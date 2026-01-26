https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/uefa-sampiyonlar-liginde-kader-gunu-tum-takimlar-ayni-anda-maca-baslayacak-1103029565.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kader günü: Tüm takımlar aynı anda maça başlayacak

Şampiyonlar Ligi aşamasının son gününe doğru ilerlerken şampiyon takımlar, ilk 16 için aynı gün aynı saatte maça çıkacak. Galatasaray ise Galatasaray'ın... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, ligin son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü dünya devi Manchester City ile İngiltere'de karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu'nda TSİ ile 23.00'te oynanacak bu dev randevu, sarı-kırmızılıların bir üst turdaki kaderini belirleyecek.Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak?Galatasaray, Manchester City deplasmanından alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içerisinde bitirerek play-off turuna kalmayı ve 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.Maç Tarihi: 28 Ocak 2026 ÇarşambaBaşlama Saati: 23:00 (TSİ)Stadyum: Etihad Stadyumu (Manchester, İngiltere)Manchester City - Galatasaray maçını TRT 1 şifresiz olarak yayımlayacak. Çarşamba (28 Ocak 2026) — Şampiyonlar Ligi maçları (TSİ 23:00)Galatsaray - Manchester City takım kıyaslamasıTransfermarkt futbol veri sitesine göre iki takımın kıyaslaması şöyle:Galatasaray'ın toplam değeri 324,35 milyon euro iken Manchester City'in toplam değeri 1.31 milyar euro. 52 yaşındaki Okan Buruk'un yönettiği sarı kırmızılılarda 17 milli oyuncu varken 55 yaşındaki Pep Guardiola'nın yönettiği ManCity'de 24 oyuncu milli forma giyiyor. Galatasaray'da en değerli oyuncu 75 milyon euro ile Victor Osimhen olurken Manchester City'de en değerli oyuncu 200 milyon euro ile Erling Haaland oldu. Şampiyonlar Ligi puan durumu:

