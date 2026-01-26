Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader günü: Tüm takımlar aynı anda maça başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader günü: Tüm takımlar aynı anda maça başlayacak
Şampiyonlar Ligi aşamasının son gününe doğru ilerlerken şampiyon takımlar, ilk 16 için aynı gün aynı saatte maça çıkacak. Galatasaray ise Galatasaray'ın...
Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, ligin son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü dünya devi Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nda TSİ ile 23.00'te oynanacak bu dev randevu, sarı-kırmızılıların bir üst turdaki kaderini belirleyecek.Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?Galatasaray, Manchester City deplasmanından alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içerisinde bitirerek play-off turuna kalmayı ve 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.Maç Tarihi: 28 Ocak 2026 ÇarşambaBaşlama Saati: 23:00 (TSİ)Stadyum: Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere)Manchester City - Galatasaray maçını TRT 1 şifresiz olarak yayımlayacak. Çarşamba (28 Ocak 2026) — Şampiyonlar Ligi maçları (TSİ 23:00)Galatsaray - Manchester City takım kıyaslamasıTransfermarkt futbol veri sitesine göre iki takımın kıyaslaması şöyle:Galatasaray'ın toplam değeri 324,35 milyon euro iken Manchester City'in toplam değeri 1.31 milyar euro. 52 yaşındaki Okan Buruk'un yönettiği sarı kırmızılılarda 17 milli oyuncu varken 55 yaşındaki Pep Guardiola'nın yönettiği ManCity'de 24 oyuncu milli forma giyiyor. Galatasaray'da en değerli oyuncu 75 milyon euro ile Victor Osimhen olurken Manchester City'de en değerli oyuncu 200 milyon euro ile Erling Haaland oldu. Şampiyonlar Ligi puan durumu:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader günü: Tüm takımlar aynı anda maça başlayacak

10:56 26.01.2026
Şampiyonlar Ligi aşamasının son gününe doğru ilerlerken şampiyon takımlar, ilk 16 için aynı gün aynı saatte maça çıkacak. Galatasaray ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolu Manchester City maçıyla belli olacak.
Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, ligin son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü dünya devi Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nda TSİ ile 23.00'te oynanacak bu dev randevu, sarı-kırmızılıların bir üst turdaki kaderini belirleyecek.

Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?

Galatasaray, Manchester City deplasmanından alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içerisinde bitirerek play-off turuna kalmayı ve 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.
Maç Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba
Başlama Saati: 23:00 (TSİ)
Stadyum: Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere)
Manchester City - Galatasaray maçını TRT 1 şifresiz olarak yayımlayacak.

Çarşamba (28 Ocak 2026) — Şampiyonlar Ligi maçları (TSİ 23:00)

1.
Athletic Bilbao vs Sporting
2.
AE Pafos vs Slavia Prag
3.
Ajax vs Olympiacos
4.
Arsenal vs Kairat
5.
Atlético Madrid vs Bodo/Glimt
6.
Barcelona vs Copenhagen
7.
Benfica vs Real Madrid
8.
Bayer Leverkusen vs Villarreal
9.
Borussia Dortmund vs Inter
10.
Club Brugge vs Marseille
11.
Eintracht Frankfurt vs Tottenham
12.
Liverpool vs Qarabağ
13.
Manchester City vs Galatasaray
14.
Napoli vs Chelsea
15.
Paris Saint-Germain vs Newcastle
16.
PSV vs Bayern Münih
17.
Union Saint-Gilloise vs Atalanta
18.
Monaco vs Juventus

Galatsaray - Manchester City takım kıyaslaması

Transfermarkt futbol veri sitesine göre iki takımın kıyaslaması şöyle:
Galatasaray'ın toplam değeri 324,35 milyon euro iken Manchester City'in toplam değeri 1.31 milyar euro.
52 yaşındaki Okan Buruk'un yönettiği sarı kırmızılılarda 17 milli oyuncu varken 55 yaşındaki Pep Guardiola'nın yönettiği ManCity'de 24 oyuncu milli forma giyiyor.
Galatasaray'da en değerli oyuncu 75 milyon euro ile Victor Osimhen olurken Manchester City'de en değerli oyuncu 200 milyon euro ile Erling Haaland oldu.

Şampiyonlar Ligi puan durumu:

Arsenal – 21
Bayern München – 18
Real Madrid – 15
Liverpool – 15
Tottenham Hotspur – 14
Paris Saint-Germain – 13
Newcastle United – 13
Chelsea – 13
Barcelona – 13
Sporting CP – 13
Manchester City – 13
Atlético de Madrid – 13
Atalanta – 13
Internazionale – 12
Juventus – 12
Borussia Dortmund – 11
Galatasaray – 10
Karabağ - 10
