğsünün Tam Ortasında’ ile okuyucuyla kurduğu bağı güçlendiriyor.Kendisini yazarlığa götüren süreçle ilgili konuşan Çiğdemoğlu, edebiyatla iç içe bir ailede büyüdüğünü belirtiyor. “Kalabalıklarla büyüyen yalnız bir çocuktum” diyen Çiğdemoğlu, “Yalnız çocukların yaptığı şey hayal kurmak ve hikaye üretmek oluyor. Annem benim ilk editörüm ve yazdıklarımı okuyan ilk insan oldu. Babam ise masal anlatmayı, üretmeyi çok severdi” ifadelerini kullandı.Çiğdemoğlu, okumayı bir ‘özgürlük’ alanı olarak gördüğünü söylüyor. Kitabın yazım süreciyle ilgili de bilgiler veren Çiğdemoğlu, “Edebiyat ve yazma süreci nefes alan bir şey. Doğal bir şekilde akıyor. İnsan kendi dert ettiği ya da hayal ettiği şeyi yazıyor” diye konuştu.‘Edebiyat yarıştırılabilen bir şey değil’İlk kitabı ‘Kağıt Kesiği’nin ‘Fakir Baykurt’, ‘Seyhan Livaneli’ gibi ödüllere sahip olmasıyla ilgili de konuşan Çiğdemoğlu, edebiyatın yarıştırılabilir bir alan olmadığını düşünüyor. Çiğdemoğlu, buraya bir parantez açarak “Ancak ödüller, yazmaya yeni başlamış insanlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Öykülerimi gönderdiğim birkaç yarışmadan ödülle dönünce mutlu oldum elbette ancak edebiyat bir yarış alanı değil” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103039080_0:0:1076:807_1920x0_80_0_0_63f0f679f00b87fea4da32d60bec8ad4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serhat sarısözen
serhat sarısözen

Yazar Hande Çiğdemoğlu: İnsan dert ve hayal ettiği şeyi yazıyor

14:16 26.01.2026
serhat sarısözen
serhat sarısözen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
Abone ol
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Yazar Hande Çiğdemoğlu, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
İlk kitabı ‘Kağıt Kesiği’ ile çok sayıda ödülün sahibi olan yazar Hande Çiğdemoğlu, ‘Göğsünün Tam Ortasında’ isimli öykü kitabıyla da adından söz ettiriyor. Çiğdemoğlu, İnkılap Yayınevi’nden çıkan son kitabı ‘Göğsünün Tam Ortasında’ ile okuyucuyla kurduğu bağı güçlendiriyor.
Kendisini yazarlığa götüren süreçle ilgili konuşan Çiğdemoğlu, edebiyatla iç içe bir ailede büyüdüğünü belirtiyor. “Kalabalıklarla büyüyen yalnız bir çocuktum” diyen Çiğdemoğlu, “Yalnız çocukların yaptığı şey hayal kurmak ve hikaye üretmek oluyor. Annem benim ilk editörüm ve yazdıklarımı okuyan ilk insan oldu. Babam ise masal anlatmayı, üretmeyi çok severdi” ifadelerini kullandı.
Çiğdemoğlu, okumayı bir ‘özgürlük’ alanı olarak gördüğünü söylüyor. Kitabın yazım süreciyle ilgili de bilgiler veren Çiğdemoğlu, “Edebiyat ve yazma süreci nefes alan bir şey. Doğal bir şekilde akıyor. İnsan kendi dert ettiği ya da hayal ettiği şeyi yazıyor” diye konuştu.

‘Edebiyat yarıştırılabilen bir şey değil’

İlk kitabı ‘Kağıt Kesiği’nin ‘Fakir Baykurt’, ‘Seyhan Livaneli’ gibi ödüllere sahip olmasıyla ilgili de konuşan Çiğdemoğlu, edebiyatın yarıştırılabilir bir alan olmadığını düşünüyor. Çiğdemoğlu, buraya bir parantez açarak “Ancak ödüller, yazmaya yeni başlamış insanlar için bir motivasyon kaynağı oluyor. Öykülerimi gönderdiğim birkaç yarışmadan ödülle dönünce mutlu oldum elbette ancak edebiyat bir yarış alanı değil” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала