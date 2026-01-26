Ragıp Kutay Karaca: BM’nin işlevsizliği ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler, uzun zamandır hiçbir niteliği olmayan, herhangi bir sonuca da katkısı olmayan bir yapıda. Soğuk Savaş döneminde BM’nin çözdüğü sorunlara bakarsanız bunu sorgularsınız. ABD ve Sovyetler Birliği anlaşırlardı ve BM de anlaşma üzerinden bir çözüm ortaya çıkarırdı. BM zaten iki kutuplu sistemde anlaşılan noktalarda çözümü yaratan sistemdi, ötesi yoktu. ABD, soğuk savaş bittiği zaman tüm dünyanın lideri kabul etti kendisini. Rusya, yurtdışında el konulan paraları düşünürsen, inanılmaz. Hala Rusya’ya çok büyük bir baskı var. Kendi ülkesinde güç alan ABD var. Bu ABD Başkanı yalnızca kendi söylemleri üzerinden pozisyon yaratmak istiyor. ABD bu söylemleri Sovyetler yıkıldığında bile yapmadı. İnsanlık adına ABD ne isterse o olur noktasına doğru gidiyor bu da çok makbul bir şey değil. 90 sonrasında gerçek ortaya çıktı, BM’nin işlevsizliği ortaya çıkmış oldu.